Tanzania podnosi opłaty dla turystów. Podróż na Zanzibar coraz droższa

2025-08-27 00:01

Od 1 listopada 2025 roku podróże do Tanzanii - szczególnie na Zanzibar - będą znacznie droższe dla turystów z Polski. Rząd Tanzanii wprowadza nowy podatek lotniczy, który wyniesie 45 dolarów za lot w jedną stronę lub 90 dolarów za podróż w obie strony. Dodatkowo turyści muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oraz wizę, co łącznie podnosi koszty wyjazdu.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Od 1 listopada 2025 roku obowiązuje nowy podatek lotniczy w Tanzanii – 45 USD za lot w jedną stronę lub 90 USD za podróż w obie strony.
  • Każdy turysta musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (44 USD) oraz wizę turystyczną (50 USD).
  • Ceny biletów z Polski na Zanzibar zaczynają się od ok. 3000 do 3400 zł, a podróż wymaga przesiadek.
  • Prawa pasażerów dotyczące zwrotu kosztów i odszkodowań pozostają bez zmian mimo nowych opłat.

Tanzania, a zwłaszcza Zanzibar, od lat jest jednym z ulubionych kierunków egzotycznych wakacji Polaków. Jednak już wkrótce podróż w to miejsce będzie wyraźnie droższa. Od 1 listopada 2025 roku zacznie obowiązywać nowy podatek lotniczy, wprowadzony przez rząd Tanzanii. Każdy pasażer będzie musiał zapłacić 45 dolarów (ok. 164 zł) za lot w jedną stronę lub 90 dolarów (ok. 328 zł) za podróż w obie strony. Podatek zostanie doliczony automatycznie przy zakupie biletu i będzie widoczny jako osobna pozycja na rachunku. Zwrot kosztów przysługuje w przypadku odwołania podróży lub niewykorzystania biletu.

Na co trafią pieniądze


Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tanzanii (TCAA) środki z podatku zostaną przeznaczone na:
  • unowocześnienie systemów kontroli granicznej,
  • poprawę bezpieczeństwa lotniczego,
  • usprawnienie obsługi pasażerów na lotniskach.

Afryka najdroższym regionem


W Afryce podatki, opłaty i należności są już o 12–15 proc. wyższe od średniej światowej, co czyni ją jednym z najdroższych regionów dla linii lotniczych. Dalsze nieuzasadnione podwyżki jedynie zwiększają obciążenie pasażerów i podważają rolę lotnictwa w łączeniu ludzi i gospodarek.

Dodatkowe koszty dla turystów


Nowy podatek to nie jedyny dodatkowy wydatek.
  • Każdy turysta musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne – 44 USD.
  • Niezbędna jest także wiza turystyczna – 50 USD.

W innych krajach regionu opłaty wizowe są jeszcze wyższe – np. do Ghany koszt wizy sięga aż 130 USD.

Jak dostać się na Zanzibar z Polski


Podróż na Zanzibar z Polski wymaga przesiadek, ponieważ nie ma regularnych bezpośrednich lotów. W sezonie zimowym można skorzystać z lotów czarterowych, organizowanych głównie z Warszawy i Katowic przez biura podróży.

Większość podróżnych wybiera połączenia z jedną lub dwoma przesiadkami – najczęściej w takich miastach jak Stambuł, Doha, Amsterdam czy Frankfurt. Obsługują je renomowane linie lotnicze, m.in. Turkish Airlines, Qatar Airways, KLM, Ethiopian Airlines, Lufthansa, SWISS, Flydubai oraz Air France.

Średni czas podróży wynosi 10–13 godzin, w zależności od długości przesiadek. Cena biletów w obie strony zaczyna się od ok. 3 000 do 3 400 zł, choć w sezonie turystycznym lub przy rezerwacjach last minute może być wyższa.

Prawa pasażerów niezmienne mimo nowych opłat


Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack uspokaja, że nowy podatek nie zmienia ochrony przewidzianej dla podróżnych w prawie unijnym. Jeśli lot zostanie odwołany lub opóźniony o ponad trzy godziny, pasażer ma nadal prawo do odszkodowania – bez względu na dodatkowe podatki czy opłaty. Warto zachować bilety, karty pokładowe i rachunki, które są niezbędne przy składaniu roszczeń. Jeżeli lot do Tanzanii został wykupiony w Polsce przez biuro podróży i zostanie odwołany, pasażerowie mają prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu lub do alternatywnego lotu, zgodnie z przepisami prawa unijnego dotyczącego ochrony pasażerów lotniczych (Rozporządzenie WE 261/2004).

