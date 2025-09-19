eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolskaNowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski - nowe kierunki i częstsze połączenia

Nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski - nowe kierunki i częstsze połączenia

2025-09-19 12:52

Nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski - nowe kierunki i częstsze połączenia

Nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski - nowe kierunki i częstsze połączenia © wygenerowane przez AI

Od października 2025 roku wchodzi w życie nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski. Przewoźnik uruchamia cztery nowe połączenia - dwa z Warszawy (Porto i Sewilla) oraz dwa z Krakowa (Bukareszt i Sofia) - a także zwiększa częstotliwość lotów na popularnych trasach, m.in. do Malagi. W sezonie zimowym pasażerowie mogą liczyć na więcej opcji podróży bez likwidacji istniejących tras, co ułatwia planowanie city breaków i wyjazdów na południe Europy.

Przeczytaj także: Wizz Air wraca do Modlina i uruchomi 11 nowych tras do 8 krajów

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie nowe trasy Ryanair uruchamia z Warszawy i Krakowa na zimę 2025/2026
  • O zwiększonej częstotliwości lotów do popularnej Malagi zimą
  • Jakie są średnie ceny biletów na nowe połączenia z Polski
  • Jakie prawa i odszkodowania przysługują pasażerom Ryanair

Od października 2025 roku wchodzi w życie nowy, zimowy rozkład lotów Ryanaira z Polski. Przewoźnik nie tylko dodaje nowe kierunki, ale też zwiększa częstotliwość lotów na popularnych trasach. W sezonie nie planuje likwidacji istniejących połączeń, dzięki czemu pasażerowie mają więcej opcji podróży. Nowe trasy pojawią się przede wszystkim w Warszawie i Krakowie, a zwiększy się również liczba lotów z innych polskich lotnisk.

Lotniska z nowymi połączeniami


  • Warszawa: Porto, Sewilla
  • Kraków: Bukareszt, Sofia

Ryanair uruchamia w Polsce cztery nowe połączenia – dwa z Warszawy i dwa z Krakowa. To istotne rozszerzenie oferty, które pozwala lepiej planować krótkie wyjazdy zimowe i city breaki.

Więcej lotów do Malagi


Popularny kurort nad Morzem Śródziemnym – Malaga – zyska dodatkowe połączenia. W sezonie zimowym loty będą realizowane trzy razy w tygodniu, co ułatwia dopasowanie wyjazdu do własnego planu.

Malaga przyciąga zimą przede wszystkim łagodnym klimatem, słońcem i piaszczystymi plażami. Średnie ceny biletów na trasie z Warszawy lub Krakowa zaczynają się od około 200–250 zł w jedną stronę, w zależności od dnia tygodnia i terminu rezerwacji.

Nowe trasy z Warszawy


Stolica Polski otrzymuje dwa nowe kierunki: Porto w Portugalii oraz Sewillę w Hiszpanii. Loty będą odbywać się 2–3 razy w tygodniu, co daje elastyczność zarówno na weekendowe wyjazdy, jak i krótsze wyjazdy w środku tygodnia.
  • Porto to malownicze miasto nad rzeką Douro, znane z winnic i historycznych zabytków.
  • Sewilla zachwyca kulturą, flamenco, pałacami i katedrami.

Średnie ceny biletów z Warszawy zaczynają się od 250–300 zł w jedną stronę, co sprawia, że są to korzystne opcje na zimowe podróże po Europie Zachodniej.

Nowe połączenia z Krakowa


Z Krakowa Ryanair uruchamia loty do Bukaresztu w Rumunii i Sofii w Bułgarii, realizowane 2 razy w tygodniu. To wygodna opcja dla osób planujących krótki wyjazd w weekend lub w środku tygodnia.
  • Bukareszt przyciąga piękną architekturą, klimatycznymi uliczkami i bogatą historią.
  • Sofia oferuje górskie krajobrazy, zabytki średniowieczne i lokalną kuchnię.

Średnie ceny biletów z Krakowa wynoszą około 200–250 zł w jedną stronę, co czyni te połączenia atrakcyjnymi dla podróżnych szukających tanich, ale ciekawych kierunków w Europie Wschodniej.

Prawa pasażerów i odszkodowania


Ekspert ds. praw pasażerów, mecenas David Janoszka z AirCashBack, przypomina, że nawet przy tanich liniach, takich jak Ryanair, pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia, odwołania lotu czy odmowy wejścia na pokład. Kwota może wynosić od 250-600 euro, w zależności od długości trasy i rodzaju problemu.

Przeczytaj także: Ryanair wycofuje się z trzech lotnisk we Francji i zmienia siatkę połączeń w Polsce Ryanair wycofuje się z trzech lotnisk we Francji i zmienia siatkę połączeń w Polsce

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Ryanair, trasy lotnicze, tanie linie lotnicze, przewozy lotnicze, połączenia lotnicze, tanie latanie, loty, polskie lotniska

Przeczytaj także

Na Lotnisku Chopina letni rozkład i 132 połączenia

Na Lotnisku Chopina letni rozkład i 132 połączenia

Wizz Air odwołuje wiele lotów z Polski od października 2025. Które trasy znikną i co muszą wiedzieć pasażerowie?

Wizz Air odwołuje wiele lotów z Polski od października 2025. Które trasy znikną i co muszą wiedzieć pasażerowie?

Latanie tanimi liniami Ryanair. Jak unikać ukrytych kosztów?

Latanie tanimi liniami Ryanair. Jak unikać ukrytych kosztów?

Tanie linie lotnicze pod obstrzałem KE

Tanie linie lotnicze pod obstrzałem KE

Polskie lotniska wśród najszybciej rozwijających się w Europie, ale problemy wciąż istnieją

Polskie lotniska wśród najszybciej rozwijających się w Europie, ale problemy wciąż istnieją

Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

Ryanair inwestuje 400 mln dolarów w lotnisko Modlin: 25 nowych tras i setki miejsc pracy

Ryanair inwestuje 400 mln dolarów w lotnisko Modlin: 25 nowych tras i setki miejsc pracy

Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

UE aktualizuje czarną listę linii lotniczych

UE aktualizuje czarną listę linii lotniczych

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?

Wielka płyta wraca do łask. Inwestycyjny potencjał bloków z epoki PRL

Wielka płyta wraca do łask. Inwestycyjny potencjał bloków z epoki PRL

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania?

Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania?

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Zdolność kredytowa nigdy nie była wyższa. 1 mln zł na horyzoncie?

Zdolność kredytowa nigdy nie była wyższa. 1 mln zł na horyzoncie?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: