eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaEuropaRyanair wycofuje się z trzech lotnisk we Francji i zmienia siatkę połączeń w Polsce

Ryanair wycofuje się z trzech lotnisk we Francji i zmienia siatkę połączeń w Polsce

2025-08-08 00:02

Ryanair wycofuje się z trzech lotnisk we Francji i zmienia siatkę połączeń w Polsce

Ryanair wycofuje się z trzech lotnisk we Francji i zmienia siatkę połączeń w Polsce © freepik

Ryanair, jedna z najbardziej znanych tanich linii lotniczych w Europie, ogłosił, że od końca października 2025 roku przestanie latać z trzech francuskich lotnisk: Bergerac, Brive i Strasbourga. Głównym powodem jest znaczny wzrost podatku lotniczego we Francji - według przewoźnika nawet o 180%. To sprawia, że utrzymanie połączeń z tych lotnisk przestaje być opłacalne. W ostatnich miesiącach Ryanair dokonał zmian także na polskim rynku, wycofując się z kilku mniej rentownych tras.

Przeczytaj także: Wizz Air wraca do Modlina i uruchomi 11 nowych tras do 8 krajów

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego Ryanair rezygnuje z lotów z francuskich lotnisk Bergerac, Brive i Strasbourga.
  • Jak wzrost podatku lotniczego we Francji wpływa na opłacalność połączeń tanich linii lotniczych.
  • Jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku odwołania lotów lub rezygnacji Ryanaira z tras.
  • Jak podwyżki podatków lotniczych wpływają na lotniska i ruch turystyczny w regionach objętych zmianami.

Wszystkie loty zaplanowane do końca sezonu letniego, czyli do października 2025 roku, odbędą się zgodnie z harmonogramem. Ryanair zapewnia, że pasażerowie, którzy już kupili bilety, nie poniosą strat – będą mogli uzyskać zwrot kosztów lub wybrać alternatywne połączenie, jeśli linia lata na podobnej trasie. Zmiany i zwroty realizowane są za pośrednictwem konta w systemie rezerwacyjnym Ryanaira.

Czym jest podatek lotniczy i ile wynosi we Francji oraz w Polsce


Podatek lotniczy to opłata nakładana przez państwo na każdego pasażera odlatującego z danego kraju. Jego wysokość różni się w zależności od kraju, rodzaju lotu (krajowy, europejski, międzykontynentalny) oraz klasy podróży. Podatek ma na celu wspieranie ochrony środowiska oraz finansowanie infrastruktury transportowej.

We Francji podatek lotniczy wynosi obecnie od około 4,50 euro do 18 euro za pasażera, w zależności od trasy i klasy biletu. W ostatnich latach stawki te znacznie wzrosły, co stanowiło powód podwyżek opłat i rezygnacji niektórych przewoźników.

Dla porównania, w Polsce podatek lotniczy jest znacznie niższy i wynosi około 1,50 euro za pasażera na większości lotów europejskich. To mniejsza obciążająca opłata, co sprzyja utrzymaniu atrakcyjności tras i połączeń.

Co z pasażerami posiadającymi bilety


Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 261/2004, pasażerowie, których loty zostały odwołane, mają prawo do zwrotu pełnej wartości biletu lub zmiany rezerwacji na inne dostępne połączenie do tego samego miejsca docelowego. Są to podstawowe prawa pasażerów obowiązujące na terenie Unii Europejskiej – tłumaczy ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.

Dodatkowo, jeśli odwołanie lotu nastąpi z winy przewoźnika, a pasażer został poinformowany o tym mniej niż 14 dni przed planowanym lotem, może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, zależnie od długości trasy. Wyjątki stanowią sytuacje niezależne od linii lotniczej, takie jak złe warunki pogodowe, strajki czy inne nadzwyczajne okoliczności.

W przypadku decyzji Ryanaira o rezygnacji z lotów z francuskich lotnisk, ponieważ zmiany ogłoszono z dużym wyprzedzeniem, pasażerowie mają prawo jedynie do zwrotu kosztów biletu lub zmiany rezerwacji, ale nie mogą domagać się odszkodowania.

– Decyzja Ryanaira o zakończeniu lotów z Bergerac, Brive i Strasbourga to przykład długoterminowego planowania. Linie lotnicze informują pasażerów odpowiednio wcześnie, co zgodnie z przepisami UE wyklucza roszczenia o odszkodowanie. Ważne, aby klienci regularnie sprawdzali swoje rezerwacje i w razie potrzeby dokonywali zmian przez konto Ryanaira” – podkreśla ekspert z AirCashBack.

Dlaczego Ryanair podjął taką decyzję


Według przewoźnika główną przyczyną rezygnacji z trzech francuskich lotnisk jest wzrost podatku lotniczego o około 180%. Oznacza to dodatkowy koszt od 6 do 30 euro na każdego pasażera. Model biznesowy Ryanaira opiera się na niskich kosztach operacyjnych i minimalnych opłatach lotniskowych, dlatego tak znaczne podwyżki podatków sprawiają, że niektóre trasy stają się nierentowne.

Podobne decyzje przewoźnik podejmował już wcześniej w Niemczech, Danii i Holandii, reagując na rosnące obciążenia podatkowe i opłaty.

Skutki dla lotnisk i regionów


Wycofanie się Ryanaira oznacza zmniejszenie ruchu pasażerskiego na lotniskach, które dotknęła decyzja. Na przykład w Bergerac może to skutkować spadkiem liczby podróżnych o około 7%, co przekłada się na utratę około 18.000 pasażerów rocznie. W Brive i Strasbourgu ograniczenie połączeń także wpłynie na lokalny ruch turystyczny oraz gospodarkę regionów, które korzystały z napływu turystów.

Ryanair także zmienia siatkę połączeń w Polsce


W ostatnich miesiącach Ryanair dokonał zmian także na polskim rynku, wycofując się z kilku mniej rentownych tras. Wśród zlikwidowanych połączeń znalazły się m.in. loty z lotnisk w Katowicach, Gdańsku i Poznaniu. Powodem są podobne czynniki jak we Francji — rosnące koszty operacyjne i podatki, które zmuszają przewoźnika do optymalizacji oferty, koncentrując się na bardziej opłacalnych trasach i większych bazach.

Francja nie jest jedynym krajem, z którego Ryanair wycofuje się z powodu rosnących opłat. W Niemczech przewoźnik zamknął bazy w Dortmundzie, Dreźnie i Lipsku, likwidując. W Danii zakończył działalność w Aalborgu i Billund po wprowadzeniu podatku lotniczego. W Holandii Ryanair zrezygnował z lotów z Maastricht po wprowadzeniu podatku środowiskowego i podniesieniu opłat nawet o 275%.

Ryanair od lat krytykuje podatki lotnicze, argumentując, że podwyżki ograniczają dostępność tanich połączeń i zmniejszają ruch turystyczny. W krajach, gdzie podatki zostały obniżone lub zniesione, linia chętnie rozszerza siatkę tras i rozbudowuje bazy. Tymczasem w państwach, które wprowadziły nowe obciążenia, jak Francja, Dania czy Niemcy, dochodzi do redukcji lotów i zamykania baz.
Przewoźnik zapowiada, że w przypadku dalszych podwyżek podatków może rozważyć kolejne zmiany w swojej siatce połączeń. W niektórych krajach, w tym Niemczech, trwają dyskusje o ewentualnym obniżeniu tych obciążeń, co mogłoby wpłynąć na decyzje przewoźników w przyszłości.

Przeczytaj także: Tanie linie lotnicze pod obstrzałem KE Tanie linie lotnicze pod obstrzałem KE

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Ryanair, linie lotnicze, opłaty lotniskowe, podatek lotniczy, przewozy lotnicze, tanie linie lotnicze, połączenia lotnicze, opłaty lotnicze, ceny biletów lotniczych

Przeczytaj także

Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

Ryanair inwestuje 400 mln dolarów w lotnisko Modlin: 25 nowych tras i setki miejsc pracy

Ryanair inwestuje 400 mln dolarów w lotnisko Modlin: 25 nowych tras i setki miejsc pracy

Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

UE aktualizuje czarną listę linii lotniczych

UE aktualizuje czarną listę linii lotniczych

Czy można odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet lotniczy?

Czy można odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet lotniczy?

Ryanair odleciał bez 20 pasażerów. Czy to kolejny przypadek overbookingu?

Ryanair odleciał bez 20 pasażerów. Czy to kolejny przypadek overbookingu?

Na Lotnisku Chopina letni rozkład i 132 połączenia

Na Lotnisku Chopina letni rozkład i 132 połączenia

Cyfrowe karty pokładowe w Ryanair jednak od listopada

Cyfrowe karty pokładowe w Ryanair jednak od listopada

Ryanair rezygnuje z papierowych kart pokładowych

Ryanair rezygnuje z papierowych kart pokładowych

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Artykuły promowane

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Rekordowe cła, ale Wall Street rośnie

Rekordowe cła, ale Wall Street rośnie

TSUE: nie można automatycznie wykreślać firm z VAT bez dokładnego zbadania nieprawidłowości

TSUE: nie można automatycznie wykreślać firm z VAT bez dokładnego zbadania nieprawidłowości

Reforma zwolnień lekarskich: szansa dla firm czy ryzyko dla systemu?

Reforma zwolnień lekarskich: szansa dla firm czy ryzyko dla systemu?

Wynajem mieszkań: czy ceny szykują się już na studentów?

Wynajem mieszkań: czy ceny szykują się już na studentów?

Opóźniony lub odwołany lot czarterowy. Jakie prawa pasażera i kto ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży

Opóźniony lub odwołany lot czarterowy. Jakie prawa pasażera i kto ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży

Zastrzeżenie dokumentów po kradzieży lub zgubieniu - jak zrobić to szybko? Poradnik krok po kroku

Zastrzeżenie dokumentów po kradzieży lub zgubieniu - jak zrobić to szybko? Poradnik krok po kroku

Zasiłek macierzyński i pogrzebowy po urodzeniu martwego dziecka

Zasiłek macierzyński i pogrzebowy po urodzeniu martwego dziecka

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: