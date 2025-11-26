Ryanair wprowadza dopłaty za miejsca przy oknie. Za co jeszcze podróżni zapłacą więcej?

Od listopada 2025 roku podróżowanie z Ryanair staje się droższe i bardziej skomplikowane. Irlandzki przewoźnik wprowadził dopłatę za miejsca przy oknie, a także obowiązkowe mobilne karty pokładowe. Choć dopłata za miejsce przy oknie wynosi zaledwie 2 zł, to dla wielu pasażerów może być to sygnał, że tanie linie lotnicze coraz bardziej monetyzują nawet najmniejsze udogodnienia. Dodatkowo, brak odprawy online lub rozładowany telefon mogą kosztować nawet 55 €. Sprawdź, jak uniknąć dodatkowych opłat i co zmieniło się w polityce Ryanaira.

Miejsca przy oknie drożeją

Dlaczego zmiana budzi emocje

Co zmiany oznaczają dla pasażerów

Obowiązkowe mobilne karty pokładowe od 12 listopada

mieć telefon ze sprawną baterią,

zainstalowaną aplikację myRyanair,

pobrać kartę pokładową w aplikacji (najlepiej offline).

Opłata za odprawę na lotnisku

Najważniejsze dodatkowe opłaty Ryanaira, na które pasażer powinien uważać

Zbyt duży bagaż podręczny – dopłata do 70 €

Limit: 40 × 30 × 20 cm. Przekroczenie wymiarów lub wagi może kosztować nawet 70 €.

Pozwala zabrać dwie sztuki bagażu podręcznego. Cena zależy od trasy, obłożenia samolotu i momentu zakupu — im później, tym drożej.

Literówki, błędy w imieniu, nazwisku lub dacie mogą kosztować od 115 € wzwyż.

Dopłata przy miejscach przy oknie wynosi około 2 zł.

Cena zależy od wagi i momentu zakupu. Na lotnisku może być nawet dwukrotnie wyższa niż przy rezerwacji online.

Jak uniknąć dodatkowych kosztów

Odprawiaj się online tak wcześnie, jak to możliwe, aby uniknąć opłaty 55 €.

Zainstaluj aplikację myRyanair i pobierz kartę offline.

Noś powerbank, aby telefon się nie rozładował.

Przy rezerwacji bagażu i miejsc kalkuluj koszty — taniej dodać priorytet lub bagaż od razu niż później.

Dokładnie sprawdzaj dane osobowe w rezerwacji.

Podróż samolotem w tanich liniach przestała być tak prosta, jak kiedyś. Oprócz ceny biletu pasażerowie coraz częściej muszą zwracać uwagę na, które mogą szybko podnieść koszt podróży - od wyboru miejsca, przez bagaż podręczny i rejestrowany, po odprawę na lotnisku czy mobilne karty pokładowe.Irlandzki przewoźnik wprowadził właśnie drobną, ale zauważalną zmianę:. Dopłata wynosi około 2 zł i dotyczy wyłącznie foteli przy oknie w obrębie tego samego rzędu - reszta cen pozostaje bez zmian.O sprawie poinformował portal Fly4free.pl. Choć dopłata jest symboliczna, może to być początek szerszego trendu wprowadzania dodatkowych opłat w tanich liniach, obejmujących również bagaż, odprawę na lotnisku czy usługi dodatkowe.Dotąd cena za wybór fotela w danym rzędzie była taka sama, niezależnie od położenia (okno, środek, przejście). Różnice w kosztach dotyczyły jedynie stref, np. miejsca z dużą przestrzenią na nogi lub pierwsze rzędy.Obecnie Ryanair wprowadza nową politykę:. Oznacza to, że pasażerowie wybierający miejsce przy oknie zapłacą więcej. Według systemu rezerwacyjnego dopłata to około 2 zł. Choć niewielka, może być zauważalna, zwłaszcza przy częstych lotach.Choć dopłata jest symboliczna, pasażerowie obawiają się, że to początek szerszej monetyzacji najbardziej pożądanych miejsc. Ryanair, jak wiele tanich linii, wprowadza nowe opłaty małymi krokami — podobnie było z bagażem.Miejsca przy oknie są bardzo popularne, więc naturalnie stają się pierwszym punktem testowania nowych cen.— mówi ekspert do praw pasażerów z AirCashBack.Warto pamiętać, że dodatkowe opłaty za miejsca nie wpływają na prawa pasażerów w sytuacjach zakłóceń lotu. Jeśli lot zostanie odwołany lub opóźniony o ponad 3 godziny, uprawnienia do odszkodowania (nawet do 600 €) nadal obowiązują.Inną istotną zmianą jest wprowadzenie, co wymaga od pasażerów większej samodyscypliny. W przypadku rozładowania telefonu lub problemów technicznych Ryanair umożliwia wydruk karty na lotnisku, ale tylko wtedy, gdy odprawa online została dokonana wcześniej.Od 12 listopada 2025 r. Ryanair przeszedł na 100% cyfrowe (mobilne) karty pokładowe. Papierowe karty zostały wycofane.Pasażerowie muszą:Jeśli telefon się rozładuje lub karta nie zostanie pobrana, Ryanair zapewnia wydruk na lotnisku, ale tylko po wcześniejszej odprawie online.Jeśli pasażer nie odprawi się online, a chce dokonać odprawy na lotnisku, Ryanair nalicza. To jedna z najwyższych dodatkowych opłat, wymagająca szczególnej uwagi, zwłaszcza po wprowadzeniu obowiązkowych cyfrowych kart pokładowych.Dla pasażerów kluczowe staje się świadome planowanie podróży: odprawa online, pobranie cyfrowej karty, wcześniejsza rezerwacja miejsc i bagażu pozwalają uniknąć wysokich opłat.