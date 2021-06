5 trendów od Cisco na Światowy Dzień Wi-Fi

20 czerwca to Światowy Dzień Wi-Fi. Eksperci Cisco prezentują 5 trendów technologicznych, które będą kształtowały przyszłość sieci bezprzewodowych. To między innymi najnowszy standard Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E, OpenRoaming, który ułatwia podłączenie urządzenia mobilnego do sieci Wi-Fi i wygodne przemieszczanie się między sieciami czy usługi oparte na lokalizacji, takie jak Cisco DNA Spaces.

1. 5G i Wi-Fi 6 – most nad cyfrową przepaścią

2. Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E – najnowszy standard Wi-Fi

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak dbać o bezpieczeństwo Wi-Fi? Jedną z podstawowych praktyk w zakresie bezpieczeństwa sieci Wi-Fi jest zmiana domyślnych haseł.

3. Podstawy bezpieczeństwa sieci Wi-Fi

4. OpenRoaming

5. Cyfryzacja przestrzeni fizycznych za pomocą technologii Wi-Fi

Brak dostępu do Internetu sprawia, że połowa światowej populacji ma ograniczone możliwości nauki, rozwoju biznesu czy wdrażania nowoczesnej opieki zdrowotnej. Niemal w każdym kraju cyfrowe opóźnienie dotyka przede wszystkim obszary wiejskie i osoby ubogie.Najnowsza generacja technologii bezprzewodowych – w tym 5G i Wi-Fi 6 – może w znacznym stopniu przyczynić się do zniwelowania różnic. Dzięki nim Internet może być dostępny w obszarach, gdzie doprowadzenie światłowodów okazuje się niewspółmiernie drogie. Z technologii sieciowych nowej generacji skorzystają pracownicy zdalni, pacjenci i lekarze – dzięki rozwojowi telemedycyny. Usprawnią one także produkcję i edukację. Zdaniem ekspertów Cisco powszechny dostęp do bezprzewodowego Internetu będzie decydującym czynnikiem niwelującym cyfrową przepaść.Kolejną generacją standardu Wi-Fi jest Wi-Fi 6, znany również jako 802.11ax. Opiera się na tych samych innowacjach bezprzewodowych, co 5G. Oprócz znacznie większej szybkości przesyłania danych, Wi-Fi 6 zapewnia nawet o 400 proc. większą przepustowość. Jest również bardziej efektywny w miejscach o dużym zagęszczeniu, takich jak sale wykładowe, stadiony i sale konferencyjne.Dzięki technologii Wi-Fi 6 znacznie ograniczono opóźnienia między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z sieci w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Standard Wi-Fi 6 jest również bardziej przyjazny dla baterii, dzięki czemu użytkownicy urządzeń mobilnych mogą cieszyć się dłuższym czasem ich działania.Najnowszy ze standardów, czyli Wi-Fi 6E, udostępnia nowe spektrum (więcej kanałów) dla sieci Wi-Fi poprzez dodanie nowego zakresu częstotliwości (6 GHz), co stanowi najbardziej spektakularne zwiększenie spektrum radiowego w historii Wi-Fi.Wi-Fi 6 to milowy krok w zakresie możliwości sieci bezprzewodowych, radykalnie poprawiający przepustowość i minimalizujący opóźnienia. Wi-Fi 6E dodaje do tego nowe spektrum, które jeszcze bardziej zwiększy te możliwości dając początek nowej generacji powszechnej mobilności.Jedną z podstawowych praktyk w zakresie bezpieczeństwa sieci Wi-Fi jest zmiana domyślnych haseł. Większość urządzeń sieciowych takich jak bezprzewodowe punkty dostępu posiada domyślne hasła administratora, które mają na celu ułatwienie konfiguracji sprzętu.Zmiana domyślnych haseł do urządzeń sieciowych na mocniejsze oraz ich częsta aktualizacja to przepis na prosty, ale skuteczny sposób zwiększenia bezpieczeństwa sieci Wi-Fi.Wśród innych metod zabezpieczania sieci Wi-Fi warto wymienić szyfrowanie, wirtualne sieci prywatne (VPN), systemy zapobiegania włamaniom oraz ujednolicone zarządzanie zagrożeniami. To ostatnie rozwiązanie oferuje uproszczony sposób integracji wielu funkcji bezpieczeństwa, które są dostępne w jednym punkcie sieci – bez konieczności stosowania pojedynczych rozwiązań od wielu producentów.OpenRoaming to inicjatywa wielu producentów, która została zapoczątkowana przez Cisco. Ma ona na celu zapewnienie lepszego połączenia pomiędzy sieciami komórkowymi i Wi-Fi.OpenRoaming ułatwia podłączenie urządzenia mobilnego do wysokiej jakości sieci Wi-Fi oraz wygodne przemieszczanie się między sieciami. Dzięki temu użytkownicy i goście mogą automatycznie oraz bezpiecznie nawiązać połączenie w momencie, gdy ich urządzenie znajdzie się w zasięgu kwalifikowanej sieci Wi-Fi. Bez konieczności zgadywania identyfikatora SSID, mylenia portali do logowania czy korzystania z niezabezpieczonych nazw użytkowników i haseł. OpenRoaming to bezproblemowy i bezpieczny sposób łączenia się z siecią bezprzewodową.Setki miliardów metrów kwadratowych powierzchni na świecie pozostają dziś offline. Ani działy IT, ani zespoły biznesowe nie mają wglądu w zachowanie ludzi (klientów, gości, pracowników) czy urządzeń (w tym czujników IoT). Usługi oparte na lokalizacji (jak Cisco DNA Spaces) wykraczają poza łączność bezprzewodową. Wykorzystując dane pochodzące z infrastruktury bezprzewodowej, formułują na ich podstawie wnioski ułatwiające optymalizację.W świecie, w którym urządzenia i aplikacje stają się bardziej inteligentne, DNA Spaces zostało stworzone, po to, by bardziej inteligentne były również budynki. Już teraz wiele firm korzysta z tej platformy do konfigurowania sieci Wi-Fi, lokalizowania zasobów lub tworzenia miesięcznych raportów analitycznych oraz statystyk dotyczących wykorzystania ich biur.Obecnie nowy zestaw aplikacji ułatwia bezpieczny powrót do pracy. W sytuacji, gdy firmy muszą zachować limity pracowników, liczenie osób w czasie rzeczywistym (poprzez śledzenie kontaktów na podstawie logowań do sieci Wi-Fi) i monitorowanie ich zachowań w oparciu o próg gęstości, pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i dystansu społecznego.