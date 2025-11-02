eGospodarka.pl
Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci?

2025-11-02 00:06

Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci?

Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci? © wygenerowane przez AI

Nowe badanie "Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży" przeprowadzone dla Nationale-Nederlanden pokazuje, że ponad połowa rodziców nastolatków kontroluje czas, który ich dzieci spędzają w internecie, jednak znaczna część z nich rzadko nadzoruje rodzaj aktywności online. Według rodziców najczęstszą formą korzystania z internetu u dzieci są gry online, a co trzeci nastolatek używa social mediów. Podejście rodziców do monitorowania aktywności wiąże się z wiekiem dziecka - najmłodsze dzieci są najczęściej pod stałym nadzorem, podczas gdy młodzież korzysta z sieci często bez kontroli. Badanie wskazuje też na rosnące znaczenie edukacyjnych treści internetowych, co jest pozytywnym znakiem rozwoju higieny cyfrowej w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak rodzice kontrolują czas i aktywność dzieci w internecie według najnowszego badania z 2025 roku.
  • Jakie formy aktywności internetowej dominują wśród dzieci i młodzieży.
  • Wpływ wieku dziecka na poziom nadzoru i kontrolę rodzicielską w sieci.
  • Znaczenie edukacyjnych i informacyjnych treści online w rozwoju higieny cyfrowej.

Podejście rodziców do kontrolowania dziecka w korzystaniu z internetu zależy od wieku wychowanka. 40% rodziców dzieci od 7 do 14 lat zadeklarowało, że ich dzieci często korzystają z internetu bez jakiegokolwiek nadzoru. Takiej odpowiedzi udzielił także co trzeci rodzic dziecka w przedziale wiekowym 7-10 lat. Z drugiej strony, 51% rodziców dzieci w wieku 3-6 lat każdorazowo weryfikuje ślad swojej pociechy w sieci.

Social media w niszy?


Zdaniem rodziców korzystanie z mediów społecznościowych nie stanowi głównego rodzaju aktywności internetowej ich dzieci (31%). Zdecydowanie częściej twierdzą oni, że ich wychowankowie poświęcają swój czas w sieci na gry online (54%). Wyżej od korzystania z social mediów znalazło się także używanie internetu w celach edukacyjnych i wyszukiwania informacji (39%).

Rosnącą tendencję w kierunku „sociali” czy korzystania z forów internetowych można zaobserwować wraz ze wzrostem wieku dziecka. Jedynie 3% dorosłych twierdzi, że nie wie, co dokładnie robi ich dziecko, korzystając z internetu.
Wysoki, prawie 40-procentowy udział treści informacyjnych i edukacyjnych w aktywności online dzieci i młodzieży może być dobrym prognostykiem pod kątem rozwoju higieny cyfrowej w Polsce. Wciąż jednak to rozrywka odgrywa dominującą rolę w ujęciu ogólnym.

Na podstawie wyników badania widzimy jednak, że ponad połowa rodziców selekcjonuje swoim pociechom dostęp do treści w internecie poprzez blokady, co w pewnym stopniu może pełnić funkcję właściwego drogowskazu do poruszania się w sieci – mówi Diana Rychter, menedżerka ds. badań rynkowych i analiz w Nationale-Nederlanden.

Pełne zaufanie do systemu


Oprócz ograniczania dostępu do treści online, rodzice jeszcze chętniej kontrolują czas, jaki ich dzieci przeznaczają na korzystanie z urządzeń cyfrowych. Takie działanie stosuje 75% ankietowanych. Choć wraz z wyższym wiekiem dziecka jakiekolwiek ograniczenia są stosowane znacznie rzadziej, kontrolę czasową deklaruje wciąż 52% rodziców dzieci w wieku 15-18 lat.

Stosunkowo wysokie statystyki dotyczące nakładania kontroli czasowych bądź treści nie pokrywają się jednak ze statystyką przedstawiającą, jak często rodzice osobiście i w czasie rzeczywistym weryfikują, co ich dziecko robi w sieci.

46% Polaków odpowiedziało, że ich dziecko często lub zawsze korzysta z internetu bez nadzoru rodzicielskiego. W najmniejszym stopniu zadeklarowali tak rodzice dzieci w przedziale 3-6 lat (17%). 51% najmłodszej grupy wiekowej ujętej w badaniu nigdy nie korzysta z internetu bez nadzoru rodzica. Z kolei co najmniej często bez tego rodzaju kontroli internetu używa 59% dzieci w wieku 11-14 lat i ponad 1/3 dzieci w wieku 7-10 lat (35%).


Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1012 rodziców dzieci w wieku od 3 do 18 lat w okresie 8-13 sierpnia 2025 roku.
