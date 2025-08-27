Tanzania podnosi opłaty dla turystów. Podróż na Zanzibar coraz droższa

Od 1 listopada 2025 roku podróże do Tanzanii - szczególnie na Zanzibar - będą znacznie droższe dla turystów z Polski. Rząd Tanzanii wprowadza nowy podatek lotniczy, który wyniesie 45 dolarów za lot w jedną stronę lub 90 dolarów za podróż w obie strony. Dodatkowo turyści muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oraz wizę, co łącznie podnosi koszty wyjazdu.

Na co trafią pieniądze

unowocześnienie systemów kontroli granicznej,

poprawę bezpieczeństwa lotniczego,

usprawnienie obsługi pasażerów na lotniskach.

Afryka najdroższym regionem

Dodatkowe koszty dla turystów

Każdy turysta musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne – 44 USD .

. Niezbędna jest także wiza turystyczna – 50 USD.

Jak dostać się na Zanzibar z Polski

Prawa pasażerów niezmienne mimo nowych opłat

Tanzania, a zwłaszcza Zanzibar, od lat jest jednym z ulubionych kierunków egzotycznych wakacji Polaków. Jednak już wkrótce podróż w to miejsce będzie wyraźnie droższa., wprowadzony przez rząd Tanzanii. Każdy pasażer będzie musiał zapłacićza podróż w obie strony. Podatek zostanie doliczony automatyczniei będzie widoczny jako osobna pozycja na rachunku. Zwrot kosztów przysługuje w przypadku odwołania podróży lub niewykorzystania biletu.Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tanzanii (TCAA) środki z podatku zostaną przeznaczone na:W Afryce podatki, opłaty i należności są już o 12–15 proc. wyższe od średniej światowej, co czyni ją jednym z najdroższych regionów dla linii lotniczych. Dalsze nieuzasadnione podwyżki jedynie zwiększają obciążenie pasażerów i podważają rolę lotnictwa w łączeniu ludzi i gospodarek.Nowy podatek to nie jedyny dodatkowy wydatek.W innych krajach regionu opłaty wizowe są jeszcze wyższe – np. do Ghany koszt wizy sięga aż 130 USD.Podróż na Zanzibar z Polski wymaga przesiadek, ponieważ. W sezonie zimowym można skorzystać z, organizowanych głównie z Warszawy i Katowic przez biura podróży.Większość podróżnych wybiera– najczęściej w takich miastach jak Stambuł, Doha, Amsterdam czy Frankfurt. Obsługują je renomowane linie lotnicze, m.in. Turkish Airlines, Qatar Airways, KLM, Ethiopian Airlines, Lufthansa, SWISS, Flydubai oraz Air France.Średni czas podróży wynosi 10–13 godzin, w zależności od długości przesiadek. Cena biletów w obie strony zaczyna się od ok. 3 000 do 3 400 zł, choć w sezonie turystycznym lub przy rezerwacjach last minute może być wyższa.Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack uspokaja, że nowy podatek nie zmienia ochrony przewidzianej dla podróżnych w prawie unijnym. Jeśli lot zostanie odwołany lub opóźniony o ponad trzy godziny, pasażer ma nadal prawo do odszkodowania – bez względu na dodatkowe podatki czy opłaty. Warto zachować bilety, karty pokładowe i rachunki, które są niezbędne przy składaniu roszczeń. Jeżeli lot do Tanzanii został wykupiony w Polsce przez biuro podróży i zostanie odwołany, pasażerowie mają prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu lub do alternatywnego lotu, zgodnie z przepisami prawa unijnego dotyczącego ochrony pasażerów lotniczych (Rozporządzenie WE 261/2004).