Polska gospodarka rośnie mimo globalnych napięć. Gorzej w strefie euro

2025-11-03 08:40

Polska gospodarka rośnie mimo globalnych napięć. Gorzej w strefie euro

Wzrost gospodarczy w 2025 roku pozostaje silnie zróżnicowany © pixabay

Europa złapała oddech po handlowym porozumieniu z USA, ale ożywienie pozostaje słabe i nierówne. Z najnowszego EY European Economic Outlook wynika, że wzrost w strefie euro w 2025 roku wyniesie zaledwie 1,3%. Na tym tle Polska wyróżnia się pozytywnie – utrzymuje stabilny wzrost gospodarczy i malejącą inflację. Analitycy EY ostrzegają jednak, że rosnący deficyt i globalne napięcia mogą w kolejnych latach spowolnić tempo rozwoju.

Przeczytaj także: Prognozy dla gospodarki: co wojna celna Trumpa zrobi z polskim PKB?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

  • Jakie tempo wzrostu PKB prognozuje EY dla Polski i strefy euro w latach 2025–2027?
  • Dlaczego Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu mimo deficytu budżetowego?
  • Jak kształtują się prognozy inflacyjne i polityka stóp procentowych w Europie i w Polsce?
  • Jakie ryzyka strukturalne i geopolityczne wciąż mogą spowolnić ożywienie gospodarcze w Europie?
W pierwszej połowie 2025 r. gospodarka europejska była pod silnym wpływem polityki celnej USA. Najpierw wzrost PKB przyspieszył, bo amerykańskie firmy zwiększyły import przed wprowadzeniem ceł, po czym spowolnił, gdy popyt z USA osłabł. Z wyjątkiem Irlandii, wzrost pozostał jednak dość niski, zbliżony do odnotowanego w 2024 roku. W warunkach podwyższonych ceł, oczekiwania na drugie półrocze pozostają ostrożne.

Prognozowany wzrost w 2025 roku pozostaje silnie zróżnicowany: Irlandia (+11,8%) i Hiszpania (+2,8%) notują dobre wyniki, podczas gdy Niemcy (0,2%) i Włochy (0,5%) balansują na granicy stagnacji.

Na tym tle Polska utrzymuje stabilne tempo wzrostu. Zespół Analiz Ekonomicznych EY przewiduje, że w 2025 r. wzrost wyniesie 3,3%. W kolejnych latach będzie to odpowiednio 3,4% (2026) i 2,5% (2027). Obecną sytuację napędzają wydatki konsumpcyjne (+3,0–3,4% r/r), wspierane wzrostem realnych płac i poprawą nastrojów konsumenckich. Wyzwaniem pozostaje rosnący deficyt, który w latach 2025-2026 osiągnie roczny poziom 6,5-7,0%. W efekcie do 2028 r. dług publiczny może przekroczyć poziom 70% PKB.
Polska rozwija się w oparciu o popyt wewnętrzny. Silna konsumpcja prywatna i wydatki publiczne kompensują słabość inwestycji prywatnych. Te powoli się odbudowują po spadku z końca 2024 roku. Wsparciem są fundusze z Krajowego Planu Odbudowy oraz wydatki obronne. Kluczowym wyzwaniem na zbliżające się lata pozostanie zaś sytuacja finansów publicznych – komentuje Marek Rozkrut, Partner EY, Lider Zespołu Analiz Ekonomicznych oraz Główny Ekonomista EY na Europę i Azję Środkową.

Inflacja pod kontrolą


W strefie euro inflacja ustabilizowała się na poziomie 2,0–2,1%, a inflacja bazowa na 2,3-2,4%, napędzana głównie przez ceny usług. Zespół Analiz Ekonomicznych EY prognozuje, że inflacja spadnie do 1,8% w 2026 r., a następnie lekko odbije w 2027 r. w wyniku rozszerzenia systemu ETS.

W Polsce presja cenowa wyraźnie osłabła. Inflacja bazowa spadła do 3,3% w III kwartale 2025 r., a inflacja ogółem za cały rok wyniesie według prognoz 3,9%, aby następnie spaść do poziomu 2,3% w 2026 r., co oznacza powrót do celu NBP. Główne czynniki antyinflacyjne to silny złoty, niższe ceny energii oraz spowolnienie dynamiki płac.

Na tle regionu Polska wyróżnia się pozytywnie. W Rumunii inflacja przekracza 8%, a w Czechach i na Węgrzech utrzymuje się powyżej 4%.

Łagodzenie polityki pieniężnej nabiera tempa


Polityka pieniężna nadal jest zróżnicowana pomiędzy bankami centralnymi, choć kierunek zmian stóp procentowych pozostaje niezmienny – w dół.

Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową do 2,0% i zespół Analiz Ekonomicznych EY prognozuje utrzymanie jej na tym poziomie w najbliższych latach, choć dalsze obniżki są możliwe, jeśli wzrost PKB lub inflacja będą niższe od oczekiwań. Fed wznowił cykl obniżek, obecnie stopy wynoszą 4,00–4,25%, a NBP zredukował stopy do 4,5%, z prognozą dalszych obniżek.
Oczekujemy, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy do 4,0% na początku 2026 r., a następnie wstrzyma cykl, czekając na rozwój sytuacji inflacyjnej. Kolejne redukcje łącznie o 50 pb mogą nastąpić dopiero w 2027 r., gdy wzrost popytu zacznie słabnąć – deklaruje Maciej Stefański, starszy ekonomista w Zespole Analiz Ekonomicznych EY.

Porozumienie handlowe: mniej ryzyka, ale niewiele zysków


Zawarta w sierpniu 2025 r. umowa handlowa między UE a USA ograniczyła skalę napięć, które od początku roku wpływały na globalny handel. Strony ustaliły limit ceł na poziomie 15% dla większości towarów, unikając eskalacji do 30–50% stawek. Utrzymano jednak 50-procentowe taryfy na stal i aluminium, co wciąż obciąża przemysł ciężki. Niektóre produkty, w tym samoloty, leki generyczne i niektóre surowce naturalne, zostały zwolnione z opłat.
Porozumienie ogranicza niepewność na rynkach europejskich, ale nie zmienia zasadniczo naszych oczekiwań dotyczących wpływu ceł na gospodarkę. Nadal przewidujemy, że cła obniżą wzrost PKB w UE o około 0,5 pkt proc. w 2026 r. w stosunku do scenariusza bez ceł – mówi Maciej Zdrolik, starszy ekonomista w Zespole Analiz Ekonomicznych EY.

Polska, mimo że nie jest w znaczącej skali narażona na amerykańskie cła, odczuwa skutki pośrednie – zwłaszcza poprzez niemiecki przemysł motoryzacyjny i maszynowy, w których jest ważnym poddostawcą. Zespół Analiz Ekonomicznych EY szacuje, że wzrost PKB w Polsce będzie w 2026 r. o 0,3 pkt proc. niższy niż byłby w scenariuszu bez podwyższonych ceł.

Ryzyka geopolityczne i strukturalne rosną


Pomimo złagodzenia napięć handlowych, ryzyka strukturalne w Europie pozostają znaczące. EY prognozuje wzrost PKB w strefie euro w 2025 r. o 1,3%, a w 2026 r. niewielkie spowolnienie do 1,1%. Poprawy należy spodziewać się w kolejnych latach – w 2027 r. prognozowany wzrost wynosi 1,6%, a w 2028 r. – 1,8%. Przyspieszeniu sprzyjać będzie ekspansja fiskalna w Niemczech oraz częściowe wygasanie negatywnych efektów polityki celnej USA.

Wysokie koszty energii, aprecjacja euro, nasilająca się konkurencja ze strony Chin i niski wzrost produktywności mogą jednak prowadzić do dalszej utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu. W takim scenariuszu wzrost PKB może być niższy od oczekiwań, zwłaszcza jeśli nie przyspieszą inwestycje w technologie, cyfryzację i transformację energetyczną.
Europa weszła w fazę stabilności bez znaczącego przyspieszenia. Ryzyka krótkoterminowe zmalały, ale wzrost pozostaje ograniczony. Polityka pieniężna jest łagodna, inflacja pod kontrolą, a rynki pracy – stabilne. Choć oczekujemy, że wzrost od przyszłego roku stopniowo przyspieszy, m.in. za sprawą ekspansji fiskalnej w Niemczech, bilans ryzyka dla wzrostu jest negatywny – podsumowuje Marek Rozkrut.

Przeczytaj także: PKB w Polsce powyżej 3 proc. do 2026 roku? PKB w Polsce powyżej 3 proc. do 2026 roku?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PKB w Polsce, PKB, wzrost PKB, wzrost gospodarczy, polska gospodarka, gospodarka europejska, gospodarka polska, prognozy gospodarcze, wojna celna, cła, handel światowy, inflacja, stopy procentowe, Trump

Przeczytaj także

Nie tylko cła hamują wzrost PKB w strefie euro

Nie tylko cła hamują wzrost PKB w strefie euro

Wzrost gospodarczy nieznacznie przyspieszy

Wzrost gospodarczy nieznacznie przyspieszy

Wzrost gospodarczy przekroczy 4%. Oto prognozy na 2025 rok

Wzrost gospodarczy przekroczy 4%. Oto prognozy na 2025 rok

Polska wśród 20 największych gospodarek świata. Czy miejsce w G20 jest w naszym zasięgu?

Polska wśród 20 największych gospodarek świata. Czy miejsce w G20 jest w naszym zasięgu?

W 2025 polska gospodarka jedną z najszybciej rosnących w Europie

W 2025 polska gospodarka jedną z najszybciej rosnących w Europie

Budżet państwa niesie inflację i opóźnia obniżki stóp procentowych?

Budżet państwa niesie inflację i opóźnia obniżki stóp procentowych?

Już nie tylko konsumpcja. Polska gospodarka odżyje dzięki inwestycjom?

Już nie tylko konsumpcja. Polska gospodarka odżyje dzięki inwestycjom?

Gospodarka Polski rośnie, a Niemcy mierzą się z recesją

Gospodarka Polski rośnie, a Niemcy mierzą się z recesją

Polska gospodarka odżywa

Polska gospodarka odżywa

