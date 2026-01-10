Nowe zasady wjazdu do Gruzji 2026: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i NNW. Co musisz wiedzieć przed podróżą?

Od 1 stycznia 2026 roku każdy, kto planuje podróż do Gruzji, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) o minimalnej sumie 30.000 lari na cały okres pobytu. Brak polisy może skutkować odmową wjazdu lub problemami przy odprawie na lotnisku. Jakie są dokładne wymagania, jakie prawa przysługują pasażerom lotniczym i jak się przygotować, aby uniknąć komplikacji?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są nowe wymagania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i NNW dla podróżujących do Gruzji od 2026 roku.

Jakie konsekwencje grożą za brak wymaganej polisy i jakie są minimalne sumy ubezpieczenia.

Jakie prawa przysługują pasażerom lotniczym w przypadku odwołania lotu, opóźnienia lub odmowy wejścia na pokład.

Jakie połączenia lotnicze są dostępne z Polski do Gruzji i jakie linie lotnicze je obsługują.

Jakie praktyczne kroki podjąć, aby przygotować się do podróży i uniknąć problemów na granicy.

Wymóg ubezpieczenia

Polisy obejmującej opiekę zdrowotną i NNW przez cały czas pobytu

przez cały czas pobytu Minimalnej sumy ubezpieczenia na poziomie 30 000 lari (lub równowartość w walucie)

na poziomie 30 000 lari (lub równowartość w walucie) Dokumentu dostępnego w języku angielskim lub gruzińskim, w formie papierowej lub elektronicznej

Prawa pasażerów latających do Gruzji

Odszkodowanie finansowe – loty z Polski do Gruzji mieszczą się w przedziale 1500–3500 km, co oznacza standardową kwotę 400 euro

Prawo do zwrotu kosztów biletu lub alternatywnego transportu

Prawo do opieki w trakcie opóźnienia, w tym posiłków, napojów, zakwaterowania i transportu

Prawo do informacji o przysługujących uprawnieniach od przewoźnika

Loty z Polski do Gruzji

Warszawa (WAW) – Tbilisi (TBS): LOT Polish Airlines, Georgian Airways

Warszawa i inne miasta – Kutaisi (KUT): Wizz Air

Turkish Airlines, Lufthansa, Sky Express i inni przewoźnicy europejscy

Loty do Batumi w sezonie turystycznym

Praktyczne wskazówki dla planujących lot do Gruzji

Wykupić ubezpieczenie przed podróżą, aby uniknąć konieczności zakupu na lotnisku lub po przylocie

Sprawdzić wymagania przewoźnika lotniczego dotyczące dokumentów

Zapewnić dostępność polisy w odpowiednim języku

Zaplanować czas odprawy z uwzględnieniem kontroli dokumentów

Przygotować dokumenty i potwierdzenie polisy w formie elektronicznej lub papierowej

Istotne zmiany dla wybierających się do Gruzji od 1 stycznia 2026 r. dotyczą obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu. Nowe przepisy dotyczą wszystkich podróżnych, w tym osób podróżujących lotniczo, i mogą wpływać zarówno na planowanie podróży, jak i na procedury na granicy. Brak odpowiedniej polisy może skutkować odmową wjazdu lub problemami przy odprawie.Nowe przepisy wymagają:na granicy lub problemami przy odprawie, zarówno w Gruzji, jak i na lotnisku w kraju wylotu.Nowe regulacje wjazdowe w Gruzji wprowadzają obowiązek formalny, który wpływa na prawo przewoźników lotniczych do sprawdzania dokumentów przed lotem. Linie lotnicze mogą odmówić przewozu osobie, która nie posiada wymaganej polisy.Jak tłumaczy ekspert z AirCashBack, linie lotnicze traktują przepisy kraju docelowego jako integralną część warunków przewozu. Brak polisy może skutkowaćlub koniecznościąpo wyższej cenie. Dlatego zaleca się posiadanie polisy przed odprawą, aby uniknąć problemów i dodatkowych kosztów.Dodatkowo dla przypomnienia, w przypadku odwołania lotu, opóźnienia powyżej 3 godzin lub odmowy wejścia na pokład pasażerowie mają prawo do odszkodowania lub zwrotu kosztów zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Standardowe prawa pasażerów obejmują:Wcześniejsze przygotowanie wszystkich dokumentów i ubezpieczenia nie tylko ułatwia wjazd do Gruzji, ale także chroni przed ewentualnymi finansowymi stratami i pozwala skutecznie egzekwować przysługujące prawa pasażera.Bezpośrednie połączenia:Połączenia z przesiadką:Sezonowe połączenia:Nowe zasady wjazdu do Gruzji od 2026 r. wymagają ważnej polisy zdrowotnej i NNW przez cały pobyt. Przestrzeganie wymogów wpływa na prawa pasażerów lotniczych i obowiązki przewoźników. Prawidłowe przygotowanie dokumentów pozwala uniknąć problemów przy odprawie i zapewnia bezstresową podróż.