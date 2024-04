Zdalny pulpit narzędziem hakerów. Na co jeszcze powinny uważać firmy?

Ochrona danych powinna być priorytetem każdej firmy. Zdaniem ekspertów z firmy Sophos podstawą cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie powinno być zarządzanie usługami realizowanymi "na odległość", takimi jak zdalny pulpit czy VPN.

Przeczytaj także: Cyberataki kosztują firmy średnio 5,34 miliona dolarów rocznie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przestępcy atakują przez pulpit zdalny?

Jakie zewnętrzne usługi zdalne są wykorzystywane przez hakerów?

Jak cyberprzestępcy uzyskują początkowy dostęp do strzeżonych danych firm?



Warto uczyć się także na własnych błędach

Zewnętrzne usługi zdalne są niezbędnym, ale jednocześnie ryzykownym wymogiem dla wielu firm. Hakerzy za wszelką cenę starają się złamać ich zabezpieczenia, gdyż umożliwia im to dostęp do pożądanych informacji. Atakujący doskonale wiedzą, czego szukają. Włamanie się przez RDP, zwłaszcza taki, który nie jest odpowiednio zabezpieczony, i znalezienie serwera Active Directory, usługi katalogowej systemu Windows, nie zajmie im dużo czasu – ostrzega John Shier, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Uwaga na usługę pulpitu zdalnego Z raportu firmy Sophos wynika, że w aż 90% zakończonych powodzeniem ataków cyberprzestępcy skorzystali z protokołu pulpitu zdalnego.

Groźny nie tylko pulpit zdalny

Zarządzanie ryzykiem to aktywny proces. Jego ważnym aspektem, poza identyfikacją i ustalaniem priorytetów, jest działanie na podstawie informacji. Nie brakuje firm, które zbyt długo, z korzyścią dla atakujących, bagatelizują problem otwartego protokołu RDP. Zabezpieczenie sieci poprzez ograniczenie liczebności narażonych i podatnych na ataki usług oraz uruchomienie uwierzytelniania wieloskładnikowego znacząco wpływają na poprawę cyberbezpieczeństwa i zmniejszają podatność na ataki – komentuje John Shier z Sophos.

Z raportu firmy Sophos wynika, że w aż 90% zakończonych powodzeniem ataków cyberprzestępcy skorzystali z protokołu pulpitu zdalnego.Zespół Sophos X-Ops przeanalizował 150 reakcji na przypadki naruszenia bezpieczeństwa w firmach z 26 różnych branż z 23 krajów, w tym z Polski. Podobnie jak w poprzednich raportach Active Adversary z lat 2021 – 2023, jedną z głównych (65% wszystkich zdarzeń) metod uzyskania początkowego dostępu były zewnętrzne usługi zdalne takie jak VPN (Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna) lub RDP (Remote Desktop Protocol, protokół pulpitu zdalnego).Jednym z opisywanych przykładów był przypadek firmy, do której hakerzy włamali się cztery razy w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Każdy z ataków wyglądał tak samo – cyberprzestępcy uzyskiwali dostęp do firmowych danych przez niezabezpieczone porty usługi pulpitu zdalnego. Będąc już w firmowych systemach, atakujący byli w stanie zainfekować je szkodliwym oprogramowaniem i wyłączać ochronę punktów końcowych, by zdalny dostęp do plików wciąż był możliwy.Na szczycie listy najczęstszych sposobów, w jakie cyberprzestępcy uzyskują początkowy dostęp do strzeżonych danych firm, pozostaje kradzież danych uwierzytelniających (77%). W ponad połowie przypadków (56%) były one główną przyczyną ataku. W większości analizowanych incydentów nie udało się ustalić, w jaki sposób hakerzy przejęli dane dostępowe. Według wyliczeń zespołu Sophos X-Ops aż 43% firm nie stosowało podstawowego narzędzia ochrony dostępu, jakim jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Drugą najczęstszą metodą ataków było wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach (16%).