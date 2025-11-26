eGospodarka.pl
Ryanair wprowadza dopłaty za miejsca przy oknie. Za co jeszcze podróżni zapłacą więcej?

2025-11-26 14:11

Ryanair wprowadza dopłaty za miejsca przy oknie. Za co jeszcze podróżni zapłacą więcej?

Od listopada 2025 roku podróżowanie z Ryanair staje się droższe i bardziej skomplikowane. Irlandzki przewoźnik wprowadził dopłatę za miejsca przy oknie, a także obowiązkowe mobilne karty pokładowe. Choć dopłata za miejsce przy oknie wynosi zaledwie 2 zł, to dla wielu pasażerów może być to sygnał, że tanie linie lotnicze coraz bardziej monetyzują nawet najmniejsze udogodnienia. Dodatkowo, brak odprawy online lub rozładowany telefon mogą kosztować nawet 55 €. Sprawdź, jak uniknąć dodatkowych opłat i co zmieniło się w polityce Ryanaira.

Przeczytaj także: Jakie dodatkowe opłaty czekają rodziny z dziećmi w Ryanair? Rezerwacja miejsc podnosi koszt podróży


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego Ryanair wprowadził dopłatę za miejsca przy oknie i ile wynosi ta opłata.
  • Jakie są nowe zasady dotyczące obowiązkowych mobilnych kart pokładowych i jak uniknąć opłaty 55 € za odprawę na lotnisku.
  • Jakie dodatkowe opłaty mogą Cię spotkać podczas lotu z Ryanair, w tym za bagaż, zmianę danych czy wybór miejsca.
  • Jak świadomie planować podróż, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku opóźnień lub odwołanych lotów.


Podróż samolotem w tanich liniach przestała być tak prosta, jak kiedyś. Oprócz ceny biletu pasażerowie coraz częściej muszą zwracać uwagę na dodatkowe opłaty, które mogą szybko podnieść koszt podróży - od wyboru miejsca, przez bagaż podręczny i rejestrowany, po odprawę na lotnisku czy mobilne karty pokładowe.

Irlandzki przewoźnik wprowadził właśnie drobną, ale zauważalną zmianę: miejsca przy oknie stały się nieco droższe. Dopłata wynosi około 2 zł i dotyczy wyłącznie foteli przy oknie w obrębie tego samego rzędu - reszta cen pozostaje bez zmian.

O sprawie poinformował portal Fly4free.pl. Choć dopłata jest symboliczna, może to być początek szerszego trendu wprowadzania dodatkowych opłat w tanich liniach, obejmujących również bagaż, odprawę na lotnisku czy usługi dodatkowe.

Miejsca przy oknie drożeją


Dotąd cena za wybór fotela w danym rzędzie była taka sama, niezależnie od położenia (okno, środek, przejście). Różnice w kosztach dotyczyły jedynie stref, np. miejsca z dużą przestrzenią na nogi lub pierwsze rzędy.

Obecnie Ryanair wprowadza nową politykę: w ramach jednego rzędu cena zależy od lokalizacji fotela. Oznacza to, że pasażerowie wybierający miejsce przy oknie zapłacą więcej. Według systemu rezerwacyjnego dopłata to około 2 zł. Choć niewielka, może być zauważalna, zwłaszcza przy częstych lotach.

Dlaczego zmiana budzi emocje


Choć dopłata jest symboliczna, pasażerowie obawiają się, że to początek szerszej monetyzacji najbardziej pożądanych miejsc. Ryanair, jak wiele tanich linii, wprowadza nowe opłaty małymi krokami — podobnie było z bagażem.

Miejsca przy oknie są bardzo popularne, więc naturalnie stają się pierwszym punktem testowania nowych cen.

Co zmiany oznaczają dla pasażerów


– „Symboliczne podwyżki za wybór miejsca są często tylko początkiem strategii cenowej. Z perspektywy prawa przewoźnik ma pełne prawo ustalać stawki, ale dla pasażerów to jasny sygnał: Ryanair coraz dokładniej zarabia na tym, co wcześniej traktował jako standard” — mówi ekspert do praw pasażerów z AirCashBack.

Warto pamiętać, że dodatkowe opłaty za miejsca nie wpływają na prawa pasażerów w sytuacjach zakłóceń lotu. Jeśli lot zostanie odwołany lub opóźniony o ponad 3 godziny, uprawnienia do odszkodowania (nawet do 600 €) nadal obowiązują.

Inną istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowych cyfrowych kart pokładowych, co wymaga od pasażerów większej samodyscypliny. W przypadku rozładowania telefonu lub problemów technicznych Ryanair umożliwia wydruk karty na lotnisku, ale tylko wtedy, gdy odprawa online została dokonana wcześniej.

Obowiązkowe mobilne karty pokładowe od 12 listopada


Od 12 listopada 2025 r. Ryanair przeszedł na 100% cyfrowe (mobilne) karty pokładowe. Papierowe karty zostały wycofane.

Pasażerowie muszą:
  • mieć telefon ze sprawną baterią,
  • zainstalowaną aplikację myRyanair,
  • pobrać kartę pokładową w aplikacji (najlepiej offline).

Jeśli telefon się rozładuje lub karta nie zostanie pobrana, Ryanair zapewnia wydruk na lotnisku, ale tylko po wcześniejszej odprawie online.

Opłata za odprawę na lotnisku


Jeśli pasażer nie odprawi się online, a chce dokonać odprawy na lotnisku, Ryanair nalicza 55 € za osobę. To jedna z najwyższych dodatkowych opłat, wymagająca szczególnej uwagi, zwłaszcza po wprowadzeniu obowiązkowych cyfrowych kart pokładowych.

Najważniejsze dodatkowe opłaty Ryanaira, na które pasażer powinien uważać


  • Zbyt duży bagaż podręczny – dopłata do 70 €
    Limit: 40 × 30 × 20 cm. Przekroczenie wymiarów lub wagi może kosztować nawet 70 €.
  • Priority i druga sztuka bagażu
    Pozwala zabrać dwie sztuki bagażu podręcznego. Cena zależy od trasy, obłożenia samolotu i momentu zakupu — im później, tym drożej.
  • Zmiana danych pasażera
    Literówki, błędy w imieniu, nazwisku lub dacie mogą kosztować od 115 € wzwyż.
  • Wybór miejsca w samolocie
    Dopłata przy miejscach przy oknie wynosi około 2 zł.
  • Bagaż rejestrowany
    Cena zależy od wagi i momentu zakupu. Na lotnisku może być nawet dwukrotnie wyższa niż przy rezerwacji online.

Jak uniknąć dodatkowych kosztów


  • Odprawiaj się online tak wcześnie, jak to możliwe, aby uniknąć opłaty 55 €.
  • Zainstaluj aplikację myRyanair i pobierz kartę offline.
  • Noś powerbank, aby telefon się nie rozładował.
  • Przy rezerwacji bagażu i miejsc kalkuluj koszty — taniej dodać priorytet lub bagaż od razu niż później.
  • Dokładnie sprawdzaj dane osobowe w rezerwacji.

Dla pasażerów kluczowe staje się świadome planowanie podróży: odprawa online, pobranie cyfrowej karty, wcześniejsza rezerwacja miejsc i bagażu pozwalają uniknąć wysokich opłat.

Przeczytaj także: Większy bagaż podręczny w Ryanair stał się faktem. Koniec wyższych opłat?

oprac. : eGospodarka.pl

