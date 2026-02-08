Droższe bilety lotnicze? Rząd planuje nową opłatę dla pasażerów

Nowa opłata lotnicza coraz bliżej. I choć chodzi zaledwie o kilka złotych, zmiana wywołuje spore emocje. Planowane przekształcenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Agencję Lotnictwa Cywilnego oznacza, że jej funkcjonowanie przestanie być finansowane z budżetu państwa. Koszty mają przejąć pasażerowie, którzy przy zakupie biletu zapłacą dodatkowo od 2 do 7 zł. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielka opłata może wpłynąć na ceny biletów i reakcje przewoźników, zwłaszcza niskokosztowych.

Przeczytaj także: Ryanair wycofuje się z trzech lotnisk we Francji i zmienia siatkę połączeń w Polsce



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest nowa opłata pasażerska i kogo ma objąć?

Ile wyniesie dodatkowy koszt doliczany do biletu lotniczego>

Z jakich powodów ULC ma zostać przekształcony w Agencję Lotnictwa Cywilnego?

Kiedy planowane zmiany mogą wejść w życie?



Jak to działa teraz?

Czym jest nowa opłata pasażerska

Lotnictwo rośnie w zawrotnym tempie, a wymagania wobec nadzoru są coraz większe. Jeśli nie uda nam się zatrzymać doświadczonych specjalistów w urzedzie, mogą oni odejść do branży komercyjnej – tłumaczy Maciej Lasek.

Opłatę odczują pasażerowie i linie lotnicze

Nawet symboliczna opłata powinna być jawnie pokazana na bilecie, tak aby każdy podróżny wiedział, za co płaci - wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.

Harmonogram zmian

Resumując:

Rząd planuje przekształcenie ULC w Agencję Lotnictwa Cywilnego i finansowanie jej z opłat pasażerskich.

Nowa opłata dotknie wszystkich odlatujących z Polski – szacowana kwota: 2–7 zł.

Roczny koszt funkcjonowania Agencji przekroczy 100 mln zł; celem jest wzmocnienie nadzoru i zatrzymanie specjalistów.

Zmiany mają wejść w życie po zakończeniu legislacji, na początku 2027 roku.

Możliwa krytyka ze strony tanich linii lotniczych w tym Ryanaira i Wizz Air, szczególnie jeśli dodatkowa opłata zostanie przeniesiona na ceny biletów.