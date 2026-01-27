KLM, Air France i British Airways odwołują loty na Bliski Wschód
2026-01-27 00:10
KLM, Air France i British Airways odwołują loty © pexels
Narastające napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie zaczyna nie pozostaje bez wpływu na ruch lotniczy. Europejscy przewoźnicy zawieszają połączenia do kluczowych portów w regionie, w tym do Tel Awiwu, Dubaju i Rijadu. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w siatce połączeń oraz ograniczeniami, których skalę trudno jest przewidzieć. Jakie prawa przysługują im w przypadku odwołanego lotu?
Decyzje te mają bezpośredni związek z narastającym napięciem geopolitycznym wokół Iranu, które w ostatnich dniach ponownie uległo eskalacji. Linie lotnicze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg.
Jak długo potrwają zawieszenia lotów
Na ten moment nie podano konkretnej daty zakończenia zawieszeń. Linie lotnicze informują, że decyzje będą podejmowane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji.
KLM ogłosił, że rejsy do Dubaju, Tel Awiwu, Dammamu i Rijadu są wstrzymane do odwołania, bez wskazania terminu wznowienia.
Air France czasowo zawiesił część połączeń, jednak częściowo wznowił loty do Dubaju, zaznaczając, że stale monitoruje sytuację i dostosowuje operacje do aktualnych warunków bezpieczeństwa.
Eksperci branżowi podkreślają, że wznowienie lotów będzie możliwe dopiero po stabilizacji sytuacji geopolitycznej oraz po oficjalnych komunikatach władz lotniczych i instytucji odpowiedzialnych za kontrolę ruchu powietrznego.
Linie lotnicze reagują prewencyjnie
Choć w regionie nie wprowadzono jeszcze formalnych zakazów lotów, przewoźnicy zdecydowali się na działania zapobiegawcze. Podobne decyzje były podejmowane już wcześniej w sytuacjach, gdy ryzyko związane z konfliktem zbrojnym lub zagrożeniem atakami rakietowymi znacząco rosło.
Pasażerowie posiadający bilety na odwołane rejsy są informowani o zmianach w rozkładach lotów oraz o dostępnych opcjach dalszego postępowania.
Co z prawami pasażerów
Odwołania lotów rodzą pytania o prawo do odszkodowania, zwłaszcza w przypadku rejsów rozpoczynających się w Europie. Jak wyjaśniają eksperci ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack, kluczowe znaczenie ma przyczyna odwołania lotu.
Eskalacja konfliktu w regionie oraz zagrożenie bezpieczeństwa stanowią tzw. nadzwyczajne okoliczności. Zgodnie z rozporządzeniem UE 261/2004 linie lotnicze są w takich przypadkach zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania pieniężnego – wyjaśnia przedstawiciel AirCashBack.
Jakie prawa nadal przysługują pasażerom
Brak prawa do odszkodowania nie oznacza utraty innych uprawnień. Linie lotnicze mają obowiązek:
- zaproponować zwrot kosztów biletu lub zmianę terminu podróży,
- zapewnić posiłki i napoje w czasie oczekiwania na lot alternatywny,
- zorganizować nocleg i transport do hotelu, jeśli jest to konieczne.
Eksperci przypominają, że nawet w sytuacjach nadzwyczajnych przewoźnicy nie mogą pozostawić pasażerów bez informacji i podstawowej opieki.
Co mówi rozporządzenie UE 261/2004
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności:
- pasażerowi nie przysługuje odszkodowanie w wysokości 250–600 euro,
- linia lotnicza musi zapewnić zwrot pieniędzy lub lot alternatywny,
- przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia opieki (posiłki, napoje, nocleg – jeśli wymagany).
Specjaliści zalecają zachowanie wszystkich dokumentów oraz korespondencji z linią lotniczą, ponieważ każda sprawa powinna być analizowana indywidualnie.
Na razie zawieszenia dotyczą wybranych połączeń, jednak ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji wokół Iranu oraz możliwe kolejne decyzje rządów i instytucji lotniczych, nie można wykluczyć wydłużenia ograniczeń lub kolejnych odwołań lotów w nadchodzących tygodniach.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
