EDR, MDR, XDR - które narzędzie najlepsze dla firmy?

Cyberataki są dziś coraz częstsze i coraz bardziej złożone. Pojawiają się nowe ich rodzaje, a te znane wciąż ewoluują. Kluczowe staje się wdrażanie skutecznych rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa, także w modelu usług zarządzanych. Jednak które z narzędzi wybrać, by zbudować jak najlepszą cyberochronę?

Nie ma na rynku jednej uniwersalnej platformy, która będzie odpowiednia dla wszystkich firm. Każdy dostawca usług zarządzanych ma różne wymagania, zasoby wewnętrzne, możliwości finansowe czy tolerancję ryzyka. Dlatego tak ważne jest to, aby przedsiębiorcy zrozumieli, co oferują dostępne narzędzia. Dzięki temu będą mogli dobrać odpowiednie rozwiązania, które spełnią ich potrzeby – mówi Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w firmie Barracuda Networks, która jest producentem rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT.

Przyjrzyjmy się, do czego służą poszczególne rozwiązania:

Które rozwiązanie wybrać?

Istnieje wiele platform i rozwiązań bezpieczeństwa dla dostawców usług zarządzanych i ich klientów. Jednak zastosowanie narzędzia XDR w połączeniu z innymi rozwiązaniami, takimi jak SOAR czy SIEM, zapewnia ochronę przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, lepszą widoczność i szybsze reakcje. Pozwala spełnić różne wymagania bezpieczeństwa, obniżyć koszty i złożoność infrastruktury – podsumowuje Mateusz Ossowski z Barracuda Networks.

Dostawcy usług zarządzanych (Managed Service Provider, MSP) od lat wzmacniają bezpieczeństwo swoich klientów, oferując im zaawansowane rozwiązania, między innymi do odzyskiwania danych. Mimo to często brakuje im wewnętrznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie oraz narzędzi niezbędnych do przeciwdziałania nowoczesnym zagrożeniom cybernetycznym. Optymalizując procesy wykrywania i reagowania, MSP mogą pomóc klientom bronić się przed dynamicznie rozwijającymi się cyberatakami.Dostawcy usług zarządzanych i współpracujące z nimi firmy mogą wybierać spośród wielu rozwiązań. Są wśród nich systemy EDR do wykrywania i reagowania na zagrożenia w punktach końcowych, systemy MDR, czyli zarządzane wykrywanie i reagowanie, oraz XDR, czyli rozwiązania oferujące rozszerzone wykrywanie i reagowanie.to narzędzie cyberbezpieczeństwa, które identyfikuje, reaguje i neutralizuje zagrożenia cybernetyczne w punktach końcowych: laptopach, komputerach stacjonarnych, serwerach i urządzeniach mobilnych. Ze względu na specyfikę monitorowania punktów końcowych systemy te mogą przeoczyć ataki, które występują w innych częściach systemu informatycznego, takich jak poczta e-mail czy chmura.Kluczowe elementy EDR to monitorowanie punktów końcowych, aktywna ochrona, sztuczna inteligencja i analiza cyfrowa (forensics).to zdalnie dostarczana, w pełni zarządzana usługa bezpieczeństwa, prowadzona przez ekspertów zewnętrznych, zapewniająca monitorowanie zagrożeń, wykrywanie ich i reagowanie na zagrożenia w trybie 24/7. MDR wykorzystuje połączenie różnych technologii, w tym EDR, z systemem zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM) oraz analizą ruchu sieciowego (NTA).Dostawcy MDR oferują gotową usługę, korzystając z zestawu różnych technologii bezpieczeństwa wdrożonych u swoich klientów. Ich centrum operacji bezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC) przejmuje w dużej mierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu informatycznego i wykonuje większość działań związanych z reagowaniem na zagrożenia.to kompletna platforma do rozpoznawania i reakcji na zagrożenia w każdym obszarze systemu informatycznego. Platforma XDR jest podobna do MDR, ale wykorzystuje integrację funkcji EDR, SIEM i NTA w jednym narzędziu, które chroni wszystkie zasoby IT za pomocą jednego dostawcy. W przeciwieństwie do MDR, XDR przyspiesza czas reakcji dzięki wykorzystaniu funkcji orkiestracji, automatyzacji i odpowiedzi (SOAR). Integruje się szeroko z powszechnie używanymi narzędziami bezpieczeństwa, usprawniając operacje związane z bezpieczeństwem.Dzięki XDR incydenty, które wcześniej nie zostałyby zauważone, stają się bardziej widoczne. To pozwala zespołom bezpieczeństwa na ich szybką neutralizację i minimalizację skutków ataku.Kluczowe elementy XDR to sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe, automatyzacja reakcji na zagrożenia, możliwość integracji z produktami różnych producentów, kompleksowe raportowanie, skonsolidowane monitorowanie zagrożeń, a także scentralizowany interfejs użytkownika.Rozwiązanie klasy XDR może być dostarczone w modelu usługowym.Zarządzane zewnętrznie rozwiązanie XDR (Managed XDR) można opisać jako system SOC-as-a-Service, system wspierający lub zastępujący personel bezpieczeństwa informatycznego. Ten typ rozwiązania jest idealny dla firm, które nie mają w zespole specjalistów ds. reagowania na incydenty lub chcą rozszerzyć swoje usługi bez potrzeby zatrudniania, zarządzania i utrzymywania takiego personelu.