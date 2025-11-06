eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyNieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

Nieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

2025-11-06 00:20

Nieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

Rosjanie wciąż na czele nieufności © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Komu Polacy ufają najmniej, a kogo darzą największą sympatią? Najnowszy Ranking Nieufności SW Research pokazuje, że niechęć wobec niektórych narodowości wciąż pozostaje silna i utrwalona. Rosjanie pozostają liderami braku zaufania, ale badanie ujawnia też ciekawy trend – coraz częściej nieufność kierujemy nie tylko wobec „obcych”, lecz także wobec siebie nawzajem.

Przeczytaj także: Od czego zależą brak zaufania wobec Rosjan i ufność względem Amerykanów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które narodowości i mniejszości wyznaniowe Polacy darzą największym zaufaniem, a wobec których są najbardziej nieufni?
  • Jak zmienia się poziom nieufności w zależności od wieku, płci, religijności i poglądów politycznych respondentów?
  • Dlaczego część stereotypów utrzymuje się w świadomości społecznej mimo upływu lat?
  • W jakim stopniu Polacy ufają sobie nawzajem i co wpływa na ten poziom zaufania?

Które mniejszości akceptujemy najbardziej, a które — najmniej?


W badaniu wzięto pod uwagę 15 grup mniejszościowych, a respondentów zapytano o stosunek do nich w zależności od 6 stopni zażyłości – począwszy od wizji przedstawiciela danej mniejszości jako turysty w Polsce, poprzez znajomego czy sąsiada, a skończywszy na jego małżeństwie z bliską osobą.

W tym roku zostało wzbogacone także o informacje o tym, w jakim stopniu akceptujemy siebie nawzajem. Ten nowy element pozwala nakreślić pewien obraz nastrojów społecznych w naszym kraju.
Indeks nieufności to kompleksowe badanie, które pozwala w sposób wieloaspektowy przyjrzeć się zjawisku braku akceptacji wobec konkretnych mniejszości W tegorocznej edycji widać, że część ocenianych narodowości utrzymuje swoje stałe miejsce w świadomości społecznej. W przypadku połowy grup ich pozycja nie uległa zmianie, co sugeruje utrwalony charakter stereotypów i przekonań - komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.
Ranking poziomu nieufności Polaków
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Ranking poziomu nieufności Polaków

Największy dystans czujemy wobec Rosjan, podczas gdy na przeciwnym biegunie znajdują się Czesi

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Demografia nieufności


Analiza miejsca w rankingu oraz wartości indeksu nieufności w kontekście zmiennych demograficznych dostarcza wielu interesujących wniosków. Wraz z wiekiem respondentów maleje ich poziom nieufności. Wyjątkami pozostają Rosjanie i Białorusini, do których awersja pozostaje niezmienna niezależnie od wieku.

Kobiety i mężczyźni deklarują podobny poziom nieufności wobec wszystkich grup. Męska część populacji ma jednak większą skłonność do skrajności w górnych zakresach skali, szczególnie wobec Ukraińców, Niemców, muzułmanów i Żydów.
Polacy wobec Rosjan
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Polacy wobec Rosjan

Indeks Nieufności Polaków wskazał, że Rosjanie ponownie spotykają się z największym brakiem zaufania w polskim społeczeństwie

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Nieufność jest za to istotnie skorelowana z religijnością — najniższy jej poziom obserwuje się wśród ateistów. Wśród katolików wyższy jej wskaźnik widać u tych, którzy często uczestniczą w mszach i obrzędach. Ci ankietowani deklarują też mniejszy poziom zaufania wobec innych Polaków.
Polacy wobec Rosjan wg religijności i orientacji politycznej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Polacy wobec Rosjan wg religijności i orientacji politycznej

Nieufność jest istotnie skorelowana z religijnością — najniższy jej poziom obserwuje się wśród ateistów

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Podobnie jak w ubiegłym roku, odnotowano wysokie korelacje poziomu nieufności pomiędzy niektórymi grupami (np. Czechami i Słowakami), co oznacza, że brak zaufania wobec jednej z nich zwykle wiąże się z nieufnością wobec drugiej.

Występują jednak również grupy „ortogonalne”, dla których korelacje są niskie, przykładowo, nieufność wobec Rosjan jest niemal niezależna od nieufności wobec większości pozostałych grup, zwłaszcza wobec Amerykanów. Ponownie nie stwierdzono żadnej pary grup, dla której korelacja byłaby ujemna, czyli sytuacji, w której nieufność wobec jednej z nich łączyłaby się z większym zaufaniem wobec innej — mówi dr Piotr Szulc, matematyk i statystyk, który dla SW Research przeprowadził zaawansowane analizy statystyczne z wykorzystaniem indeksu nieufności i zmiennych demograficznych.
Akceptacja Rosjan w polskim społeczeństwie
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Akceptacja Rosjan w polskim społeczeństwie

Co 4. Polak nie zaakceptowałby Rosjanina jako sąsiada

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Czy Polak Polakowi ufa?


W tej edycji rankingu sprawdzono również poziom nieufności Polaków wobec rodaków. Respondentów poproszono o wyobrażenie sobie hipotetycznych sytuacji, w których będąc na wakacjach w obcym kraju spotykają Polaków w różnych kontekstach — od przypadkowo spotkanego na ulicy turystę, przez pracownika hotelu czy restauracji, po osobę, z którą potencjalnie nawiązaliby nową znajomość.
Polacy wobec Polaków
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Polacy wobec Polaków

W tej edycji sprawdzono również poziom nieufności Polaków wobec siebie nawzajem

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Okazuje się, że nieco wyższy poziom nieufności wobec innych Polaków wykazują mężczyźni niż kobiety. Widoczna jest też pewna zależność od wieku respondentów — im starsi badani, tym wskaźnik jest wyraźnie niższy.

Deklarowany poziom nieufności wobec rodaków jest też do pewnego stopnia skorelowany z poglądami politycznymi.
Polacy wobec Polaków wg religijności i orientacji politycznej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Polacy wobec Polaków wg religijności i orientacji politycznej

Najbardziej nieufni wobec rodaków są wyborcy Grzegorza Brauna

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Nota metodologiczna:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 02-11 października 2025 r. techniką CAWI, na reprezentatywnej próbie 1500 dorosłych mieszkańców Polski, dobranych z panelu badawczego swpanel.pl. Każdy z respondentów miał możliwość wyrażenia opinii w ramach 10 z 15 losowo wybranych bloków, z których każdy dedykowany był przedstawicielom jednej narodowości lub mniejszości wyznaniowej.

Przeczytaj także: Polski Ranking Nieufności 2024. Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom Polski Ranking Nieufności 2024. Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: badania społeczne, badania Polaków, zaufanie w Polsce, zaufanie, badanie zaufania, mniejszości społeczne, Ukraińcy, muzułmanie, Białorusini

Przeczytaj także

Edelman Trust Barometer 2019: oczy zwrócone na pracodawców

Edelman Trust Barometer 2019: oczy zwrócone na pracodawców

Edelman Trust Barometer 2018: zaskakujące wyniki dla Polski

Edelman Trust Barometer 2018: zaskakujące wyniki dla Polski

Edelman Trust Barometer 2016: mamy kryzys zaufania

Edelman Trust Barometer 2016: mamy kryzys zaufania

Edelman Trust Barometer 2013

Edelman Trust Barometer 2013

Zaufanie do instytucji małżeństwa największe

Zaufanie do instytucji małżeństwa największe

Edelman Trust Barometer 2011

Edelman Trust Barometer 2011

Niskie zaufanie do banków i rządu w Polsce

Niskie zaufanie do banków i rządu w Polsce

Wynagrodzenia pracowników z Ukrainy w 2022 roku

Wynagrodzenia pracowników z Ukrainy w 2022 roku

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Gdzie pracują? Ile zarabiają?

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Gdzie pracują? Ile zarabiają?

Następny artykuł

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

2035 rok coraz mniej realny? Europa traci tempo w wyścigu o elektromobilność

2035 rok coraz mniej realny? Europa traci tempo w wyścigu o elektromobilność

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak jesień/zima 2025. Wynagrodzenia i trendy w Polsce

Nowy elektryczny chiński SUV Leapmotor B10 debiutuje w Polsce - poznaj specyfikację i cenę

Nowy elektryczny chiński SUV Leapmotor B10 debiutuje w Polsce - poznaj specyfikację i cenę

Równość płac i luka płacowa. Jak budować sprawiedliwy rynek pracy?

Równość płac i luka płacowa. Jak budować sprawiedliwy rynek pracy?

Jak skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2025? Złóż wniosek do końca listopada

Jak skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2025? Złóż wniosek do końca listopada

Jak kupić pierwsze mieszkanie? Eksperci podpowiadają

Jak kupić pierwsze mieszkanie? Eksperci podpowiadają

Rynek ropy stabilny, ale balansuje między nadpodażą a ryzykiem geopolitycznym

Rynek ropy stabilny, ale balansuje między nadpodażą a ryzykiem geopolitycznym

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: