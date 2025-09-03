Wizz Air odwołuje wiele lotów z Polski od października 2025. Które trasy znikną i co muszą wiedzieć pasażerowie?

Od końca października 2025 roku Wizz Air wprowadza znaczne ograniczenia w swojej siatce połączeń z Polski. Z powodu spadku popytu oraz poważnych problemów technicznych z silnikami Pratt & Whitney, linia zawiesi co najmniej siedem tras i ograniczy częstotliwość lotów na wielu innych. Zmiany dotkną pasażerów między innymi z Poznania, Katowic, Rzeszowa, Gdańska, Krakowa i Wrocławia. Pasażerowie z odwołanymi rejsami mają prawo do zwrotu kosztów, zmiany rezerwacji lub lotu alternatywnego, a także dodatkowej opieki, gdy wydarzenia mają miejsce w dniu wylotu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Wizz Air od końca października 2025 wprowadza cięcia i zawieszenia lotów z Polski.

Najbardziej dotknięte będą trasy z Poznania, Katowic, Rzeszowa, Gdańska, Krakowa i Wrocławia.

Przyczyną ograniczeń są problemy techniczne z silnikami Pratt & Whitney oraz niższy popyt na zimę.

Pasażerowie mają prawo do zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji i dodatkowej pomocy w dniu odwołania lotu.

Twoje prawa krok po kroku – co zrobić jeśli lot Wizz Air został odwołany

Redukcja połączeń z Polski

Jakie trasy znikną z rozkładu

z Katowic do Liverpoolu,

z Rzeszowa do Mediolanu (Bergamo),

z Gdańska do Leeds i Paryża (Beauvais),

z Krakowa do Bolonii,

z Wrocławia do Larnaki.

Skąd takie decyzje

Co z pasażerami, którzy mieli wykupione bilety

pełny zwrot kosztów w gotówce lub na konto Wizz,

zmianę rezerwacji na inny lot – często z innego lotniska, np. Warszawy zamiast Poznania,

lot alternatywny w innym terminie, jeśli linia utrzyma ograniczoną liczbę rejsów na danej trasie.

Prawa pasażerów i obowiązki Wizz Air

Odwołanie lotu to sytuacja, w której pasażer ma jasno określone prawa. Przewoźnik musi zaoferować pełny zwrot kosztów biletu lub możliwość zmiany rezerwacji na inny lot – wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.



– Pasażerowie mogą dochodzić odszkodowania na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004 tylko wtedy, gdy zostali poinformowani o odwołaniu później niż 14 dni przed planowanym wylotem. Jeśli natomiast linia powiadomi pasażerów, którzy już wykupili bilety, wcześniej niż 14 dni przed wylotem, nie mają oni prawa do odszkodowania za odwołany lot, choć nadal przysługują im inne świadczenia – zwrot kosztów biletu lub zmiana rezerwacji – podkreśla ekspert.

Twoje prawa krok po kroku – jeśli lot Wizz Air został odwołany

Sprawdź powiadomienia od przewoźnika – linia musi Cię poinformować o odwołaniu lotu.

– linia musi Cię poinformować o odwołaniu lotu. Wybierz opcję – zwrot kosztów biletu, zmiana rezerwacji na inny lot lub alternatywny lot w innym terminie.

– zwrot kosztów biletu, zmiana rezerwacji na inny lot lub alternatywny lot w innym terminie. Zachowaj wszystkie dokumenty – bilety, e-maile, korespondencję z linią.

– bilety, e-maile, korespondencję z linią. Skorzystaj z dodatkowej pomocy – jeśli lot odwołano w dniu podróży, przewoźnik powinien zapewnić napoje, posiłki i ewentualny nocleg.

– jeśli lot odwołano w dniu podróży, przewoźnik powinien zapewnić napoje, posiłki i ewentualny nocleg. Sprawdź prawo do odszkodowania – jeśli informacja o odwołaniu pojawiła się później niż 14 dni przed wylotem, możesz ubiegać się o dodatkową rekompensatę finansową na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004.

– jeśli informacja o odwołaniu pojawiła się później niż 14 dni przed wylotem, możesz ubiegać się o dodatkową rekompensatę finansową na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004. Skontaktuj się z obsługą klienta – złożenie oficjalnego wniosku przyspiesza procedurę zwrotu lub odszkodowania.

– złożenie oficjalnego wniosku przyspiesza procedurę zwrotu lub odszkodowania. W razie problemów korzystaj z pośredników – firmy specjalizujące się w odszkodowaniach lotniczych mogą pomóc w uzyskaniu należnych środków.