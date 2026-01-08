Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.





Szczegóły oferty w promocji "Konto za 0 zł":

• 0 zł za prowadzenie konta firmowego

• 0 zł za przelewy

• 0 zł za kartę do konta, jeśli płacisz nią min. 300 zł w miesiącu

• 0 zł za wpłaty i wypłaty w bankomatach oraz wpłatomatach



Jeżeli otworzysz konto w promocji "Konto za 0 zł" do 31.03.2026 roku Bank przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy nie będzie pobierać opłaty za prowadzenie konta oraz za przelewy krajowe i przelewy europejskie (SEPA), nawet gdy nie spełnisz warunku aktywności.



Warunek aktywności jest spełniony, gdy:

• w danym miesiącu kalendarzowym masz aktywną zgodę na marketing elektroniczny, w tym telefoniczny oraz

• spełnisz jeden z warunków:

- zrobisz przelew do ZUS lub US lub

- na konto firmowe wpłynie łącznie min. 2000 zł (z wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi firmy)



Szczegóły opłat poza promocją "Konto za 0 zł" (po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o konto):

• 0 zł za prowadzenie konta. Jeżeli nie spełnisz warunku aktywności, opłata wyniesie 19 zł miesięcznie.

• 0 zł za przelew do ZUS/US

• 0 zł za przelew własny (na rachunek tej samej firmy i rachunek indywidualny właściciela firmy)

• 0 zł za pakiet 15 przelewów krajowych i 15 przelewów europejskich (SEPA). Jeżeli nie spełnisz warunku aktywności, opłata wyniesie 1,20 zł za każdy przelew.

• 0 zł za wpłaty i wypłaty w bankomatach i wpłatomatach ING Banku Śląskiego S.A. i Planet Cash w kraju za wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki w oddziale banku. Pozostałe wypłaty gotówki w kraju/pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA 10 zł.

• 0 zł za kartę do konta, gdy suma transakcji bezgotówkowych dokonanych i rozliczonych tą kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie więcej niż 300 zł. Jeżeli suma transakcji będzie niższa, opłata wyniesie 10 zł miesięcznie.



Do kiedy trwa promocja "Konto za 0 zł"?

• 31.03.2026



Kto może skorzystać do promocji "Konto za 0 zł"?

• Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie nowi klienci:

a) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o rachunkowości,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

którzy otwierają w ING Banku pierwszy rachunek bankowy dla prowadzonej działalności gospodarczej albo dla wspólnoty mieszkaniowej oraz, którzy wcześniej nie prowadzili w ING Banku rachunku bankowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dla wspólnoty mieszkaniowej.



• Z Promocji nie mogą skorzystać podmioty, które mają już otwarty jakikolwiek rachunek w ING Banku właściwy dla danego numeru NIP.



• Aby wziąć udział w Promocji, musisz spełnić łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji zawnioskować o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Konto Direct dla Firmy w PLN,

b) w okresie trwania Promocji zawrzeć z ING Bankiem umowę o Konto Direct dla Firmy w PLN.



• Promocją objęci są wszyscy klienci, którzy spełnią powyższe warunki i nie jest wymagane przystąpienie do niej.



• Promocja nie ma zastosowania w przypadku klientów, którzy zmieniają dotychczasową ofertę dla konta na Konto Direct dla Firmy.



Bonus do 3600 zł na łatwiejszy pierwszy rok

Co miesiąc zyskujesz nawet 250 zł:

• 50 zł za przelew do ZUS min. 300 zł

• 50 zł za płatności kartą min. 1.000 zł

• 50 zł za obroty min. 1.000 zł na terminalu lub eterminalu

• 50 zł za korzystanie z naszego Biura Rachunkowego

• 50 zł za obroty min. 1.000 zł w bramce płatniczej imoje

+ 600 zł jednorazowo, jeżeli weźmiesz leasing o wartości min. 50.000 zł



Jak otrzymać nagrodę w ramach promocji "Łatwiejszy pierwszy rok" do 3600 zł?

Jeśli spełnisz warunki wymienione w sekcji Jak wziąć udział w promocji "Łatwiejszy pierwszy rok", to maksymalnie możesz otrzymać:

• do 600 zł (50 zł co miesiąc przez rok), jeżeli w każdym miesiącu trwania promocji wykonasz z tego konta przelew do ZUS na łączną kwotę min. 300 zł,

• do 600 zł (50 zł co miesiąc przez rok), jeżeli w każdym miesiącu trwania promocji wydasz bezgotówkowo 1.000 zł kartą Visa Business zbliżeniową lub Mastercard Business zbliżeniową,

• do 600 zł (50 zł co miesiąc przez rok), jeżeli w każdym miesiącu trwania promocji wykonasz na terminalu płatniczym i/lub aplikacji eTerminal od ING, obrót w wysokości co najmniej 1.000 zł,

• do 600 zł (50 zł co miesiąc przez rok), jeżeli w każdym miesiącu trwania promocji wykonasz poprzez serwis imoje obrót w wysokości co najmniej 1.000 zł,

• do 600 zł (50 zł co miesiąc przez rok) za opłacenie miesięcznego pakietu usług Biura Rachunkowego dla Przedsiębiorców świadczonego przez ING Usługi dla Biznesu S.A.,

• jednorazowo 600 zł, jeśli zawrzesz umowę leasingu z ING Lease (Polska) sp. z o.o. na wartość co najmniej 50.000 zł netto i wpłacisz opłatę wstępną z Konta Direct dla Firmy w PLN w terminie do 12 m-cy od przystąpienia do promocji (o ile opłata wstępna występuje). Przy leasingu zwrotnym - Bank zaliczy część ceny jako opłatę wstępną. Zaliczkę wpłaconą wcześniej u sprzedawcy Bank zaliczy jako opłatę wstępną.



Kto może skorzystać do promocji "Łatwiejszy pierwszy rok"?

Możesz wziąć udział w promocji, jeśli spełniasz łącznie poniższe warunki:

• jesteś osobą fizyczną, która w okresie promocji prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

• prowadzisz księgowość uproszczoną (księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa),

• na dzień 7 stycznia 2026 r. nie masz w banku rachunku rozliczeniowego dla danego numeru NIP, a w okresie promocji otworzysz Konto Direct dla Firmy w PLN i przystąpisz do promocji



Jak wziąć udział w promocji "Łatwiejszy pierwszy rok"?

Aby wziąć udział w promocji, musisz w okresie jej trwania spełnić łącznie następujące warunki:

• podpisać umowę o Konto Direct dla Firmy w PLN [konto] (promocją objęty jest wyłącznie jeden rachunek),

• podpisać umowę i aktywować kartę Visa Business zbliżeniową lub Mastercard Business zbliżeniową do konta,

• zgłosić udział w promocji za pomocą wniosku o Konto Direct dla Firmy w PLN albo formularza zgłoszenia w systemie bankowości internetowej w Moim ING,

• posiadać na Koncie Direct dla Firmy w PLN na koniec dnia saldo minimum 2.000 zł co najmniej w jednym dniu w każdym miesiącu kalendarzowym.



Dodatkowo, aby skorzystać z promocji, która dotyczy:

• terminala płatniczego i/lub aplikacji eTerminal - zawrzeć umowę dotyczącą terminala płatniczego i/lub aplikacji eTerminal od ING czyli Umowę w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych [umowa o terminal],

• serwisu imoje - zawrzeć umowę o bramkę płatniczą imoje czyli Umowę w zakresie obsługi i rozliczania transakcji internetowych [umowa o bramkę płatniczą],

• Biura Rachunkowego – co miesiąc opłacać z konta wybraną usługę Biura Rachunkowego dla Przedsiębiorców oferowaną w ramach ING Księgowość dostępną w systemie bankowości internetowej w Moim ING,

• leasingu – zawrzeć umowę leasingu o wartość leasingu (cena zakupu przedmiotu/ów leasingu pomniejszona o opłatę wstępną) co najmniej 50.000 zł netto i wpłacić opłatę wstępną z Konta Direct dla Firmy w PLN w terminie do 12 mcy od przystąpienia do promocji (o ile opłata wstępna występuje). Przy leasingu zwrotnym – zaliczymy część ceny jako opłatę wstępną. Zaliczkę wpłaconą wcześniej u sprzedawcy zaliczymy jako opłatę wstępną.



Do kiedy trwa promocja "Łatwiejszy pierwszy rok"?

• 31.03.2026



Zalety:

Wysoka premia pieniężna. Nowoczesna bankowość internetowa i mobilna, w ramach promocji "Konto za 0 zł" przez pierwsze 2 lata otrzymujemy bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta oraz przelewy krajowe i europejskie bez konieczności spełnienia warunków aktywności.



Haczyki:

Premia pieniężna podzielona jest na 12 wypłat, po maksymalnie 250 zł miesięcznie (plus jednorazowo dodatkowe 600 zł przy zawarciu umowy leasingu na minimum 50.000 zł). Jeśli więc chcemy uzyskać maksymalną nagrodę, musimy przez rok od przystąpienia do promocji w każdym miesiącu pilnować, aby spełnić warunki promocji.



przejdź do strony z ofertą ING Bank Śląski





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





Millennium Bank



Konto Mój Biznes



sprawdź ofertę 4200 zł 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata

Szczegóły oferty (przez 2 lata otrzymujesz):

• 0 zł za prowadzenie pierwszego i kolejnych Kont Mój Biznes (po upływie 2 lat bank może dalej prowadzić Twoje Konto Mój Biznes za 0 zł, jeśli raz w miesiącu zrobisz przelew do ZUS/US lub jeśli na Twoje konto wpłynie min. 1000 zł miesięcznie)

• 0 zł za prowadzenie pierwszego i kolejnych kont walutowych w GBP, EUR, CHF, USD

• 0 zł za obsługę karty kredytowej Millennium Visa Business

• 0 zł za przelewy internetowe krajowe w PLN oraz EUR do krajów EOG i SEPA w trybie standardowym



Do kiedy trwa promocja?

• 31.03.2026 lub do wyczerpania limitu 15.000 promocyjnych kont



Jak otrzymać nagrodę?

Załóż konto firmowe, wyraź zgody marketingowe i handlowe (nie odwołaj ich w czasie trwania promocji do momentu wypłaty premii) i zaloguj się do aplikacji (maksymalnie do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta). Następnie co miesiąc, przez 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś konto, zapewnij wpływy min 1000 zł na konto otwarte w promocji oraz zapłać min. 500 zł kartą wydaną do konta lub BLIKIEM.



• do 500 zł - załóż firmę za pośrednictwem Banku i spełnij powyższe warunki promocji, a otrzymasz premię 100 zł przez kolejne 5 miesięcy.



• do 500 zł - otrzymasz premię 100 zł miesięcznie za przelew do ZUS wykonany w każdym z kolejnych 5-ciu miesięcy (łącznie do 500 zł).



• do 1600 zł (5% zwrotu do 320 zł co miesiąc przez 5 miesięcy) - płać kartą lub BLIKIEM za paliwo na dowolnej stacji w Polsce, a Bank odda Ci nawet 320 zł miesięcznie przez 5 miesięcy.



• do 1600 zł (320 zł co miesiąc przez 5 miesięcy) za terminal płatniczy - przez 5 kolejnych miesięcy zapewnij wpływ z terminala w wysokości min. 1000 zł miesięcznie. Za każdy taki miesiąc otrzymasz 320 zł. Podpisz umowę z Paytel lub Millennium POS na okres 12 miesięcy do końca następnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy o konto.



Kto może skorzystać do promocji?

• Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub zakładający JDG za pośrednictwem Banku

• Nowi klienci (brak konta firmowego w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do momentu przystąpienia do promocji)

• Do otrzymania nagrody jest uprawnionych 15.000 uczestników, którzy jako pierwsi w czasie trwania Promocji otworzą Konto Mój Biznes

• Łączna, maksymalna wysokość premii, którą możesz otrzymać po spełnieniu wszystkich warunków promocji, wynosi:

- 3700 zł dla nowych Klientów, z zarejestrowaną wcześniej działalnością gospodarczą,

- 4200 zł dla obecnych Klientów indywidualnych, którzy nie posiadali działalności gospodarczej,

- 3700 zł dla obecnych Klientów indywidualnych, z zarejestrowaną wcześniej działalnością gospodarczą



Zalety:

Wysoka premia, 2 lata bez opłat za konto, kartę i operacje.



Haczyki:

Po 2 latach mogą pojawić się opłaty, limit liczby promocyjnych kont (do otrzymania nagrody jest uprawnionych pierwszych 15.000 uczestników). Najwyższe kwoty składające się na łączną premię dotyczą zwrotu za paliwo oraz terminala płatniczego, jeśli więc nie tankujemy na firmę albo nie będziemy mieli terminala, premia maksymalna, którą możemy zdobyć, będzie znacznie niższa (1000 zł w przypadku otwarcia działalności za pośrednictwem Banku oraz tylko 500 zł, jeżeli taką działalność już posiadamy). Aby w danym miesiącu otrzymać maksymalną kwotę zwrotu za paliwo (320 zł) musimy na nie wydać 6400 zł miesięcznie.



przejdź do strony z ofertą Millennium Bank





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





Bank Pekao S.A.



Konto Biznes z Żubrem



sprawdź ofertę 3000 zł 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach Pekao 0 zł

Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie konta, jeśli w danym miesiącu wpłynie suma min. 2000 zł lub wykonasz z tego konta płatność do ZUS (lub 15 zł, jeśli warunek nie zostanie spełniony)

• 0 zł za prowadzenie kont pomocniczych w 18 walutach obcych

• 0 zł za kartę debetową, jeśli wykonasz transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł miesięcznie (lub 12 zł, jeśli warunek nie zostanie spełniony)

• 0 zł za wpłaty kartą w ponad 4,7 tys. bankomatów Euronet (do 31.05.2026 r.)

• 0 zł za wypłaty BLIK z bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK

• 0 zł za przelewy krajowe zlecane przez aplikację PeoPay

• 5% na Koncie Oszczędnościowym Biznes (maksymalnie 200 000 zł, przez 3 miesiące od otwarcia konta oszczędnościowego)



Do kiedy trwa promocja?

• 31.01.2026



Jak otrzymać nagrodę?

• 200 zł – za zdalne otwarcie Konta Biznes z Żubrem online wraz z kartą debetową i wykonanie z tego konta w ciągu 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o konto, co najmniej 1 przelewu do ZUS na kwotę min. 300 zł,

• do 1000 zł (10 miesięcy x 100 zł) – za wykonanie przelewu do ZUS na min. 300 zł i wpływy na konto w kwocie min. 3000 zł w danym miesiącu

• do 1000 zł (10 miesięcy x 100 zł) – jako 2% zwrotu (min. 10 zł, max. 100 zł - miesięcznie) za transakcje bezgotówkowe dokonane telefonem lub zegarkiem za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay, Garmin Pay lub Apple Pay z wykorzystaniem karty debetowej na łączną kwotę minimum 500 zł miesięcznie i wykonanie w danym miesiącu przelewu do ZUS na min. 300 zł

• do 800 zł (10 miesięcy x 80 zł) – za zawarcie umowy o terminal płatniczy banku i przyjęcie w danym miesiącu płatności na tym terminalu na łączną kwotę co najmniej 1 000 zł oraz wykonanie w danym miesiącu przelewu do ZUS na min. 300 zł



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci, którzy nie posiadali konta firmowego w Pekao od 1 września 2024 r. do dnia przystąpienia do promocji

• Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG)

• Wyrażenie wymaganych zgód marketingowych i akceptacja regulaminu promocji



Zalety:

Jedna z najwyższych premii na rynku, szeroka dostępność oddziałów, nowoczesna aplikacja mobilna.



Haczyki:

Premia częściowo rozbita na etapy (wypłaty przez kolejnych 10 miesięcy po otwarciu konta).



przejdź do strony z ofertą Banku Pekao S.A.





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





mBank



mBiznes Konto Standard



sprawdź ofertę 1200 zł 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach mBanku i Planet Cash na terenie Polski (dla wypłaty min. 300 zł) 0 zł

za przelewy w PLN

10 przelewów / mies.



0 zł

za przelewy w EUR

10 przelewów / mies.

Szczegóły oferty:

• bezterminowo 0 zł za prowadzenie konta firmowego

• bezterminowo 0 zł za pakiet 10 internetowych przelewów krajowych w PLN w każdym miesiącu

• bezterminowo 0 zł za pakiet 10 internetowych przelewów w EUR do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii w każdym miesiącu

• 0 zł za pierwszą kartę debetową wybraną na promocyjnym wniosku o konto: Visa Business Debit, Mastercard Debit Business, Mastercard Business WOŚP, Mastercard Business WOŚP Mobilną

• pakiet mKsięgowość Komfort za 1 zł miesięcznie przez okres promocyjny 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku bieżącego, jeśli na wniosku o Rachunek bieżący wybierzesz mKsięgowość Komfort

• mOrganizer Finansów w wersji optymalnej na 6 miesięcy za 0 zł



Do kiedy trwa promocja?

• 28.02.2026 r. - bonus 700 zł

• 10.03.2026 r. - bonus 500 zł



Jak otrzymać nagrodę 700 zł (bonus od Organizatora)?

• Zaloguj się do swojego Profilu Uczestnika lub jeśli nie posiadasz Profilu Uczestnika zarejestruj się w Bonus eBrokerPartner, aktywuj Profil i zaloguj się do panelu. Profil Uczestnika założysz ze strony promocji klikając przycisk "weź udział".

• Do 28.02.2026 r. poprzez swój Profil Uczestnika w Bonus eBrokerPartner złóż wniosek o mBiznes Konto Standard wraz z kartą Mastercard Debit Business lub Mastercard Business WOŚP lub Mastercard Business WOŚP Mobilna i wyraź zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej.

• Od dnia zawarcia umowy o prowadzenie mBiznes Konta Standard do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy wykonaj minimum jedną transakcję kartą Mastercard wybraną na wniosku o mBiznes Konto Standard.

• O przyznaniu bonusu Organizator powiadomi Cię mailowo do 20.05.2026 r. (sprawdź również folder SPAM). Dane do otrzymania bonusu uzupełnisz poprzez link wysłany w wiadomości e-mail lub w swoim Profilu Uczestnika w Bonus eBrokerPartner do 25.05.2026 r. Bonus 700 zł od organizatora trafi na Twoje konto otwarte w promocji do 31.05.2026 r.



Jak otrzymać nagrodę 500 zł (premia od Banku)?

• w okresie trwania promocji złóż wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem Banku oraz wniosek o otwarcie Rachunku bieżącego mBiznes Konto Standard

• otwórz konto z kartą Mastercard Debit Business, Mastercard Business WOŚP lub Mastercard Business WOŚP Mobilną

• zrób kartą transakcje na minimum 1000 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy



Kto może otrzymać bonus 700 zł

• jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub składasz wniosek o jednoosobową działalność gospodarczą wraz z wnioskiem o mBiznes Konto Standard, posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadasz miejsce zamieszkania na terytorium Polski

• jesteś nowym klientem, czyli w ostatnich 12 miesiącach od daty złożenia nowego wniosku o mBiznes Konto Standard, nie posiadałeś konta firmowego w mBanku dla swojej działalności gospodarczej (numer NIP nie może być ten sam, dany klient może mieć drugie konto firmowe, ale już dla innego numeru NIP firmy) oraz jeszcze nie korzystałeś z tej promocji



Kto może otrzymać bonus 500 zł

• promocja jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie Rachunku bieżącego nie prowadziły działalności gospodarczej

• z promocji wyłączone są osoby, które w dniu składania wniosku o Rachunek bieżący prowadziły już działalność gospodarczą lub już raz skorzystały z tej promocji.



Zalety:

Nowoczesna bankowość, 0 zł bezterminowo za konto, pakiet darmowych przelewów w PLN i w EUR.



Haczyki:

Limity na darmowe przelewy.



przejdź do strony z ofertą mBank





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





Santander Bank Polska



Konto Firmowe Online



sprawdź ofertę 1400 zł 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach Santander 0 zł

za przelewy Elixir w PLN

Szczegóły oferty:

• 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego

• 0 zł za przelewy internetowe Elixir w PLN

• 0 zł za wypłaty kodem BLIK z bankomatów w Polsce

• 0 zł za 10 przelewów natychmiastowych Bluecash w miesiącu

• 0 zł za przelewy SEPA przez internet w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska

• 0 zł za realizację zleceń stałych

• 0 zł za zaprowadzenie jednego dodatkowego konta walutowego (EUR, USD lub GBP)

• 0 zł za używanie pierwszej karty debetowej (wymagane zgody marketingowe)

• 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie (wymagane zgody marketingowe)



Do kiedy trwa promocja?

• 31.01.2026



Jak otrzymać nagrodę 600 zł (bonus od Organizatora)?

• Do 31.01.2026 r. zaloguj się do swojego Profilu Uczestnika, a jeśli go nie posiadasz zarejestruj swój Profil Uczestnika w Bonus eBrokerPartner na stronie promocji, a następnie Zaloguj się.

• Kliknij w aktywną akcję "Konto firmowe z Bonusem", a następnie zaakceptuj regulamin akcji.

• W okresie od 22.12.2025 r. do 31.01.2026 r., złóż Wniosek o otwarcie Konta Firmowego Online wraz z bankowością Mini Firma za pośrednictwem Profilu Uczestnika.

• W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowych telefonicznie oraz drogą elektroniczną, oraz nie składać sprzeciwu wobec przetwarzania przez Bank Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Zgody należy utrzymać w czasie trwania promocji.

• Na podstawie złożonego wniosku zawrzyj z Bankiem umowę o Konto Firmowe Online z bankowością elektroniczną Mini Firma do 15 lutego 2026 r.

• pierwszy bonus 300 zł

- spełnij wszystkie powyższe warunki

- pobierz aplikację Santander mobile i zaloguj się do niej do 28 lutego 2026 r.

- utrzymaj zgody marketingowe do 16 marca 2026 r.

• drugi bonus 300 zł

- spełnij warunki dla pierwszego bonusu

- do 28 lutego 2026r. wykonaj za pośrednictwem konta firmowego otwartego w ramach akcji co najmniej trzy dowolne transakcje spośród wymienionych: przelew, transakcja kartą, transakcja BLIK (nie uwzględniamy przelewów na telefon BLIK, wypłat gotówki z bankomatów kodem lub czekiem BLIK, przelewów wewnętrznych i między rachunkami własnymi).

• Bank zweryfikuje, czy spełniasz warunki i w poczcie w bankowości elektronicznej Mini Firma do 16 marca 2026 r. przekaże Ci unikalne kody, każdy o wartości 300 zł. W celu wypłaty nagrody musisz wpisać kod oraz nr konta na formularzu w swoim Profilu Uczestnika w zakładce "Wypłata". Formularz wypełnij najpóźniej do 23 marca 2026 r. Nagrodę otrzymasz najpóźniej 31 marca 2026 r.



Jak otrzymać nagrodę 800 zł (premia od Banku)?

• Do 31 stycznia 2026 r. złóż wniosek i zawrzyj umowę o Konto Firmowe Online z bankowością elektroniczną Mini Firma. Podczas składania wniosku wyraź wymagane zgody na otrzymywanie od Banku informacji handlowych telefonicznie oraz drogą elektroniczną, oraz nie składaj sprzeciwu wobec przetwarzania przez Bank Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Zgody musisz utrzymać do zakończenia promocji.

• Do 7 dni od złożenia wniosku zarejestruj się w promocji wypełniając formularz dostępny na stronie promocji i akceptując regulamin.

• Nagrodę otrzymasz, jeśli do 31 marca 2026 r. wykonasz przelew do ZUS-u na kwotę min. 100 zł z konta otwartego w tej promocji.

• Nagrodę 800 zł Bank wypłaci jednorazowo najpóźniej do końca kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji, nie później niż do 30 kwietnia 2026 r.



Kto może skorzystać do promocji bonus 600 zł od Organizatora?

• jesteś osobą fizyczną, masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,

• masz polski dowód osobisty,

• Bank nie prowadzi ani nie prowadził dla Ciebie jakiegokolwiek konta firmowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia przez Ciebie do promocji,

• prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (z wyłączeniem spółki cywilnej),

• W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowych telefonicznie oraz drogą elektroniczną, oraz nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania przez Bank Twoich danych osobowych w celach marketingowych.



Kto może skorzystać do promocji premia 800 zł od Banku?

• jesteś osobą fizyczną, masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych oraz masz polski dowód osobisty

• w dniu złożenia wniosku i zawarcia umowy o Konto Firmowe Online i bankowość elektroniczną Mini Firma:

- prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG (poza spółką cywilną) - nie dłużej niż 30 dni. Termin ten liczony jest włącznie od daty podanej przez Ciebie w CEIDG w polu "Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej" albo

- masz zarejestrowaną działalność gospodarczą (poza spółką cywilną) w CEIDG, którą rozpoczniesz najpóźniej za 30 dni. Termin ten liczony jest włącznie do daty podanej przez Ciebie w CEIDG w polu "Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej",

• w ciągu ostatnich 12 miesięcy - przed dniem, w którym przystąpisz do promocji nie miałeś w Banku jakiegokolwiek konta firmowego

• wymagane zgody na otrzymywanie od Banku informacji handlowych telefonicznie oraz drogą elektroniczną, oraz brak sprzeciwu wobec przetwarzania przez Bank Twoich danych osobowych w celach marketingowych



Zalety:

Bezpłatne prowadzenie konta, przelewy internetowe, pakiet przelewów natychmiastowych oraz jedno dodatkowe konto walutowe.



Haczyki:

Premia 800 zł dotyczy tylko niedawno otwartych firm (rozpoczęcie działalności nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku oraz nie później niż 30 dni od złożenia wniosku).



przejdź do strony z ofertą Santander Bank





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





Citi Handlowy



CitiKonto dla Biznesu



sprawdź ofertę 2700 zł 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata

Szczegóły oferty (przez 2 lata otrzymujesz bezwarunkowe zwolnienie z opłat):

• 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego

• 0 zł za obsługę karty debetowej

• 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce

• 0 zł za wszystkie krajowe przelewy internetowe

• 0 zł za przelewy zagraniczne w PLN oraz walutach obcych zlecane w internecie (dotyczy opłat Citi Handlowy)



Do kiedy trwa promocja?

• 31.05.2026



Jak otrzymać nagrodę?

• 100 zł – za otwarcie CitiKonta dla Biznesu wraz z kartą debetową

• 50 zł – za wyrażenie zgód marketingowych podczas otwierania konta. Aby otrzymać nagrodę nie możesz odwołać zgód do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto.

• 100 zł – za wykonanie minimum jednego przelewu do ZUS z CitiKonta dla Biznesu w ciągu trzech miesięcy od otwarcia konta

• 50 zł – za połączenie obsługi konta osobistego i firmowego w Citi Handlowy

• do 600 zł – za utrzymanie odpowiedniego średniomiesięcznego salda na rachunkach firmowych przez 5 kolejnych miesięcy:

- 100 zł za średnie saldo min. 10 000 zł w 1. miesiącu

- 100 zł za średnie saldo min. 15 000 zł w 2. miesiącu

- 100 zł za średnie saldo min. 20 000 zł w 3. miesiącu

- 150 zł za średnie saldo min. 25 000 zł w 4. miesiącu

- 150 zł za średnie saldo min. 30 000 zł w 5. miesiącu

• do 900 zł – moneyback 3% za płatności kartą debetową do konta firmowego na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie. Możesz odebrać maksymalnie 150 zł miesięcznie za każdy z 6 miesięcy w którym spełnisz warunki.

• 900 zł – za podpisanie umowy o kredyt firmowy w Citi Handlowy na min. 50.000 zł



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci, którzy nie mieli CitiKonto dla Biznesu

• Osoby prowadzące działalność gospodarczą



Zalety:

Bezwarunkowy brak opłat przez 2 lata, wysoka premia gotówkowa, szeroki zakres bezpłatnych operacji.



Haczyki:

Po 2 latach opłaty wracają. Część premii wymaga podpisania dodatkowych umów (kredyt firmowy). Aby otrzymać pełną kwotę (150 zł miesięcznie) w ramach premii moneyback, musimy w każdym miesiącu wykonać płatności kartą na łącznią kwotę minimum 5000 zł.



przejdź do strony z ofertą Citi Handlowy





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





Alior Bank



iKonto Biznes



sprawdź ofertę 4200 zł 0 zł 0 zł

do 31.10.2027 r. 0 zł

w bankomatach w oddziałach Alior Banku 0 zł

Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie rachunku podstawowego

• 0 zł za przelewy internetowe: krajowe przelewy (Elixir), do ZUS i US oraz transgraniczne/SEPA w trybie zwykłym przy opcji kosztowej SHA

• 0 zł za korzystanie z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku

• 0 zł za korzystanie z karty Mastercard z Plusem (do 31.10.2027 r. w promocji "Karta z Plusem za 0 zł")



Do kiedy trwa promocja?

• 31.01.2026 - promocja "Nawet 1200 zł na start"

• 30.09.2026 - promocja "Karta z Plusem za 0 zł"

• 30.09.2026 - promocja Moneyback



Jak otrzymać nagrodę?

• do 1500 zł zwrotu za transakcje kartami z Plusem (do 150 zł/mies.)

- Bank zwróci Ci 5% kwot transakcji gotówkowych i bezgotówkowych wykonanych firmowymi kartami debetowymi Mastercard z Plusem, nie więcej niż 150 zł miesięcznie. Premię Bank będzie naliczać przez 10 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy o kartę. To oznacza, że możesz zyskać nawet 1500 zł.



• do 500 zł zwrotu za przelewy online do ZUS (50 zł/mies.)

- Bank zwróci Ci 50 zł za wykonany przelew online do ZUS. Przez 10 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy o kartę możesz otrzymać nawet 500 zł.



• do 1000 zł za spłatę rat leasingowych w Alior Leasing (do 100 zł/mies.)

- Jeśli spłacisz ratę leasingową w kwocie min. 1000 zł wynikającą z umowy z Alior Leasing Sp. z o.o., to Bank wypłaci Ci premię w wysokości 5% tej raty, nie więcej niż 100 zł miesięcznie. Przez 10 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy o kartę możesz otrzymać w ten sposób do 1000 zł.



• do 1200 zł na start z kodem "PROMO1200"

- Składając wniosek online o iKonto Biznes w akcji promocyjnej "Nawet 1200 zł na start" wpisz kod promocyjny "PROMO1200" i zaznacz zgody na przetwarzanie danych firmowych w celu otrzymywania informacji marketingowych.

- Premię 400 zł otrzymasz na rachunek iKonta Biznes, jeśli zrobisz 2 przelewy online z tego konta do ZUS/US w dwóch różnych miesiącach (w ciągu 4 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta, przy czym pierwszy miesiąc kalendarzowy to miesiąc otwarcia konta).

- Dodatkową premię 500 zł otrzymasz, jeśli skorzystasz z kredytu firmowego na kwotę min. 50.000 zł. Należy to zrobić do końca 4. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostanie otwarte iKonto Biznes.

- Dodatkową premię 300 zł otrzymasz, jeśli podpiszesz z Polskie ePłatności Sp. z o.o. umowę o terminal płatniczy. Trzeba to zrobić do końca 4. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzono iKonto Biznes. W tym terminie na to konto powinny też wpłynąć z terminala środki o łącznej wartości min. 4.000 zł.



Kto może skorzystać do promocji?

• Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

• Promocja "Karta z Plusem za 0 zł" obejmie klientów, którzy do 12 miesięcy przed okresem przystąpienia do tej promocji nie posiadali w Alior Banku żadnej debetowej karty firmowej.

• W promocji Moneyback mogą wziąć udział klienci, którzy od 1.01.2025 r. do 19.10.2025 r. nie posiadali w Alior Banku rachunku firmowego i firmowej karty debetowej.

• Z promocji "Nawet 1200 zł na start" mogą skorzystać: a) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które przed dniem przystąpienia do akcji promocyjnej nie posiadają i nie posiadały w ciągu ostatnich 24 miesięcy żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców w Alior Banku; b) osoby fizyczne składające wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG wraz z wnioskiem o rachunek firmowy przez bankowość internetową Alior Online, pod warunkiem zarejestrowania działalności gospodarczej i uzyskania statusu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

• Wyrażenie zgód marketingowych i zgody na udział w promocji



Zalety:

Wysoka premia.



Haczyki:

Dużo warunków do spełnienia, aby uzyskać pełną kwotę premii.



przejdź do strony z ofertą Alior Bank





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





Credit Agricole



Konto Biznes



sprawdź ofertę 3260 zł 0 zł

przez 12 miesięcy 0 zł

przez 12 miesięcy 0 zł

z bankomatów Credit Agricole 0 zł

przez 12 miesięcy

Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie rachunku przez 12 miesięcy (jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zrobisz min. 1 przelew do ZUS lub na konto wpłynie min. 3.000 zł)

• brak opłaty za kartę przez rok od otwarcia konta

• darmowe przelewy internetowe Elixir przez rok (liczone od następnego miesiąca od otwarcia konta)

• 0 zł za realizację zlecenia przelewu stałego

• Indywidualny doradca dla Twojej firmy

• Do konta firmowego możesz założyć rachunki w EUR, USD, GBP. Dzięki temu przeprowadzisz rozliczenia z partnerami za granicą w tych walutach nie ponosząc kosztów przewalutowania.

• Do dyspozycji masz: przelewy walutowe SWIFT, niedrogie przelewy SEPA w euro.

• Dodatkowym ułatwieniem są karty walutowe Visa Business wydawane do rachunków w EUR i USD. Możesz je zabrać w podróż służbową lub płacić nimi przez internet.

• Jeśli Twoja firma obraca gotówką, możesz wpłacać ją za darmo w 3000 wpłatomatów sieci Planet Cash. Limit wpłat przy pomocy jednej karty to aż 60 000 zł w ciągu 24 godzin.



Do kiedy trwa promocja?

• 30.06.2026



Jak otrzymać nagrodę?

• do 1.500 zł (po 125 zł miesięcznie) za aktywne korzystanie z konta - jeśli przez rok w danym miesiącu na konto wpłynie 3.000 zł i zrobisz 5 transakcji;

• 300 zł za otwarcie firmy z Bankiem - jeśli otworzysz firmę i konto firmowe i w każdym z 3 miesięcy na to konto wpłynie 3.000 zł i zrobisz 5 transakcji

• 960 zł jako zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala płatniczego przez 2 lata - jeśli podpiszesz umowę o terminal płatniczy Elavon w ciągu miesiąca od otwarcia konta firmowego

• 500 zł na Karcie Podarunkowej do Allegro - jeśli po otwarciu konta zarejestrujesz na Allegro Konto Firma i wystawisz pięć ofert detalicznych (PKD 47) - link do strony Allegro Bank prześle Ci mailem



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci (brak konta firmowego w Credit Agricole po 31.12.2023)

• Podpisz umowę Konta Biznes w pakiecie Solista Biznes, Sonata Biznes lub Symfonia Biznes z kartą debetową wydawaną do Konta Biznes

• Aktywuj dostęp przez przynajmniej jeden z serwisów CA24: CA24 ebank i/lub CA24 Mobile

• Wyraź zgody na otrzymywanie ofert marketingowych od Banku lub podmiotów, które z Bankiem współpracują elektronicznie (w mejlu lub SMS) i telefonicznie na okres 12 miesięcy od miesiąca otwarcia Konta Biznes

• Przystąp do promocji (poprzez aplikację CA24 Mobile, pisemnie na dokumencie "Potwierdzenia przystąpienia do promocji" lub ustnie za pośrednictwem CA24 Infolinia)



Zalety:

Stosunkowo łatwy do zdobycia bonus za aktywność i wpływy.



Haczyki:

Premia wymaga aktywności i jest rozłożona na 12 miesięcy. Uzyskanie pełnej wartości nagrody wymaga dodatkowych działań (otwarcie firmy, terminal płatniczy, konto na Allegro). Zwolnienie z opłat tylko na 12 miesięcy.



przejdź do strony z ofertą Credit Agricole





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





PKO Bank Polski



Konto Firmowe



sprawdź ofertę 3600 zł 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach PKO BP 0 zł

(10 / mies.)

Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie PKO Konta Firmowego przy wpływach na ten rachunek min. 2.000 zł/mies. (opłata 12 zł przy braku spełnienia warunku)

• 0 zł za 10 pierwszych zwykłych przelewów krajowych i SEPA zleconych w serwisie iPKO lub aplikacji IKO (każdy kolejny za 1 zł)

• 0 zł za obsługę karty do konta z funkcją wielowalutową, jeśli zapłacisz nią min. 5 razy w miesiącu (opłata 10 zł przy braku spełnienia warunku)

• 0 zł za wypłaty kartą w PLN z bankomatów PKO

• 0 zł za wpłaty kartą we wpłatomatach PKO do 50 tys. zł miesięcznie (powyżej 50 tys. zł miesięcznie - 0,5% wpłacanej kwoty)



Do kiedy trwa promocja?

• 15.02.2026 lub do wyczerpania łącznej kwoty premii



Jak otrzymać nagrodę?

Poszczególne kwoty premii - łącznie do 3600 zł - Bank wypłaci, jeśli w ciągu 3 kolejnych miesięcy od dnia otwarcia konta spełnisz poniższe warunki:

• 5% wartości rozliczonych transakcji bezgotówkowych kartą, nie więcej niż 900 zł

jeśli w każdym z trzech miesięcy zrobisz transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 1000 zł oraz zrealizujesz przelew do ZUS - otrzymasz 5% wartości rozliczonych transakcji bezgotówkowych kartą, nie więcej niż 900 zł za każdy z tych miesięcy, w sumie do 2 700 zł w promocji,

• Bonus 400 zł

jeśli w serwisie iPKO albo w oddziale banku podpiszesz umowę o terminal POS

• Ekstra premia 500 zł

jeśli w serwisie iPKO albo w oddziale banku podpiszesz jedną z umów: umowę leasingu albo umowę najmu długoterminowego o wartości min. 50 tys. zł netto i odbierzesz przedmiot umowy leasingu albo umowy najmu długoterminowego.



Kto może skorzystać do promocji?

• Aby otrzymać 3600 zł premii musisz spełnić wszystkie warunki w ciągu trzech kolejnych miesięcy od dnia otwarcia konta.

• jeśli prowadzisz lub zarejestrujesz jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce

• Twoje dotychczasowe lub planowane roczne przychody z działalności gospodarczej to maks. 15 mln zł.

• brak konta firmowego w banku po 1.11.2024 r.



przejdź do strony z ofertą PKO Bank Polski





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





Nest Bank



BIZnest Konto



sprawdź ofertę 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach Euronet 0 zł

Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie rachunku

• 0 zł za kartę - nieważne ile transakcji w miesiącu wykonasz

• 0 zł za wszystkie przelewy internetowe Elixir (także do ZUS i US). Bez żadnych limitów

• 0 zł za przelewy natychmiastowe. W aplikacji 5 pierwszych w każdym miesiącu masz za darmo - wystarczy, że jesteś aktywny na BIZnest Koncie (zapewnij wpływy min. 5000 zł i zapłać ZUS lub US)

• 0 zł za wypłaty i wpłaty gotówki kartą masz za darmo w prawie 7000 bankomatach sieci Euronet

• 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki BLIKIEM w bankomatach innych banków oraz sieci Euronet i Planet Cash - nie zapłacisz prowizji

• Konto oszczędnościowe ze specjalnym oprocentowaniem do 6,6% w skali roku przez 90 dni (6,6% w skali roku do kwoty 25.000 zł, 5,1% w skali roku dla nadwyżki ponad 25.000 zł do 200.000 zł, 2% w skali roku dla nadwyżki ponad 200.000 zł do 400.000 zł). Od 91 dnia od otwarcia BIZnest Konta Oszczędnościowego do 30 czerwca 2026 roku obowiązuje oprocentowanie specjalne w wysokości: 2% w skali roku do 400 000 zł.

• 0 zł za wszystkie przelewy pomiędzy kontem oszczędnościowym a firmowym w Nest!



Warunkiem utrzymania oprocentowania specjalnego w wysokości 6,6% w skali roku przez całe 90 dni od otwarcia BIZnest Konta Oszczędnościowego jest:

- zapewnienie wpływów na BIZnest Konto (min. 5.000 zł)

- wykonanie z niego min. 3 dowolnych transakcji: BLIKIEM (z wyłączeniem wpłaty BLIK), kartą (z wyłączeniem wpłaty gotówki), przelewem (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku).



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci (brak konta w Nest Banku po 10 października 2024)



Zalety:

Prosta oferta, szybkie otwarcie online, darmowe konto i podstawowe operacje bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków.



przejdź do strony z ofertą Nest Bank





Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe





VeloBank



VeloKonto Firma



sprawdź ofertę 3000 zł 0 zł

przez 12 miesięcy 0 zł 0 zł

w bankomatach VeloBank i Planet Cash 0 zł

20 / mies.