1,5 biliona dolarów na zbrojenia. Kto zarobi na rekordowym budżecie obronnym USA?

Prezydent Donald Trump zapowiedział rekordowy budżet obronny USA na 2027 rok - 1,5 biliona dolarów, czyli o połowę więcej niż wcześniej planowano. Taka skala wydatków to szansa dla firm z sektora zbrojeniowego, zwłaszcza tych z długoterminowymi kontraktami i zdolnością do szybkiego skalowania produkcji. Według Marka Górniaka, Network Development Managera Freedom24, największe zyski mogą odnieść giganci tacy jak Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, a także firmy specjalizujące się w nowoczesnych technologiach, takich jak drony, systemy antydronowe i cyberbezpieczeństwo. Które spółki są najlepiej przygotowane na ten boom?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie firmy z sektora zbrojeniowego mogą najbardziej skorzystać na rekordowym budżecie obronnym USA na 2027 rok.

Dlaczego spółki takie jak Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman i General Dynamics są uważane za głównych beneficjentów nowych kontraktów rządowych.

Jakie nowoczesne technologie, takie jak drony, systemy antydronowe i cyberbezpieczeństwo, zyskują na znaczeniu w planach modernizacji armii USA.

Jakie czynniki, takie jak decyzje Kongresu i geopolityka, mogą wpłynąć na realizację planów budżetowych Trumpa.

Airpower

Remonty nad i pod wodą

Chcesz pokoju, gotuj się na przyszłość

Czynnik T

Chociaż Donald Trump ma tendencję do stosowania pewnych zabiegów retorycznych, to tym razem jego zapowiedź może oznaczać długoterminową zmianę polityki. Dążenia do zwiększania budżetów obronnych są silne także w Europie. W obu przypadkach jest to wyraźny sygnał dla rynku, na którym da się już teraz odczuć entuzjazm wobec spółek z sektora defence.Napływy pieniężne z sektora publicznego zawsze rządzą się swoimi zasadami. Priorytet będą miały firmy ze stabilnymi kontraktami, zapleczem technologicznym i zdolnością do szybkiego skalowania produkcji. Ponadto, według planów Waszyngtonu, ważnymi kierunkami wydatkowania są systemy high-tech, modernizacja istniejących platform oraz rozbudowa mocy produkcyjnych Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Które ze spółek mogą liczyć na największe pobudzenie?Produkcja słynnego odrzutowca F-35 osiągnęła rekord 191 egzemplarzy w 2025 roku, a i tak lista krajów czekających na myśliwce tylko się wydłuża. Kluczowy wykonawca samolotów, Lockheed Martin, może liczyć na zainteresowanie sektora publicznego z tego i kilku innych powodów. Spółka produkuje także systemy obrony przeciwrakietowej, rakiety hipersoniczne i kosmiczne. Kontrakty długoterminowe Lockheeda są dość liczne, co zapewnia przepływy pieniężne nawet przy zmienności w budżecie.Jeśli mowa o obronie powietrznej, należy wspomnieć o RTX, wykonawcy systemów Patriot, które są kluczowym elementem obronności NATO. Udowodniły one swoją skuteczność w Ukrainie, ujawniając przy tym możliwe dalsze kierunki ich rozwoju, które odpowiadałyby na nowe wyzwania. RTX produkuje awionikę obronną, jak i cywilną, co stabilizuje finanse spółki.Kolejną firmą związaną z lotnictwem jest Northrop Grumman, kluczowy wykonawca strategicznego bombowca B-21 Raider, którego skuteczność pokazały ataki na irańskie obiekty nuklearne. W portfolio firmy są również programy kosmiczne i cybernetyczne. Northrop ma jedne z najdłuższych kontraktów w sektorze, a jego pozycję umacniają zlecenia związane z modernizacją sił zbrojnych.Amerykańska marynarka wojenna jest najliczniejsza na świecie, ale w obliczu potencjalnych wyzwań na Pacyfiku administracja prezydenta USA uznaje, że konieczna jest jej modernizacja. Jednym z beneficjentów tego procesu będzie General Dynamics, które realizuje kontrakty na unowocześnienie okrętów podwodnych, a na lądzie – pojazdów opancerzonych i specjalistycznych. Na stabilność firmy przekłada się to, że 60% jej przychodów pochodzi ze zleceń rządowych.Wielki remont pozostałej części floty USA, w tym grup lotniskowców, i poszerzenie floty przeprowadzi Huntington Ingalls Industries. To największy producent okrętów dla amerykańskiej marynarki, a nowe kontrakty zapewniłyby jego stoczniom ciągłą pracę przez wiele lat. Oczywiście modernizacja posiadanych środków obronnych pozostaje ważna, ale nie mniej istotne są nowe elementy pola walki.Od dronów, przez łączność, aż do systemów autonomicznych – w ostatnich latach na znaczeniu zyskało wiele nowoczesnych rozwiązań z zakresu obrony. Budżety państw muszą je uwzględniać, dlatego na kontrakty mogą liczyć podmioty zajmujące się szeroko pojętą cyfryzacją działań zbrojnych, takie jak L3Harris Technologies. Szczególną uwagę w ofercie firmy zwracają systemy antydronowe czy rozwiązania bezpiecznej komunikacji. Co ciekawe, to L3Harris wyprodukuje nowe systemy walki elektronicznej dla polskich F-16, a część produkcji spółki ulokowano w Polsce.W kontrze do poprzedniej firmy, AeroVironment produkuje ofensywne drony taktyczne. Są one jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku. Nowoczesne, a niekiedy eksperymentalne rozwiązania, dostarcza Amerykanom Kratos Defence & Security Solutions. Wśród nich znajdują się tzw. lojalni skrzydłowi, czyli samodzielne drony towarzyszące myśliwcom i wspierające pilota, które są flagową platformą autonomiczną firmy. Rozwiązania Kratosa mają być wdrażane także w armiach europejskich.Jeśli o nich mowa, to warto podkreślić, że rozwój obronności państw członkowskich NATO daje szansę na zyski również firmom z naszego regionu. Jedną z nich jest Rheinmetall, europejski lider produkcji amunicji i pojazdów opancerzonych, który może zyskać na wzroście wydatków wojskowych w UE. To swego rodzaju lokalna odnoga większego supercyklu sektora obronnego.Należy pamiętać, że plan Donalda Trumpa na ten moment jest tylko propozycją jego administracji, która nie musi się ziścić. Po pierwsze, budżet musi przegłosować Kongres Stanów Zjednoczonych, a tam projekty prezydenta mogą napotkać opór, zwłaszcza jeśli wybory połówkowe w tym roku pójdą na niekorzyść republikanów. Po drugie, istnieją możliwe przeszkody prawne i proceduralne, a część finansowania może zostać przeniesiona między latami w trakcie zatwierdzania. Trzeba rzecz jasna wziąć pod uwagę podejście samego prezydenta Trumpa do firm z sektora zbrojeniowego, które całkiem niedawno krytykował za wypłacanie dywidend oraz wysokie zarobki kadry zarządzającej. Jego zdaniem te środki byłyby lepiej wydane na inwestycje w moce produkcyjne i przyspieszenie dostaw.Z drugiej strony geopolityka będzie jedynie zyskiwać na znaczeniu jako długoterminowy czynnik strukturalny. Potencjalnie ogromne inwestycje w zbrojenia mogą być fundamentalnym katalizatorem dla całego sektora obronnego. Ważne jednak, aby obserwując ten trend, monitorować faktyczne podejmowanie decyzji budżetowych, tempo przyznawania kontraktów i priorytety technologiczne programów obronnych, a nie tylko oświadczenia czy deklaracje.