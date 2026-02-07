eGospodarka.pl
AI gap coraz bliżej? Firmy inwestują w technologię, nie w rekrutację

2026-02-07 07:24

CV © pexels

Wyniki badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI” pokazują, że sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na decyzje kadrowe firm w Polsce. W 2025 roku aż 74% organizacji ograniczyło rekrutację w związku z wdrażaniem AI, szczególnie na stanowiska niewymagające dużego doświadczenia. Jednocześnie pracodawcy intensyfikują inwestycje w rozwój kompetencji obecnych zespołów - 62% firm udostępnia narzędzia AI większości pracowników, a 43% szkoli całe zespoły. AI staje się więc nie tylko technologią optymalizującą procesy, ale także czynnikiem redefiniującym rynek pracy i rolę działów HR.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak wdrażanie AI wpływa na rekrutację w polskich firmach?
  • Dlaczego firmy ograniczają rekrutacje pracowników na stanowiska juniorskie?
  • W jaki sposób organizacje inwestują w rozwój kompetencji AI pracowników?
  • Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja w działach HR?


Rozwój i implementacja sztucznej inteligencji dotyczą większości obszarów działalności firm, w tym również działów HR.

Jak pokazuje nasze badanie, blisko jedna trzecia firm wprowadza rozwiązania AI w tym zakresie. Część firm widzi w tej technologii sposób na realizowanie powtarzalnych i prostych zadań, niektóre zabezpieczają się w ten sposób przed zmniejszającą się dostępnością talentów, a inne używają AI by zwiększyć zaangażowanie pracowników – mówi Katarzyna Ellis, Partnerka EY Polska i Liderka Zespołu People Consulting.

Mniej miejsc pracy dla najmniej doświadczonych


W związku z implementacją AI, firmy działające w Polsce najczęściej oddelegowują tej technologii zadania powtarzalne i niewymagające doświadczenia, jednocześnie ograniczając rekrutację na najniższe stanowiska.

Jak wynika z badania EY, co trzecia organizacja (35%, bez zmian w porównaniu z 2024 rokiem) ogranicza rekrutację na stanowiska niewymagające dużego doświadczenia, a 29% – na role związane z wykonywaniem rutynowych czynności. W efekcie może dojść do powstania tzw. AI gap – luki kompetencyjnej wynikającej z braku ról juniorskich.
O tym, jak rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na rynek pracy, dyskutuje się już od dawna. Do realizacji prostych zadań organizacje chętnie wykorzystują nowe technologie, rezygnując z zatrudniania mniej doświadczonych pracowników.

Firmy muszą być jednak świadome, że takie działania będą skutkować brakiem osób, które byłyby w stanie wypełnić lukę kompetencyjną po pracownikach awansujących lub odchodzących na emeryturę – dodaje Katarzyna Ellis.

Samo wdrożenie AI to nie wszystko


Organizacje, chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną, muszą wyposażyć pracowników nie tylko w odpowiednie narzędzia optymalizujące pracę, ale również rozwijać ich technologiczne kompetencje. Obecnie niemal 90% firm inwestuje w szkolenia z zakresu AI, 7% ma takie inwestycje w planach i jedynie 3% organizacji nie realizuje takich działań.
Firmy rozumieją, że technologia bez wiedzy nie przyniesie oczekiwanych efektów. Dlatego inwestycje w szkolenia i inicjatywy wspierające adopcję technologii są dziś równie ważne jak wdrożenia narzędzi.

Takie podejście sprawia, że organizacje są lepiej przygotowane na wyzwania związane z transformacją cyfrową, a pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w procesie zmian, wykorzystując technologię do podnoszenia efektywności i innowacyjności swoich działań – mówi Wioletta Marciniak-Mierzwa, Dyrektorka w Zespole People Consulting, EY Polska.

AI zadomowiło się w HR na dobre


Rozwiązania AI są wdrażane w 30% działów HR. To znaczący wzrost w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy sztuczną inteligencję wykorzystywało w tym obszarze 18% organizacji. Jest to jeden z sektorów, w którym ta technologia wdrażana jest najszybciej – wyższy lub podobny wzrost odnotowały tylko IT (z 33% w 2024 roku do 51% w 2025 roku) i cyberbezpieczeństwo (wzrost o 12 p.p.).
Sztuczna inteligencja otwiera przed branżą HR nowe możliwości – pozwala usprawniać rekrutację, personalizować rozwój kompetencji pracowników i wprowadzać innowacyjne rozwiązania w codziennej pracy. Jednocześnie stawia przed organizacjami wyzwania związane z koniecznością redefinicji strategii zarządzania talentami oraz zarządzania ryzykiem powstania AI gap.

Przyszłość należy do firm zdolnych do stworzenia środowiska pracy, w którym technologia i ludzki potencjał wzajemnie się uzupełniają – podsumowuje Katarzyna Ellis.

O badaniu
Badanie „Jak polskie firmy wdrażają AI” zrealizowano na zlecenie EY przez CubeResearch wśród 499 polskich firm: 45% działa w produkcji, 33% w usługach, 22% w handlu. 56% respondentów pochodziło z firm średniej wielkości, 44% z dużych. Trzecia edycja została przeprowadzona w ostatnim kwartale 2025 roku.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

