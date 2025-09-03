Wizz Air odwołuje wiele lotów z Polski od października 2025. Które trasy znikną i co muszą wiedzieć pasażerowie?
2025-09-03 12:11
Wizz Air odwołuje wiele lotów z Polski od października 2025. Które trasy znikną i co warto wiedzieć?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Wizz Air od końca października 2025 wprowadza cięcia i zawieszenia lotów z Polski.
- Najbardziej dotknięte będą trasy z Poznania, Katowic, Rzeszowa, Gdańska, Krakowa i Wrocławia.
- Przyczyną ograniczeń są problemy techniczne z silnikami Pratt & Whitney oraz niższy popyt na zimę.
- Pasażerowie mają prawo do zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji i dodatkowej pomocy w dniu odwołania lotu.
- Co z pasażerami, którzy mieli wykupione bilety
- Twoje prawa krok po kroku – co zrobić jeśli lot Wizz Air został odwołany
Zła wiadomość dla pasażerów tanich linii lotniczych. Od końca października 2025 roku, wraz z wejściem w zimowy rozkład lotów, Wizz Air wprowadza kolejne cięcia w połączeniach z Polski. Przewoźnik zawiesi co najmniej siedem tras, a na wielu innych ograniczy częstotliwość rejsów. Decyzja ma związek zarówno z mniejszym popytem w sezonie zimowym, jak i poważnymi problemami technicznymi – ponad 40 samolotów linii pozostaje uziemionych z powodu konieczności przeglądów silników Pratt & Whitney. Zmiany dotkną pasażerów m.in. z Poznania, Katowic, Rzeszowa, Gdańska, Krakowa i Wrocławia.
Redukcja połączeń z Polski
Wizz Air zmniejszy liczbę lotów z kilku polskich lotnisk – część tras zostanie całkowicie zawieszona, a na innych zredukowana częstotliwość rejsów. Oznacza to mniej terminów i większe utrudnienia w planowaniu podróży zagranicznych.
Jakie trasy znikną z rozkładu
Z poznańskiej Ławicy zniknie połączenie do Rzymu – ostatni rejs zaplanowano na 24 października. Część pasażerów, którzy wcześniej kupili bilety, otrzymała już propozycję zmiany wylotu na lotnisko w Warszawie.
W sezonie zimowym zostaną zawieszone również loty:
- z Katowic do Liverpoolu,
- z Rzeszowa do Mediolanu (Bergamo),
- z Gdańska do Leeds i Paryża (Beauvais),
- z Krakowa do Bolonii,
- z Wrocławia do Larnaki.
Dodatkowo, na innych kierunkach – takich jak Katowice–Abu Zabi czy Kraków–Mediolan Malpensa – liczba lotów zostanie istotnie zmniejszona.
Skąd takie decyzje
Cięcia w siatce połączeń wynikają zarówno z analizy sprzedaży biletów, jak i z problemów technicznych. Wizz Air musi wycofać część maszyn z regularnych lotów z powodu wadliwych silników Pratt & Whitney, które wymagają dodatkowych przeglądów i napraw. W efekcie ponad 40 samolotów pozostaje obecnie uziemionych. Według zapowiedzi proces serwisowania potrwa nawet do połowy 2027 roku.
Co z pasażerami, którzy mieli wykupione bilety
Podróżni, którzy z wyprzedzeniem kupili bilety na odwołane rejsy, mogą skorzystać z kilku opcji. Wizz Air oferuje:
- pełny zwrot kosztów w gotówce lub na konto Wizz,
- zmianę rezerwacji na inny lot – często z innego lotniska, np. Warszawy zamiast Poznania,
- lot alternatywny w innym terminie, jeśli linia utrzyma ograniczoną liczbę rejsów na danej trasie.
Prawa pasażerów i obowiązki Wizz Air
Odwołania lotów w sezonie jesienno-zimowym zdarzają się dość regularnie, szczególnie w przypadku tanich linii lotniczych takich jak Wizz Air.
Odwołanie lotu to sytuacja, w której pasażer ma jasno określone prawa. Przewoźnik musi zaoferować pełny zwrot kosztów biletu lub możliwość zmiany rezerwacji na inny lot – wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.
– Pasażerowie mogą dochodzić odszkodowania na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004 tylko wtedy, gdy zostali poinformowani o odwołaniu później niż 14 dni przed planowanym wylotem. Jeśli natomiast linia powiadomi pasażerów, którzy już wykupili bilety, wcześniej niż 14 dni przed wylotem, nie mają oni prawa do odszkodowania za odwołany lot, choć nadal przysługują im inne świadczenia – zwrot kosztów biletu lub zmiana rezerwacji – podkreśla ekspert.
Ekspert radzi pasażerom, aby w takich sytuacjach zachowywać wszystkie dokumenty podróży i korespondencję z linią lotniczą.
Ekspert dodaje, że pasażerowie mają również prawo do dodatkowej pomocy: jeśli lot został odwołany w dniu podróży, linia powinna zapewnić napoje, posiłki, a w razie konieczności nocleg i transport do hotelu. Jeżeli Wizz Air proponuje alternatywny lot z innego lotniska, przewoźnik powinien pokryć koszty dojazdu do tego lotniska.
Twoje prawa krok po kroku – jeśli lot Wizz Air został odwołany
- Sprawdź powiadomienia od przewoźnika – linia musi Cię poinformować o odwołaniu lotu.
- Wybierz opcję – zwrot kosztów biletu, zmiana rezerwacji na inny lot lub alternatywny lot w innym terminie.
- Zachowaj wszystkie dokumenty – bilety, e-maile, korespondencję z linią.
- Skorzystaj z dodatkowej pomocy – jeśli lot odwołano w dniu podróży, przewoźnik powinien zapewnić napoje, posiłki i ewentualny nocleg.
- Sprawdź prawo do odszkodowania – jeśli informacja o odwołaniu pojawiła się później niż 14 dni przed wylotem, możesz ubiegać się o dodatkową rekompensatę finansową na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004.
- Skontaktuj się z obsługą klienta – złożenie oficjalnego wniosku przyspiesza procedurę zwrotu lub odszkodowania.
- W razie problemów korzystaj z pośredników – firmy specjalizujące się w odszkodowaniach lotniczych mogą pomóc w uzyskaniu należnych środków.
Komentarze (0)
