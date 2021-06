Nowe zagrożenie atakujące smartfony z Androidem zidentyfikował Bitdefender. To Flubot, trojan, który szybko rozprzestrzenia się w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, ale także w Polsce. Hakerzy dystrybuują malware wysyłając do potencjalnych ofiar SMS-y.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Flubot zagraża smartfonom z Androidem Napastnicy dystrybuują malware wysyłając do potencjalnych ofiar SMS-y.

Cyberprzestępcy wykorzystują spam SMS do dostarczania złośliwego oprogramowania, imitującego popularne programy bankowe czy też firmy spedycyjne. Flubot kradnie z zainfekowanych smartfonów dane bankowe, kontaktowe czy wiadomości tekstowe. Ponadto dysponuje arsenałem poleceń, w tym możliwością wysyłania SMS-ów z treścią dostarczoną przez serwery Command & Control.Systemy telemetryczne Bitdefendera wykryły ponad 100 różnych domen wykorzystywanych w kampanii do hostowania fałszywych plików APK (Android Package Kit). Domeny należą do przejętych stron, do których cyberprzestępcy wstawili złośliwe oprogramowanie w celu dalszego rozprzestrzeniania się ataków. W wielu przypadkach są to legalne witryny i domeny, aczkolwiek luki występujące w ich zabezpieczeniach pozwoliły umieścić na nich linki służące do pobierania trojana. Z analizy Bitdefendera wynika, że atakujący używają szablonów modyfikując jedynie nazwę odbiorcy i link do pobrania. Szkodnik kradnie prawdziwe nazwiska kontaktów i numery telefonów z telefonu ofiary i wysyła je na serwery hostowane przez cyberprzestępców. Następnie serwer komponuje wiadomość SMS, wykorzystując te prawdziwe informacje i odsyła je z powrotem do swojego oprogramowania na zainfekowanych telefonach. Następnie Flubot wysyła wiadomości SMS bezpośrednio z urządzenia ofiary.Podobnie jak w przypadku innego trojana Teabota, operatorzy Flubot biorą na cel banki oraz ich aplikacje. Jednak lista atakowanych programów może zmienić się w dowolnym momencie. W ostatnim czasie Flubot imituje m.in takie aplikacje jak DHL Expres Mobile, FedEx Mobile czy Correos. Wśród kilku wersji językowych SMS-a istnieje również polska - Dostawa nowej przesyłki: http://thejoblessemperor[.]in/pkg/?6bh4l5qy.Oczywiście osoby korzystające ze smartfonów z Androidem nie są w tym przypadku bezbronne.Na rynku są dostępne produkty dedykowane do tych urządzeń, które skutecznie chronią nasze dane, jednym z nich jest Bitdefender Mobile Security. Jednakże podstawowy problem polega na tym, że nie wszyscy użytkownicy korzystają z systemów antywirusowych na smartfonach, chociaż bardzo często realizują te same czynności co na komputerach np. logowanie do banku. Koszt rocznej subskrypcji takich rozwiązań wynosi około 30 zł, czyli niespełna 3 zł miesięcznie, na pytanie czy warto ryzykować przy tej kwocie każdy użytkownik musi sobie sam odpowiedzieć.