Nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski - nowe kierunki i częstsze połączenia

Od października 2025 roku wchodzi w życie nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski. Przewoźnik uruchamia cztery nowe połączenia - dwa z Warszawy (Porto i Sewilla) oraz dwa z Krakowa (Bukareszt i Sofia) - a także zwiększa częstotliwość lotów na popularnych trasach, m.in. do Malagi. W sezonie zimowym pasażerowie mogą liczyć na więcej opcji podróży bez likwidacji istniejących tras, co ułatwia planowanie city breaków i wyjazdów na południe Europy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nowe trasy Ryanair uruchamia z Warszawy i Krakowa na zimę 2025/2026

O zwiększonej częstotliwości lotów do popularnej Malagi zimą

Jakie są średnie ceny biletów na nowe połączenia z Polski

Jakie prawa i odszkodowania przysługują pasażerom Ryanair

Lotniska z nowymi połączeniami

Warszawa: Porto, Sewilla

Kraków: Bukareszt, Sofia

Więcej lotów do Malagi

Nowe trasy z Warszawy

Porto to malownicze miasto nad rzeką Douro, znane z winnic i historycznych zabytków.

Sewilla zachwyca kulturą, flamenco, pałacami i katedrami.

Nowe połączenia z Krakowa

Bukareszt przyciąga piękną architekturą, klimatycznymi uliczkami i bogatą historią.

Sofia oferuje górskie krajobrazy, zabytki średniowieczne i lokalną kuchnię.

Prawa pasażerów i odszkodowania

Od października 2025 roku wchodzi w życie nowy, zimowy rozkład lotów Ryanaira z Polski. Przewoźnik nie tylko dodaje nowe kierunki, ale też zwiększa częstotliwość lotów na popularnych trasach. W sezonie nie planuje likwidacji istniejących połączeń, dzięki czemu pasażerowie mają więcej opcji podróży. Nowe trasy pojawią się przede wszystkim w Warszawie i Krakowie, a zwiększy się również liczba lotów z innych polskich lotnisk.Ryanair uruchamia w Polsce– dwa z Warszawy i dwa z Krakowa. To istotne rozszerzenie oferty, które pozwala lepiej planować krótkie wyjazdy zimowe i city breaki.Popularny kurort nad Morzem Śródziemnym –– zyska dodatkowe połączenia. W sezonie zimowym loty będą realizowane, co ułatwia dopasowanie wyjazdu do własnego planu.Malaga przyciąga zimą przede wszystkim łagodnym klimatem, słońcem i piaszczystymi plażami. Średnie ceny biletów na trasie z Warszawy lub Krakowa zaczynają się od około, w zależności od dnia tygodnia i terminu rezerwacji.Stolica Polski otrzymuje dwa nowe kierunki:oraz. Loty będą odbywać się 2–3 razy w tygodniu, co daje elastyczność zarówno na weekendowe wyjazdy, jak i krótsze wyjazdy w środku tygodnia.Średnie ceny biletów z Warszawy zaczynają się od, co sprawia, że są to korzystne opcje na zimowe podróże po Europie Zachodniej.Z Krakowa Ryanair uruchamia loty do, realizowane 2 razy w tygodniu. To wygodna opcja dla osób planujących krótki wyjazd w weekend lub w środku tygodnia.Średnie ceny biletów z Krakowa wynoszą około, co czyni te połączenia atrakcyjnymi dla podróżnych szukających tanich, ale ciekawych kierunków w Europie Wschodniej.Ekspert ds. praw pasażerów, mecenas David Janoszka z AirCashBack, przypomina, że nawet przy tanich liniach, takich jak Ryanair, pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia, odwołania lotu czy odmowy wejścia na pokład. Kwota może wynosić od 250-600 euro, w zależności od długości trasy i rodzaju problemu.