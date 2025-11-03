Polska gospodarka rośnie mimo globalnych napięć. Gorzej w strefie euro

Europa złapała oddech po handlowym porozumieniu z USA, ale ożywienie pozostaje słabe i nierówne. Z najnowszego EY European Economic Outlook wynika, że wzrost w strefie euro w 2025 roku wyniesie zaledwie 1,3%. Na tym tle Polska wyróżnia się pozytywnie – utrzymuje stabilny wzrost gospodarczy i malejącą inflację. Analitycy EY ostrzegają jednak, że rosnący deficyt i globalne napięcia mogą w kolejnych latach spowolnić tempo rozwoju.

Przeczytaj także: Prognozy dla gospodarki: co wojna celna Trumpa zrobi z polskim PKB?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Jakie tempo wzrostu PKB prognozuje EY dla Polski i strefy euro w latach 2025–2027?

Dlaczego Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu mimo deficytu budżetowego?

Jak kształtują się prognozy inflacyjne i polityka stóp procentowych w Europie i w Polsce?

Jakie ryzyka strukturalne i geopolityczne wciąż mogą spowolnić ożywienie gospodarcze w Europie?

Polska rozwija się w oparciu o popyt wewnętrzny. Silna konsumpcja prywatna i wydatki publiczne kompensują słabość inwestycji prywatnych. Te powoli się odbudowują po spadku z końca 2024 roku. Wsparciem są fundusze z Krajowego Planu Odbudowy oraz wydatki obronne. Kluczowym wyzwaniem na zbliżające się lata pozostanie zaś sytuacja finansów publicznych – komentuje Marek Rozkrut, Partner EY, Lider Zespołu Analiz Ekonomicznych oraz Główny Ekonomista EY na Europę i Azję Środkową.

Inflacja pod kontrolą

Łagodzenie polityki pieniężnej nabiera tempa

Oczekujemy, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy do 4,0% na początku 2026 r., a następnie wstrzyma cykl, czekając na rozwój sytuacji inflacyjnej. Kolejne redukcje łącznie o 50 pb mogą nastąpić dopiero w 2027 r., gdy wzrost popytu zacznie słabnąć – deklaruje Maciej Stefański, starszy ekonomista w Zespole Analiz Ekonomicznych EY.

Porozumienie handlowe: mniej ryzyka, ale niewiele zysków

Porozumienie ogranicza niepewność na rynkach europejskich, ale nie zmienia zasadniczo naszych oczekiwań dotyczących wpływu ceł na gospodarkę. Nadal przewidujemy, że cła obniżą wzrost PKB w UE o około 0,5 pkt proc. w 2026 r. w stosunku do scenariusza bez ceł – mówi Maciej Zdrolik, starszy ekonomista w Zespole Analiz Ekonomicznych EY.

Ryzyka geopolityczne i strukturalne rosną

Europa weszła w fazę stabilności bez znaczącego przyspieszenia. Ryzyka krótkoterminowe zmalały, ale wzrost pozostaje ograniczony. Polityka pieniężna jest łagodna, inflacja pod kontrolą, a rynki pracy – stabilne. Choć oczekujemy, że wzrost od przyszłego roku stopniowo przyspieszy, m.in. za sprawą ekspansji fiskalnej w Niemczech, bilans ryzyka dla wzrostu jest negatywny – podsumowuje Marek Rozkrut.