Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

2025-11-06 00:30

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Globalni liderzy biznesu stawiają na sztuczną inteligencję i odporność na kryzysy © pexels

Niepewność to dziś nowa normalność - uważają globalni liderzy firm. Jednocześnie coraz śmielej inwestują w sztuczną inteligencję i elastyczne modele zarządzania. Raport "KPMG CEO Outlook 2025" pokazuje, że mimo globalnych napięć 79% prezesów wierzy w rozwój swoich organizacji. Coraz większym wyzwaniem staje się jednak pozyskanie talentów AI i pogodzenie technologicznej transformacji z oczekiwaniami społecznymi i klimatycznymi.

Przyszłość, nadzieje i zagrożenia oczami CEO

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak prezesi firm oceniają perspektywy globalnej gospodarki w 2025 roku?
  • Dlaczego sztuczna inteligencja stała się głównym priorytetem inwestycyjnym dla liderów biznesu?
  • Jakie kompetencje w dobie niepewności są kluczowe dla skutecznego przywództwa?
  • W jaki sposób firmy reagują na niedobór talentów AI i jakie znaczenie ma dla nich ESG?

Tegoroczna edycja badania KPMG pokazuje, że liderzy biznesowi przestają postrzegać niepewność jako zagrożenie, a zaczynają traktować ją jako stały element strategii wzrostu.

Ten trend obserwujemy również w Polsce. To naturalna ewolucja podejścia do zarządzania – kluczowa staje się elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowej perspektywy. Polscy CEO są przyzwyczajeni do działania w warunkach zmian i niepewności – i właśnie ta umiejętność staje się ich przewagą.

Tempo transformacji technologicznej, zmian na rynku pracy czy rosnących oczekiwań konsumentów wymusza na firmach zwinność i zdolność szybkiego dostosowywania strategii do nowych realiów. Sukces osiągną te organizacje, które potrafią działać proaktywnie i elastycznie, nie tracąc z oczu strategicznych celów – mówi Stacy Ligas, Managing Partner, CEO KPMG w Polsce.
Pewność co do perspektyw wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat
fot. mat. prasowe

Pewność co do perspektyw wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat

Pewność co do globalnej gospodarki spadła do najniższego poziomu od 2021 roku

Nowy paradygmat przywództwa – silni liderzy w trudnym otoczeniu


Raport KPMG wskazuje, że aż 59% badanych uważa, że ich rola jako CEO oraz oczekiwania wobec tej funkcji znacząco ewoluowały w ciągu ostatnich pięciu lat – dziś przywództwo wymaga umiejętności zarządzania ryzykiem, cyfrowej świadomości i elastyczności w podejmowaniu decyzji.

W świecie nieustannych turbulencji prezesi dostosowują swoje strategie do zmiennych realiów – 72% firm już zmodyfikowało swoje strategie, a pozostałe planują to zrobić w najbliższych latach. Aż 80% dyrektorów generalnych podkreśla rosnącą presję na zapewnienie długoterminowego rozwoju biznesu, a 23% wskazuje, że umiejętności związane z AI oraz cyfrowa świadomość stają się niezbędnymi kompetencjami przywódczymi.

Wśród głównych ryzyk wpływających na decyzje krótkoterminowe liderzy biznesu wymieniają odporność łańcucha dostaw (28%), integrację sztucznej inteligencji z procesami organizacyjnymi (24%) oraz cyberbezpieczeństwo (23%). Największy wpływ na decyzje inwestycyjne mają niepewność gospodarcza, napięcia geopolityczne oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Te kluczowe wyzwania biznesowe są łagodzone poprzez działania w obszarze cyberbezpieczeństwa i odporności na ryzyko cyfrowe (39%), zgodności z przepisami i sprawozdawczości (36%) oraz integracji sztucznej inteligencji z operacjami i procesami pracy (34%).

W centrum transformacji znajduje się sztuczna inteligencja, która przestaje być eksperymentem technologicznym, a staje się infrastrukturą biznesową współczesnych organizacji. Już 71% liderów uznaje AI za główny priorytet inwestycyjny, a 69% planuje przeznaczyć na nią 10-20% całego budżetu w ciągu najbliższego roku.

Interesująca jest także zmiana postrzegania efektywności inwestycji w sztuczną inteligencję na przestrzeni dwóch ostatnich edycji raportu – jeszcze w 2024 roku większość liderów przewidywała zwrot z inwestycji w perspektywie 3-5 lat, podczas gdy w tym roku już 67% spodziewa się go w ciągu zaledwie 1-3 lat.

Nowa waluta konkurencyjności – talenty AI


70% respondentów przyznaje, że konkurencja o specjalistów AI może utrudnić rozwój ich organizacji, a 32% wskazuje na trudności z wypełnieniem luki kompetencyjnej. Liderzy w przyspieszonym tempie przekwalifikowują pracowników, zatrudniają nowych ekspertów i przekształcają role zawodowe, widząc w tym klucz do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Aż 92% liderów planuje zwiększyć zatrudnienie, a niemal połowa (46%) otwarcie komunikuje się z zespołami na temat wpływu AI na role zawodowe. 67% firm przeprojektowuje stanowiska i ścieżki kariery w kierunku współpracy człowieka z technologią, a 71% koncentruje się na zatrzymaniu i przekwalifikowaniu talentów o wysokim potencjale.
Widzimy, że w Polsce inwestycje w sztuczną inteligencję systematycznie rosną, choć wciąż ich skala jest mniejsza niż w globalnych organizacjach. Dla wielu firm AI staje się integralną częścią strategicznego planowania. To proces wymagający nie tylko standaryzacji i integracji systemów, ale także przygotowania organizacji do zmian.

Kluczowym zadaniem dla liderów w Polsce i na świecie jest dziś rozwijanie kompetencji pracowników i budowanie kultury ciągłego uczenia się. Bez odpowiednich ludzi nawet najlepsze technologie nie przyniosą oczekiwanych efektów. W nadchodzącym roku tempo cyfrowej transformacji będzie jednym z największych wyzwań – AI staje się nie tyle opcją, co koniecznością dla firm, które chcą myśleć globalnie i działać skutecznie lokalnie – mówi Stacy Ligas, Managing Partner, CEO KPMG w Polsce.
Długoterminowa strategia personalna w odpowiedzi na AI w środowisku pracy
fot. mat. prasowe

Długoterminowa strategia personalna w odpowiedzi na AI w środowisku pracy

67% firm przeprojektowuje stanowiska i ścieżki kariery w kierunku współpracy człowieka z technologią

ESG wciąż istotnym źródłem wartości biznesowej


Zrównoważony rozwój pozostaje jednym z filarów nowoczesnego przywództwa – 61% dyrektorów generalnych deklaruje, że ich organizacje osiągną cele neutralności klimatycznej do 2030 roku (wzrost o 10 p.p. rok do roku).

Jednocześnie rośnie świadomość kosztów dekarbonizacji – 25% liderów wskazuje je jako kluczową barierę w realizacji celów ESG. 51% CEO priorytetowo traktuje zgodność i standardy raportowania, aby spełnić wymogi inwestorów i regulatorów, a 44% aktywnie integruje cele zrównoważonego rozwoju ze swoją główną strategią biznesową

O raporcie:
Raport „KPMG CEO Outlook 2025” powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 1 350 dyrektorów generalnych firm z rocznym przychodem powyżej 500 mln USD. z 11 kluczowych gospodarek: (Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone oraz 12 sektorów przemysłu.

Optymizm wśród CEO: niepewność gospodarcza już nie straszna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

