Droższe bilety lotnicze? Rząd planuje nową opłatę dla pasażerów

Nowa opłata lotnicza coraz bliżej. I choć chodzi zaledwie o kilka złotych, zmiana wywołuje spore emocje. Planowane przekształcenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Agencję Lotnictwa Cywilnego oznacza, że jej funkcjonowanie przestanie być finansowane z budżetu państwa. Koszty mają przejąć pasażerowie, którzy przy zakupie biletu zapłacą dodatkowo od 2 do 7 zł. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielka opłata może wpłynąć na ceny biletów i reakcje przewoźników, zwłaszcza niskokosztowych.
Najbardziej odczują to pasażerowie, zwłaszcza korzystający z tanich linii lotniczych i pasażerowie transferowi, którzy mogą zapłacić różną kwotę w zależności od rodzaju lotu. Pośrednio zmiany mogą wpłynąć także na linie lotnicze, które będą musiały uwzględnić dodatkową opłatę w cenach biletów. Choć kwota ma charakter symboliczny, może budzić niezadowolenie zarówno wśród pasażerów, jak i przewoźników.
Jak to działa teraz?
Obecnie ULC działa jako państwowa instytucja finansowana bezpośrednio z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania pokrywane są przez wszystkich podatników, niezależnie od tego, czy korzystają z transportu lotniczego. Pasażerowie nie ponoszą żadnej dodatkowej opłaty za nadzór nad lotnictwem, a budżet urzędu zależy od decyzji rządu i dostępnych środków w państwowej kasie.
Czym jest nowa opłata pasażerska
Nowa opłata pasażerska to niewielka kwota doliczana do biletu lotniczego, której celem jest finansowanie działalności Agencji Lotnictwa Cywilnego. Ma ona pokrywać koszty nadzoru nad bezpieczeństwem lotniczym, utrzymania specjalistów i infrastruktury urzędu. Według „Rynku Lotniczego”, opłata ma wynosić od 2 do 7 zł, w zależności od tego, czy pasażer podróżuje w ramach transferu, czy rozpoczyna lot w Polsce.
Jak tłumaczy wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, kwota ma mieć charakter symboliczny – „znacznie niższy niż koszt butelki wody na lotnisku”. Roczny koszt funkcjonowania Agencji ma wynieść nieco ponad 100 mln zł, a opłata pozwoli nie tylko na utrzymanie biurokracji, ale przede wszystkim na wzmocnienie nadzoru nad dynamicznie rozwijającym się sektorem lotniczym.
Lotnictwo rośnie w zawrotnym tempie, a wymagania wobec nadzoru są coraz większe. Jeśli nie uda nam się zatrzymać doświadczonych specjalistów w urzedzie, mogą oni odejść do branży komercyjnej – tłumaczy Maciej Lasek.
Opłatę odczują pasażerowie i linie lotnicze
Eksperci z AirCashBack podkreślają, że choć kwota opłaty jest niewielka, pasażerowie powinni być świadomi możliwości jej wprowadzenia.
Nawet symboliczna opłata powinna być jawnie pokazana na bilecie, tak aby każdy podróżny wiedział, za co płaci - wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.
Nie da się też ukryć, że tanie linie lotnicze, a w szczególności niskokosztowi przewoźnicy, jak Ryanair i Wizz Air, mogą zareagować krytycznie na zmiany. W takich liniach istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli opłata pasażerska zostanie wprowadzona, przewoźnicy automatycznie przeniosą koszty na ceny biletów, co faktycznie podwyższyłoby koszt podróży dla pasażerów. Irlandzki przewoźnik wielokrotnie krytykował kraje wprowadzające nowe opłaty dla pasażerów.
Harmonogram zmian
Zmiany mają wejść w życie po zakończeniu procesu legislacyjnego – prawdopodobnie na początku 2027 roku. Nowa struktura Agencji i planowana opłata pasażerska mają pozwolić na bardziej efektywne zarządzanie nadzorem lotniczym oraz zapewnienie stabilnego finansowania instytucji.
Resumując:
- Rząd planuje przekształcenie ULC w Agencję Lotnictwa Cywilnego i finansowanie jej z opłat pasażerskich.
- Nowa opłata dotknie wszystkich odlatujących z Polski – szacowana kwota: 2–7 zł.
- Roczny koszt funkcjonowania Agencji przekroczy 100 mln zł; celem jest wzmocnienie nadzoru i zatrzymanie specjalistów.
- Zmiany mają wejść w życie po zakończeniu legislacji, na początku 2027 roku.
- Możliwa krytyka ze strony tanich linii lotniczych w tym Ryanaira i Wizz Air, szczególnie jeśli dodatkowa opłata zostanie przeniesiona na ceny biletów.
