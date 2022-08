7 wskazówek dotyczących cyberbezpieczeństwa na wakacjach

Wakacje powinny być czasem beztroskiego odpoczynku. Jednak nie powinniśmy zapominać o rozsądku w czasie korzystania z internetu podczas letnich wyjazdów. Eksperci Sophos sformułowali 7 wskazówek, które pomogą nam zadbać o cyberbezpieczeństwo na urlopie.

1. Czy warto zrobić kopię zapasową danych przed wyjazdem?

Jedyną kopią zapasową, której kiedykolwiek będziesz żałować, jest ta, której nie zrobiłeś. To najbardziej podstawowa, ale niestety często pomijana czynność. Backup danych oszczędzi nerwów i niepotrzebnych wydatków – przekonuje Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy w firmie Sophos.

2. Czy trzeba szyfrować laptopa i telefon komórkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe

3. Czy należy się obawiać się kontroli urządzeń elektronicznych przy przekraczaniu granicy innego państwa?

4. Czy w czasie podróży można korzystać z publicznego Wi-Fi?

5. Czy można korzystać z ogólnodostępnych komputerów na lotniskach lub w hotelach?

Problem z tak zwanymi „kioskami” polega na tym, że musisz zaufać firmie, do której należą, np. hotelu, każdemu obsługującemu je technikowi, ale także wszystkim innym, którzy korzystali z urządzenia przed Tobą. Zhakowany kiosk może mieć nieograniczony dostęp do wszystkich danych, które wysyłasz i odbierasz. Ponadto takie urządzenie może śledzić każde naciśnięcie klawisza, robić zrzuty ekranu wszystkiego, co robisz, a nawet wykonać dokładną kopię tego, co drukujesz – dodaje Grzegorz Nocoń.

6. Jak chronić się przed ukrytymi kamerami?

7. Co, jeśli chcę zabrać ze sobą służbowego laptopa?

Na wakacje nie zabieraj więcej urządzeń i danych, niż faktycznie potrzebujesz. Jeśli podczas korzystania z sieci za granicą nie będziesz miał pewności, że to, co robisz, jest w pełni bezpieczne, zrezygnuj z dalszego wprowadzania danych. Wątpliwości są zazwyczaj pierwszym sygnałem ostrzegawczym, którego nie należy lekceważyć – podsumowuje ekspert z Sophos.

Tak. Prawdopodobieństwo utraty albo uszkodzenia urządzeń elektronicznych (a nawet ich kradzieży) podczas podróży jest większe, niż gdy pracujemy z domu lub biura.Przygotowanie zapasowej kopii danych zgromadzonych na smartfonie lub laptopie sprawi, że będą one możliwe do odzyskania w razie potrzeby. Co więcej, może to także pomóc w ograniczeniu ilości danych zabieranych w podróż.Tak. Chociaż większość telefonów komórkowych jest wstępnie zaszyfrowana, nie należy stosować jedynie prostych kodów blokady. Ich złamanie może dać postronnej osobie dostęp do wrażliwych informacji.Warto stosować długi na przynajmniej 10 cyfr kod blokady (inny niż 00000 00000 lub 12345 12345) i przed wyjazdem poćwiczyć używanie go. To samo tyczy się laptopów, które należy zabezpieczyć silnym i niewykorzystywanym nigdzie indziej hasłem.W wielu krajach, w których przeprowadzane są kontrole graniczne (np. w USA czy Australii) warunkiem wjazdu jest odblokowanie ekranu smartfona lub laptopa na życzenie odpowiednich służb.W skrajnych przypadkach może nawet zostać wykonana tzw. kopia kryminalistyczna, czyli cyfrowy duplikat każdego sektora dysku wwożonego urządzenia (nawet tych danych, które wcześniej usunięto). To może zająć sporo czasu i powodować nawet kilkugodzinne opóźnienie w podróży.Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić wymagania dotyczące przekraczania granicy kraju, który planuje się odwiedzić. Jeśli podróżnemu nie odpowiadają stawiane warunki, to powinien zrezygnować z podróży lub nie zabierać ze sobą wszystkich urządzeń elektronicznych z kompletem swoich danych.Zagrożeń związanych z publicznym Wi-Fi można uniknąć. Należy jednak trzymać się kilku żelaznych zasad: zainstalować na swoim urządzeniu VPN, by korzystać z szyfrowanych połączeń z siecią, odwiedzać tylko bezpieczne strony internetowe, których adresy zaczynają się od https:// i w miarę możliwości unikać logowania się do poczty e-mail czy kont bankowych.Jeśli nie chcesz ryzykować, na czas pobytu rozważ zakup lokalnej karty SIM ze sprawdzonego źródła, z przedpłaconym transferem danych. Podróżując po terenie Unii Europejskiej możesz korzystać też z bezpłatnego roamingu.Nie. Jeśli tylko to możliwe, nie używaj takich urządzeń. Jeśli nie masz wyboru, ogranicz liczbę danych, które ujawniasz. Na przykład drukując kartę pokładową na lotnisku, nie sprawdzaj w tym samym czasie swojego konta na Facebooku. Korzystaj wyłącznie ze stron, na których nie musisz się logować lub udostępniać swoich danych.Incydenty z ukrytymi kamerami w pokojach hotelowych lub apartamentach na wynajem są stosunkowo rzadkie, jednak wchodząc po raz pierwszy do miejsca noclegu, warto zachować ostrożność.Sprzęty tego typu są coraz mniejsze i nie zawsze widoczne na liście publicznych punktów Wi-Fi. Dlatego zwracaj uwagę czy w pokoju hotelowym nie ma dziwnie ustawionych zegarów, podwójnych czujników dymu lub innych elektronicznych gadżetów, które zamontowano tam, gdzie nie są potrzebne.Dla bezpieczeństwa zawsze zasłaniaj ręką ekran telefonu lub klawiaturę podczas wpisywania loginów i haseł. Jeśli zdarzy się, że znajdziesz rejestrujące ruchy urządzenie, zrób mu zdjęcie i powiadom o tym właściciela miejsca noclegowego oraz policję.Przede wszystkim zapytaj o taką możliwość swojego pracodawcę. Jeśli zgodzi się, powinien przedstawić także wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania ze sprzętu poza granicami kraju. Lepiej jest jednak ograniczać ryzyko kradzieży lub utraty danych. Firmowy sprzęt bezpieczniej jest zostawić w biurze.