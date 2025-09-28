Jakie dodatkowe opłaty czekają rodziny z dziećmi w Ryanair? Rezerwacja miejsc podnosi koszt podróży
2025-09-28 00:03
Ryanair od lat reklamuje się jako tania linia lotnicza, przyciągając pasażerów niskimi cenami biletów. Jednak coraz częściej podróżni przekonują się, że do podstawowej taryfy należy doliczyć szereg dodatkowych opłat, które w praktyce mogą znacząco podnieść koszty podróży. Najbardziej odczuwalne są one dla rodzin podróżujących z dziećmi, gdzie rezerwacja miejsc obok siebie staje się niemal obowiązkowa.
Opłata za wybór miejsca jest naliczana już w momencie zakupu biletu lub podczas odprawy online, jeśli pasażer zdecyduje się zagwarantować konkretne siedzenia. Dla dorosłego koszt takiej rezerwacji wynosi zwykle do około 10 euro w jedną stronę, a dla większych rodzin podróżujących w obie strony może to oznaczać dodatkowy wydatek rzędu kilkudziesięciu euro.
Dla wielu rodziców, którzy planują wakacje, tanie bilety wydają się sposobem na ograniczenie wydatków. Tymczasem dodatkowe koszty za miejsca przy podróży z dziećmi sprawiają, że ostateczna cena biletów może być znacznie wyższa niż początkowo zakładano, a sam proces planowania podróży wymaga większej uwagi i znajomości zasad przewoźnika.
Kiedy wybór miejsc nie jest dobrowolny
Przewoźnik zapewnia, że rezerwacja miejsc jest opcjonalna – kto zgadza się na automatyczny przydział, nie musi dopłacać. W praktyce jednak inaczej wygląda to w przypadku podróży z dziećmi.
Według zasad Ryanair, przynajmniej jeden dorosły z rezerwacji musi wykupić miejsce, co kosztuje do 10 euro w jedną stronę. Dla rodzin oznacza to dodatkowy wydatek, który przy lotach w obie strony szybko rośnie do kilkudziesięciu euro.
Jak Ryanair traktuje rodziny
System stara się przydzielać miejsca dzieci obok dorosłych, jednak działa to według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Późna odprawa online zmniejsza szansę na miejsca obok siebie. Jeśli wolnych foteli zabraknie, dziecko poniżej 12 lat otrzymuje miejsce przy dorosłym, ale niekoniecznie obok wszystkich członków rodziny. Często ostateczne rozmieszczenie ustala się dopiero na lotnisku, co potrafi powodować chaos i opóźnienia przy wejściu na pokład.
Opłaty zależne od lotu
Warto podkreślić, że wysokość opłat za miejsca w Ryanair nie jest identyczna na wszystkich trasach. Zależy od długości lotu, popularności kierunku oraz terminu rezerwacji. Na niektórych trasach krótkodystansowych koszt może być niższy, na dłuższych lub w sezonie turystycznym sięgać wyższych kwot. Oznacza to, że rodziny planujące lot powinny sprawdzić taryfy dla konkretnego lotu, aby dokładnie oszacować całkowity koszt podróży.
Jak radzi sobie konkurencja
Nie wszystkie linie stosują takie praktyki. EasyJet nie wymaga od rodzin dopłat za siedzenie razem, choć zaleca wcześniejszą odprawę, aby zwiększyć szanse na wspólny rząd.
Z kolei Jet2holidays, określający się jako „rodzinna linia”, deklaruje, że dzieci i dorośli zawsze są sadzani razem. Jeśli nie ma możliwości usadzenia całej rodziny obok siebie, miejsca przydzielane są maksymalnie w odległości jednego rzędu.
Praktyczne wskazówki dla podróżujących z dziećmi
Rodzice często nie zdają sobie sprawy, że rezerwacja miejsc przy podróży z dziećmi w Ryanair może stać się w praktyce obowiązkowa. To warto wziąć pod uwagę już przy zakupie biletów – mówi ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack. Rodziny powinny dokładnie sprawdzać warunki przewoźnika i w razie problemów z miejscami wiedzieć, że przysługują im określone prawa w zakresie komfortu i bezpieczeństwa podróży.
Dla wielu rodzin wybór tanich linii lotniczych to sposób na ograniczenie wydatków. Jednak opłata za miejsca przy podróży z dziećmi sprawia, że ostateczna cena biletów może być wyższa, niż początkowo zakładano.
Warto również pamiętać, że dzieci podróżujące samodzielnie lub w towarzystwie dorosłych mają prawo do odszkodowania w przypadku opóźnień, odwołań lub odmowy przyjęcia na pokład, zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004. Oznacza to, że przewoźnik jest zobowiązany zapewnić opiekę, napoje i posiłki, a w określonych przypadkach – także odszkodowanie.
