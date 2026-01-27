eGospodarka.pl
KLM, Air France i British Airways odwołują loty na Bliski Wschód

2026-01-27 00:10

Narastające napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie zaczyna nie pozostaje bez wpływu na ruch lotniczy. Europejscy przewoźnicy zawieszają połączenia do kluczowych portów w regionie, w tym do Tel Awiwu, Dubaju i Rijadu. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w siatce połączeń oraz ograniczeniami, których skalę trudno jest przewidzieć. Jakie prawa przysługują im w przypadku odwołanego lotu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które linie lotnicze zawiesiły loty na Bliski Wschód i jakich kierunków to dotyczy?
  • Dlaczego przewoźnicy zdecydowali się na prewencyjne odwołania rejsów?
  • Jak długo mogą potrwać zawieszenia połączeń lotniczych?
  • Jakie prawa przysługują pasażerom przy odwołanych lotach?


Decyzje te mają bezpośredni związek z narastającym napięciem geopolitycznym wokół Iranu, które w ostatnich dniach ponownie uległo eskalacji. Linie lotnicze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg.

Jak długo potrwają zawieszenia lotów


Na ten moment nie podano konkretnej daty zakończenia zawieszeń. Linie lotnicze informują, że decyzje będą podejmowane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji.

KLM ogłosił, że rejsy do Dubaju, Tel Awiwu, Dammamu i Rijadu są wstrzymane do odwołania, bez wskazania terminu wznowienia.

Air France czasowo zawiesił część połączeń, jednak częściowo wznowił loty do Dubaju, zaznaczając, że stale monitoruje sytuację i dostosowuje operacje do aktualnych warunków bezpieczeństwa.
Eksperci branżowi podkreślają, że wznowienie lotów będzie możliwe dopiero po stabilizacji sytuacji geopolitycznej oraz po oficjalnych komunikatach władz lotniczych i instytucji odpowiedzialnych za kontrolę ruchu powietrznego.

Linie lotnicze reagują prewencyjnie


Choć w regionie nie wprowadzono jeszcze formalnych zakazów lotów, przewoźnicy zdecydowali się na działania zapobiegawcze. Podobne decyzje były podejmowane już wcześniej w sytuacjach, gdy ryzyko związane z konfliktem zbrojnym lub zagrożeniem atakami rakietowymi znacząco rosło.

Pasażerowie posiadający bilety na odwołane rejsy są informowani o zmianach w rozkładach lotów oraz o dostępnych opcjach dalszego postępowania.

Co z prawami pasażerów


Odwołania lotów rodzą pytania o prawo do odszkodowania, zwłaszcza w przypadku rejsów rozpoczynających się w Europie. Jak wyjaśniają eksperci ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack, kluczowe znaczenie ma przyczyna odwołania lotu.
Eskalacja konfliktu w regionie oraz zagrożenie bezpieczeństwa stanowią tzw. nadzwyczajne okoliczności. Zgodnie z rozporządzeniem UE 261/2004 linie lotnicze są w takich przypadkach zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania pieniężnego – wyjaśnia przedstawiciel AirCashBack.

Jakie prawa nadal przysługują pasażerom


Brak prawa do odszkodowania nie oznacza utraty innych uprawnień. Linie lotnicze mają obowiązek:
  • zaproponować zwrot kosztów biletu lub zmianę terminu podróży,
  • zapewnić posiłki i napoje w czasie oczekiwania na lot alternatywny,
  • zorganizować nocleg i transport do hotelu, jeśli jest to konieczne.

Eksperci przypominają, że nawet w sytuacjach nadzwyczajnych przewoźnicy nie mogą pozostawić pasażerów bez informacji i podstawowej opieki.

Co mówi rozporządzenie UE 261/2004


Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności:
  • pasażerowi nie przysługuje odszkodowanie w wysokości 250–600 euro,
  • linia lotnicza musi zapewnić zwrot pieniędzy lub lot alternatywny,
  • przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia opieki (posiłki, napoje, nocleg – jeśli wymagany).

Specjaliści zalecają zachowanie wszystkich dokumentów oraz korespondencji z linią lotniczą, ponieważ każda sprawa powinna być analizowana indywidualnie.
Na razie zawieszenia dotyczą wybranych połączeń, jednak ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji wokół Iranu oraz możliwe kolejne decyzje rządów i instytucji lotniczych, nie można wykluczyć wydłużenia ograniczeń lub kolejnych odwołań lotów w nadchodzących tygodniach.
Przeczytaj także: Podróże lotnicze w niestabilnych czasach. Prawa pasażera i odszkodowania za lot - praktyczny poradnik

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

