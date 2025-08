Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

Więcej miejsca w torbie, mniej stresu na lotnisku – nowe wymiary bezpłatnego bagażu podręcznego już obowiązują. Od sierpnia podróżni zyskali dodatkowe 5 cm szerokości w taryfie podstawowej. Zmiana to efekt unijnych regulacji, które mają ukrócić niejasne praktyki przy odprawie. Nowe limity mają pozwolić na uniknięcie zaskakujących dopłat i ułatwić przygotowanie się do lotu. Czas pokaże, czy tak się stanie.

Od 1 sierpnia 2025 roku pasażerowie Ryanair latają z większym komfortem. Linie lotnicze podniosły maksymalne wymiary bezpłatnego bagażu podręcznego w taryfie podstawowej z dotychczasowych 40 × 25 × 20 cm do 40 × 30 × 20 cm. To dobra wiadomość dla tych, którzy do tej pory mieli trudności z dopasowaniem plecaka lub torby do rygorystycznych wymagań. Nowe zasady wynikają z unijnych regulacji, które ujednolicają standardy bagażowe w tanich liniach lotniczych.Dodanie 5 cm szerokości to realne ułatwienie dla podróżnych, szczególnie tych lecących tylko z bagażem podręcznym. Dzięki tej zmianie będzie łatwiej spakować niezbędne rzeczy bez obawy o dodatkowe koszty. Wysokość i głębokość bagażu pozostaną bez zmian.Dotychczasowe ograniczenia były źródłem licznych reklamacji. Nawet drobne wystające elementy, jak butelki czy uchwyty, mogły oznaczać kilkusetzłotowe dopłaty. Nowe regulacje mają ukrócić uznaniowość i zapewnić pasażerom więcej przewidywalności.W ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia o opłatach sięgających nawet:Unia Europejska chroni pasażerów przed nieuczciwymi praktykami. W Polsce czujność w tym zakresie zachowuje UOKiK , a w Hiszpanii i Portugalii zapadły już decyzje korzystne dla konsumentów. Pasażer może ubiegać się o zwrot kosztów, jeśli opłata była nieuzasadniona lub niezgodna z regulaminem.Jak dodaje ekspert do praw pasażerów z AirCashBack, nowe przepisy unijne to znaczy krok w stronę lepszej ochrony konsumentów. Przewoźnicy będą musieli jasno określić, jakie opłaty są dopuszczalne, a pasażerowie zyskają większą przewidywalność. Jeśli opłata za bagaż została nałożona bez podstawy lub w sprzeczności z regulaminem, pasażer może dochodzić swoich praw, a nawet żądać odszkodowania. Kluczowe jest jednak posiadanie dokumentacji: potwierdzenia opłaty, zdjęcia bagażu czy kart pokładowych– tłumaczy ekspert z AirCashBack.Od sierpnia limit to 40 × 30 × 20 cm. Aby uniknąć nieporozumień:Nowe limity bagażu podręcznego to praktyczne ułatwienie dla pasażerów Ryanair. Zmiana zmniejsza ryzyko niespodziewanych opłat i sprawia, że podróż z podręcznym bagażem będzie mniej stresująca i bardziej przewidywalna.