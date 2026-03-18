Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2026
2026-03-18 00:10
W przerwach reklamowych najczęściej zobaczyć można reklamy produktów farmaceutycznych © pexels
Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które branże były najbardziej aktywne reklamowo w internecie, telewizji i radiu?
- Jakie marki znalazły się w czołówce największych reklamodawców w lutym 2026?
- Jakie były zasięgi, liczba kontaktów i widoczność reklam online?
- Kto dominował pod względem wydatków reklamowych w telewizji i radiu?
RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ
W lutym 2026 odnotowaliśmy 82,4 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2895 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 87,4% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.
Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,8 sekundy (10,1 sekundy dla kreacji typu display i 6,7 sekundy dla kreacji wideo).
Średnia widoczność kreacji digital w lutym 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 57,9%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 67% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 55,6%.
Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (33,4 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w lutym wyniósł 40,5%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 9 sekund, a wskaźnik widoczności kreacji – 58%.
Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (8,7 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 10,5% oraz „Leisure time” (4,5 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,5%).
Top reklamodawcy online
Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w lutym 2026 została marka Temu, która wygenerowała 3,7 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,6% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 2,9 mld kontaktów i 81,2% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (1,8 mld kontaktów i zasięg na poziomie 79,5%).
Ranking TOP 10 marek zamyka HBO Max z 0,6 mld kontaktów reklamowych.
RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ
W lutym w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Pharmaceuticals”. Wygenerowała ona 19,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,1% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w lutym wyniósł dla tej branży 31,9%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 21,2 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Trade” (9,8 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 15,8% oraz 89,2% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (9,7 mld kontaktów reklamowych, SoV – 15,6% i zasięg – 89,5%).
Top reklamodawcy TV
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w lutym była marka Media Expert. Wygenerowała ona 1,1 mld kontaktów reklamowych, docierając do 80,6% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Lidl (1,1 mld kontaktów reklamowych i 80,4% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1 mld kontaktów i 79,8% zasięgu).
Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka UniCredit z 0,6 mld kontaktów reklamowych i 75,8% zasięgu w populacji 7-75.
Wydatki na reklamę TV
Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 2% - a na drugim Lidl, z udziałem na poziomie 1,9%. Trzecie miejsce należało do Rossmann z udziałem 1,8%.
RYNEK REKLAMY RADIOWEJ
W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w lutym była branża „Trade” (7,3 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (5,1 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,2 mld kontaktów reklamowych).
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w lutym 2026 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 82,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,8 mld kontaktów reklamowych, 77,6% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,5 mld kontaktów, 78% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka DuoMen Prostatum (0,2 mld kontaktów i 69,2% zasięgu).
Wydatki na reklamę radiową
Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w lutym marka Media Expert (11,3%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (4,8%) oraz Lidl (2,7%).
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
