Ryanair wycofuje się z trzech lotnisk we Francji i zmienia siatkę połączeń w Polsce

Ryanair, jedna z najbardziej znanych tanich linii lotniczych w Europie, ogłosił, że od końca października 2025 roku przestanie latać z trzech francuskich lotnisk: Bergerac, Brive i Strasbourga. Głównym powodem jest znaczny wzrost podatku lotniczego we Francji - według przewoźnika nawet o 180%. To sprawia, że utrzymanie połączeń z tych lotnisk przestaje być opłacalne. W ostatnich miesiącach Ryanair dokonał zmian także na polskim rynku, wycofując się z kilku mniej rentownych tras.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Ryanair rezygnuje z lotów z francuskich lotnisk Bergerac, Brive i Strasbourga.

Jak wzrost podatku lotniczego we Francji wpływa na opłacalność połączeń tanich linii lotniczych.

Jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku odwołania lotów lub rezygnacji Ryanaira z tras.

Jak podwyżki podatków lotniczych wpływają na lotniska i ruch turystyczny w regionach objętych zmianami.

Czym jest podatek lotniczy i ile wynosi we Francji oraz w Polsce

Co z pasażerami posiadającymi bilety

Dlaczego Ryanair podjął taką decyzję

Skutki dla lotnisk i regionów

Ryanair także zmienia siatkę połączeń w Polsce

Wszystkie loty zaplanowane do końca sezonu letniego, czyli do października 2025 roku, odbędą się zgodnie z harmonogramem. Ryanair zapewnia, że pasażerowie, którzy już kupili bilety, nie poniosą strat – będą mogli uzyskać zwrot kosztów lub wybrać alternatywne połączenie, jeśli linia lata na podobnej trasie. Zmiany i zwroty realizowane są za pośrednictwem konta w systemie rezerwacyjnym Ryanaira.Podatek lotniczy to opłata nakładana przez państwo na każdego pasażera odlatującego z danego kraju. Jego wysokość różni się w zależności od kraju, rodzaju lotu (krajowy, europejski, międzykontynentalny) oraz klasy podróży. Podatek ma na celu wspieranie ochrony środowiska oraz finansowanie infrastruktury transportowej.We Francji podatek lotniczy wynosi obecnie od około 4,50 euro do 18 euro za pasażera, w zależności od trasy i klasy biletu. W ostatnich latach stawki te znacznie wzrosły, co stanowiło powód podwyżek opłat i rezygnacji niektórych przewoźników.Dla porównania, w Polsce podatek lotniczy jest znacznie niższy i wynosi około 1,50 euro za pasażera na większości lotów europejskich. To mniejsza obciążająca opłata, co sprzyja utrzymaniu atrakcyjności tras i połączeń.Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 261/2004, pasażerowie, których loty zostały odwołane, mają prawo do zwrotu pełnej wartości biletu lub zmiany rezerwacji na inne dostępne połączenie do tego samego miejsca docelowego. Są to podstawowe prawa pasażerów obowiązujące na terenie Unii Europejskiej – tłumaczy ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.Dodatkowo, jeśli odwołanie lotu nastąpi z winy przewoźnika, a pasażer został poinformowany o tym mniej niż 14 dni przed planowanym lotem, może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, zależnie od długości trasy. Wyjątki stanowią sytuacje niezależne od linii lotniczej, takie jak złe warunki pogodowe, strajki czy inne nadzwyczajne okoliczności.W przypadku decyzji Ryanaira o rezygnacji z lotów z francuskich lotnisk,– Decyzja Ryanaira o zakończeniu lotów z Bergerac, Brive i Strasbourga to przykład długoterminowego planowania. Linie lotnicze informują pasażerów odpowiednio wcześnie, co zgodnie z przepisami UE wyklucza roszczenia o odszkodowanie. Ważne, aby klienci regularnie sprawdzali swoje rezerwacje i w razie potrzeby dokonywali zmian przez konto Ryanaira” – podkreśla ekspert z AirCashBack.Według przewoźnika główną przyczyną rezygnacji z trzech francuskich lotnisk jest wzrost podatku lotniczego o około 180%. Oznacza to dodatkowy koszt od 6 do 30 euro na każdego pasażera. Model biznesowy Ryanaira opiera się na niskich kosztach operacyjnych i minimalnych opłatach lotniskowych, dlatego tak znaczne podwyżki podatków sprawiają, że niektóre trasy stają się nierentowne.Podobne decyzje przewoźnik podejmował już wcześniej w Niemczech, Danii i Holandii, reagując na rosnące obciążenia podatkowe i opłaty.Wycofanie się Ryanaira oznacza zmniejszenie ruchu pasażerskiego na lotniskach, które dotknęła decyzja. Na przykład w Bergerac może to skutkować spadkiem liczby podróżnych o około 7%, co przekłada się na utratę około 18.000 pasażerów rocznie. W Brive i Strasbourgu ograniczenie połączeń także wpłynie na lokalny ruch turystyczny oraz gospodarkę regionów, które korzystały z napływu turystów.W ostatnich miesiącach Ryanair dokonał zmian także na polskim rynku, wycofując się z kilku mniej rentownych tras. Wśród zlikwidowanych połączeń znalazły się m.in. loty z lotnisk w Katowicach, Gdańsku i Poznaniu. Powodem są podobne czynniki jak we Francji — rosnące koszty operacyjne i podatki, które zmuszają przewoźnika do optymalizacji oferty, koncentrując się na bardziej opłacalnych trasach i większych bazach.Francja nie jest jedynym krajem, z którego Ryanair wycofuje się z powodu rosnących opłat. W Niemczech przewoźnik zamknął bazy w Dortmundzie, Dreźnie i Lipsku, likwidując. W Danii zakończył działalność w Aalborgu i Billund po wprowadzeniu podatku lotniczego. W Holandii Ryanair zrezygnował z lotów z Maastricht po wprowadzeniu podatku środowiskowego i podniesieniu opłat nawet o 275%.Ryanair od lat krytykuje podatki lotnicze, argumentując, że podwyżki ograniczają dostępność tanich połączeń i zmniejszają ruch turystyczny. W krajach, gdzie podatki zostały obniżone lub zniesione, linia chętnie rozszerza siatkę tras i rozbudowuje bazy. Tymczasem w państwach, które wprowadziły nowe obciążenia, jak Francja, Dania czy Niemcy, dochodzi do redukcji lotów i zamykania baz.Przewoźnik zapowiada, że w przypadku dalszych podwyżek podatków może rozważyć kolejne zmiany w swojej siatce połączeń. W niektórych krajach, w tym Niemczech, trwają dyskusje o ewentualnym obniżeniu tych obciążeń, co mogłoby wpłynąć na decyzje przewoźników w przyszłości.