KLM, Air France i British Airways odwołują loty na Bliski Wschód

Narastające napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie zaczyna nie pozostaje bez wpływu na ruch lotniczy. Europejscy przewoźnicy zawieszają połączenia do kluczowych portów w regionie, w tym do Tel Awiwu, Dubaju i Rijadu. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w siatce połączeń oraz ograniczeniami, których skalę trudno jest przewidzieć. Jakie prawa przysługują im w przypadku odwołanego lotu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które linie lotnicze zawiesiły loty na Bliski Wschód i jakich kierunków to dotyczy?

Dlaczego przewoźnicy zdecydowali się na prewencyjne odwołania rejsów?

Jak długo mogą potrwać zawieszenia połączeń lotniczych?

Jakie prawa przysługują pasażerom przy odwołanych lotach?



Eskalacja konfliktu w regionie oraz zagrożenie bezpieczeństwa stanowią tzw. nadzwyczajne okoliczności. Zgodnie z rozporządzeniem UE 261/2004 linie lotnicze są w takich przypadkach zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania pieniężnego – wyjaśnia przedstawiciel AirCashBack.

zaproponować zwrot kosztów biletu lub zmianę terminu podróży ,

lub , zapewnić posiłki i napoje w czasie oczekiwania na lot alternatywny,

w czasie oczekiwania na lot alternatywny, zorganizować nocleg i transport do hotelu, jeśli jest to konieczne.

pasażerowi nie przysługuje odszkodowanie w wysokości 250–600 euro,

w wysokości 250–600 euro, linia lotnicza musi zapewnić zwrot pieniędzy lub lot alternatywny ,

, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia opieki (posiłki, napoje, nocleg – jeśli wymagany).

Decyzje te mają bezpośredni związek z narastającym napięciem geopolitycznym wokół Iranu, które w ostatnich dniach ponownie uległo eskalacji. Linie lotnicze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg.Na ten moment. Linie lotnicze informują, że decyzje będą podejmowane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji.ogłosił, że rejsy dosą wstrzymane do odwołania, bez wskazania terminu wznowienia.czasowo zawiesił część połączeń, jednak, zaznaczając, że stale monitoruje sytuację i dostosowuje operacje do aktualnych warunków bezpieczeństwa.Eksperci branżowi podkreślają, że wznowienie lotów będzie możliwe dopiero pooraz po oficjalnych komunikatach władz lotniczych i instytucji odpowiedzialnych za kontrolę ruchu powietrznego.Choć w regionie nie wprowadzono jeszcze formalnych zakazów lotów, przewoźnicy zdecydowali się na. Podobne decyzje były podejmowane już wcześniej w sytuacjach, gdy ryzyko związane z konfliktem zbrojnym lub zagrożeniem atakami rakietowymi znacząco rosło.Pasażerowie posiadający bilety na odwołane rejsy są informowani o zmianach w rozkładach lotów oraz oOdwołania lotów rodzą pytania o, zwłaszcza w przypadku rejsów rozpoczynających się w Europie. Jak wyjaśniają eksperci ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack, kluczowe znaczenie maBrak prawa do odszkodowania. Linie lotnicze mają obowiązek:Eksperci przypominają, że nawet w sytuacjach nadzwyczajnych przewoźnicy nie mogą pozostawić pasażerów bez informacji i podstawowej opieki.Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności:Specjaliści zalecają zachowanie, ponieważ każda sprawa powinna być analizowana indywidualnie.Na razie zawieszenia dotyczą wybranych połączeń, jednak ze względu naoraz możliwe kolejne decyzje rządów i instytucji lotniczych,