Polska wśród 20 największych gospodarek świata. Czy miejsce w G20 jest w naszym zasięgu?

Wartość polskiej gospodarki zbliżyła się w tym roku do 1 biliona dolarów, wchodząc jednocześnie do grona 20 największych gospodarek świata. Na sukces ten wpłynęły zarówno zewnętrzne czynniki rozwojowe, jak i sprzyjające warunki w gospodarce światowej. W tej sytuacji pojawia się pytanie, czy ten sukces otwiera Polsce drogę do G20 i jakie korzyści zyskalibyśmy dzięki temu członkostwu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Polska osiągnęła pozycję jednej z 20 największych gospodarek świata z PKB bliskim 1 biliona dolarów.

Szybki wzrost gospodarczy pozwolił Polsce wyprzedzić gospodarki takich krajów jak Szwajcaria, Tajwan i Belgia.

Przy sprzyjających warunkach Polska może awansować na 18. miejsce wśród światowych gospodarek.

Członkostwo w G20 dawałoby Polsce możliwość realnego wpływu na globalną politykę gospodarczą i zwiększyło jej prestiż.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coface Ranking największych gospodarek świata według nominalnego PKB w dolarach Polska zajmuje 20. miejsce w najnowszym rankingu największych gospodarek świata według nominalnego PKB w dolarach. W ostatnich latach wyprzedziła takie kraje jak Szwajcaria i Tajwan, co wskazuje na dynamiczny rozwój gospodarczy oraz rosnące znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. W zestawieniu dominują globalne potęgi gospodarcze, jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Niemcy, ale coraz większą rolę odgrywają także kraje rozwijające się. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Czy polska gospodarka będzie rosnąć w siłę?

Znacząca obniżka cen ropy naftowej mogłaby zmniejszyć PKB Arabii Saudyjskiej, której gospodarka jest obecnie tylko o 10% większa od polskiej. Kolejna, plasująca się na 18. miejscu gospodarka, czyli Holandia, jest już wysoko rozwinięta, co ogranicza jej potencjał wzrostu.



Przy utrzymaniu wyższej dynamiki wzrostu PKB przez Polskę, co obserwowaliśmy w ostatnich latach, polska gospodarka mogłaby wyprzedzić holenderską w ciągu najbliższych 10 lat – mówi dr Mateusz Dadej, Główny Ekonomista Coface w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Czy Polska dołączy do G20?

Aby utrzymać obecną liczebność forum G20, Polska mogłaby zastąpić Rosję, która dotychczas reprezentowała region Europy Środkowo-Wschodniej, ale poprzez swoją agresję na Ukrainę wybrała drogę izolacji na arenie międzynarodowej.



Jednak aktualny skład forum cechuje nadreprezentacja państw należących do tzw. Globalnej Północy – krajów relatywnie rozwiniętych, położonych głównie na półkuli północnej, a Polska byłaby kolejnym z nich. Krytyka tej nierównowagi w G20 będzie się nasilać wraz z szybszym rozwojem, w tym demograficznym, Globalnego Południa, szczególnie Afryki i Azji – tłumaczy dr Mateusz Dadej.

Awans do grona 20 największych gospodarek świata Polska zawdzięcza bardzo szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, dzięki któremu w ciągu ostatnich 10 lat prześcignęliśmy cztery kraje, w tym trzy wysoko rozwinięte: Szwajcarię, Tajwan i Belgię. W przeciwieństwie do Polski nie korzystają one z efektu „doganiania”, charakterystycznego dla gospodarek o średniej produktywności. Istotną rolę odegrało również umocnienie polskiego złotego w ciągu ostatnich dwóch lat, co podwyższyło nominalne PKB Polski liczone w dolarach.20. pozycja nie jest szczytem naszych możliwości. Według ekspertów Coface, przy sprzyjających warunkach, Polska może nawet awansować na 18. miejsce wśród największych gospodarek świata.Ten symboliczny awans polskiej gospodarki ożywił dyskusję na temat członkostwa Polski w G20, czyli forum zrzeszającym 19 najsilniejszych gospodarek świata oraz dwie unie kontynentalne.Sama wielkość gospodarki nie jest warunkiem koniecznym członkostwa, ale stanowi silny argument, zwłaszcza że USA – największa gospodarka świata – chce poprzeć Polskę jako kandydata do G20. Niemniej jednak na drodze naszego kraju do wstąpienia do G20 stoi jeszcze wiele przeszkód.Członkostwo w G20 oznaczałoby dla Polski nie tylko prestiż polityczny, ale także realny wpływ na decyzje kształtujące globalną gospodarkę. Udział w pracach forum dałby Polsce możliwość współtworzenia międzynarodowych standardów finansowych i handlowych, a także wzmocniłby jej pozycję negocjacyjną wobec największych partnerów gospodarczych.Obecność w gronie najważniejszych państw świata mogłaby również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski, podnosząc jej wiarygodność w oczach globalnych rynków i inwestorów.