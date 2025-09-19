Nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski - nowe kierunki i częstsze połączenia
2025-09-19 12:52
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie nowe trasy Ryanair uruchamia z Warszawy i Krakowa na zimę 2025/2026
- O zwiększonej częstotliwości lotów do popularnej Malagi zimą
- Jakie są średnie ceny biletów na nowe połączenia z Polski
- Jakie prawa i odszkodowania przysługują pasażerom Ryanair
Od października 2025 roku wchodzi w życie nowy, zimowy rozkład lotów Ryanaira z Polski. Przewoźnik nie tylko dodaje nowe kierunki, ale też zwiększa częstotliwość lotów na popularnych trasach. W sezonie nie planuje likwidacji istniejących połączeń, dzięki czemu pasażerowie mają więcej opcji podróży. Nowe trasy pojawią się przede wszystkim w Warszawie i Krakowie, a zwiększy się również liczba lotów z innych polskich lotnisk.
Lotniska z nowymi połączeniami
- Warszawa: Porto, Sewilla
- Kraków: Bukareszt, Sofia
Ryanair uruchamia w Polsce cztery nowe połączenia – dwa z Warszawy i dwa z Krakowa. To istotne rozszerzenie oferty, które pozwala lepiej planować krótkie wyjazdy zimowe i city breaki.
Więcej lotów do Malagi
Popularny kurort nad Morzem Śródziemnym – Malaga – zyska dodatkowe połączenia. W sezonie zimowym loty będą realizowane trzy razy w tygodniu, co ułatwia dopasowanie wyjazdu do własnego planu.
Malaga przyciąga zimą przede wszystkim łagodnym klimatem, słońcem i piaszczystymi plażami. Średnie ceny biletów na trasie z Warszawy lub Krakowa zaczynają się od około 200–250 zł w jedną stronę, w zależności od dnia tygodnia i terminu rezerwacji.
Nowe trasy z Warszawy
Stolica Polski otrzymuje dwa nowe kierunki: Porto w Portugalii oraz Sewillę w Hiszpanii. Loty będą odbywać się 2–3 razy w tygodniu, co daje elastyczność zarówno na weekendowe wyjazdy, jak i krótsze wyjazdy w środku tygodnia.
- Porto to malownicze miasto nad rzeką Douro, znane z winnic i historycznych zabytków.
- Sewilla zachwyca kulturą, flamenco, pałacami i katedrami.
Średnie ceny biletów z Warszawy zaczynają się od 250–300 zł w jedną stronę, co sprawia, że są to korzystne opcje na zimowe podróże po Europie Zachodniej.
Nowe połączenia z Krakowa
Z Krakowa Ryanair uruchamia loty do Bukaresztu w Rumunii i Sofii w Bułgarii, realizowane 2 razy w tygodniu. To wygodna opcja dla osób planujących krótki wyjazd w weekend lub w środku tygodnia.
- Bukareszt przyciąga piękną architekturą, klimatycznymi uliczkami i bogatą historią.
- Sofia oferuje górskie krajobrazy, zabytki średniowieczne i lokalną kuchnię.
Średnie ceny biletów z Krakowa wynoszą około 200–250 zł w jedną stronę, co czyni te połączenia atrakcyjnymi dla podróżnych szukających tanich, ale ciekawych kierunków w Europie Wschodniej.
Prawa pasażerów i odszkodowania
Ekspert ds. praw pasażerów, mecenas David Janoszka z AirCashBack, przypomina, że nawet przy tanich liniach, takich jak Ryanair, pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia, odwołania lotu czy odmowy wejścia na pokład. Kwota może wynosić od 250-600 euro, w zależności od długości trasy i rodzaju problemu.
oprac. : eGospodarka.pl
