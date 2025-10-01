Polska wśród 20 największych gospodarek świata. Czy miejsce w G20 jest w naszym zasięgu?
2025-10-01 00:02
Polska wśród 20 największych gospodarek świata. Czy miejsce w G20 jest w naszym zasięgu? © wygenerowane przez AI
- Polska osiągnęła pozycję jednej z 20 największych gospodarek świata z PKB bliskim 1 biliona dolarów.
- Szybki wzrost gospodarczy pozwolił Polsce wyprzedzić gospodarki takich krajów jak Szwajcaria, Tajwan i Belgia.
- Przy sprzyjających warunkach Polska może awansować na 18. miejsce wśród światowych gospodarek.
- Członkostwo w G20 dawałoby Polsce możliwość realnego wpływu na globalną politykę gospodarczą i zwiększyło jej prestiż.
Awans do grona 20 największych gospodarek świata Polska zawdzięcza bardzo szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, dzięki któremu w ciągu ostatnich 10 lat prześcignęliśmy cztery kraje, w tym trzy wysoko rozwinięte: Szwajcarię, Tajwan i Belgię. W przeciwieństwie do Polski nie korzystają one z efektu „doganiania”, charakterystycznego dla gospodarek o średniej produktywności. Istotną rolę odegrało również umocnienie polskiego złotego w ciągu ostatnich dwóch lat, co podwyższyło nominalne PKB Polski liczone w dolarach.
fot. Coface
Ranking największych gospodarek świata według nominalnego PKB w dolarach
Czy polska gospodarka będzie rosnąć w siłę?
20. pozycja nie jest szczytem naszych możliwości. Według ekspertów Coface, przy sprzyjających warunkach, Polska może nawet awansować na 18. miejsce wśród największych gospodarek świata.
Znacząca obniżka cen ropy naftowej mogłaby zmniejszyć PKB Arabii Saudyjskiej, której gospodarka jest obecnie tylko o 10% większa od polskiej. Kolejna, plasująca się na 18. miejscu gospodarka, czyli Holandia, jest już wysoko rozwinięta, co ogranicza jej potencjał wzrostu.
Przy utrzymaniu wyższej dynamiki wzrostu PKB przez Polskę, co obserwowaliśmy w ostatnich latach, polska gospodarka mogłaby wyprzedzić holenderską w ciągu najbliższych 10 lat – mówi dr Mateusz Dadej, Główny Ekonomista Coface w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Czy Polska dołączy do G20?
Ten symboliczny awans polskiej gospodarki ożywił dyskusję na temat członkostwa Polski w G20, czyli forum zrzeszającym 19 najsilniejszych gospodarek świata oraz dwie unie kontynentalne.
Sama wielkość gospodarki nie jest warunkiem koniecznym członkostwa, ale stanowi silny argument, zwłaszcza że USA – największa gospodarka świata – chce poprzeć Polskę jako kandydata do G20. Niemniej jednak na drodze naszego kraju do wstąpienia do G20 stoi jeszcze wiele przeszkód.
Aby utrzymać obecną liczebność forum G20, Polska mogłaby zastąpić Rosję, która dotychczas reprezentowała region Europy Środkowo-Wschodniej, ale poprzez swoją agresję na Ukrainę wybrała drogę izolacji na arenie międzynarodowej.
Jednak aktualny skład forum cechuje nadreprezentacja państw należących do tzw. Globalnej Północy – krajów relatywnie rozwiniętych, położonych głównie na półkuli północnej, a Polska byłaby kolejnym z nich. Krytyka tej nierównowagi w G20 będzie się nasilać wraz z szybszym rozwojem, w tym demograficznym, Globalnego Południa, szczególnie Afryki i Azji – tłumaczy dr Mateusz Dadej.
Członkostwo w G20 oznaczałoby dla Polski nie tylko prestiż polityczny, ale także realny wpływ na decyzje kształtujące globalną gospodarkę. Udział w pracach forum dałby Polsce możliwość współtworzenia międzynarodowych standardów finansowych i handlowych, a także wzmocniłby jej pozycję negocjacyjną wobec największych partnerów gospodarczych.
Obecność w gronie najważniejszych państw świata mogłaby również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski, podnosząc jej wiarygodność w oczach globalnych rynków i inwestorów.
oprac. : eGospodarka.pl
