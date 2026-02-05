Rynek pracy specjalistów i menedżerów: IT na czele, administracja w tyle

Więcej ofert pracy nie zawsze oznacza większe poczucie bezpieczeństwa. Polscy specjaliści i menedżerowie coraz częściej funkcjonują w rzeczywistości zawodowej pełnej sprzeczności: rosnących oczekiwań, szybkiego rozwoju technologii i zmęczenia długotrwałą presją. Z 15. edycji badania Antal wynika, że niepewność stała się jednym z kluczowych sygnałów ostrzegawczych dla pracodawców. Firmy, które zlekceważą znaczenie dobrostanu, kompetencji cyfrowych i przejrzystej komunikacji, mogą wkrótce zapłacić za to utratą talentów.

Przeczytaj także: 2025 rok pod znakiem rekrutacji i zmiany pracy?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienia się poczucie bezpieczeństwa zawodowego specjalistów i menedżerów w Polsce?

Które branże zyskują, a które tracą w kontekście ofert pracy i podwyżek?

Jak wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i czynniki pozafinansowe wpływają na decyzje o zmianie pracy?

Dlaczego dobrostan psychiczny i wdrażanie AI stają się realnym wyzwaniem biznesowym?



Mniejsze zadowolenie, więcej możliwości – najnowsze dane rynku pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w ciągu ostatniego roku odczułeś poprawę swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy? Poprawę swojej sytuacji zawodowej najrzadziej deklarowali specjaliści i menedżerowie z obszaru logistyki (20%), sprzedaży (24%) oraz wyższej kadry zarządzającej (23%) Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Spadek liczby osób deklarujących poprawę swojej sytuacji zawodowej w ciągu ostatniego roku częściowo wynika z informacji o globalnych redukcjach zatrudnienia w dużych korporacjach oraz utrzymującej się niepewności gospodarczej. Szczególnie dotyczy to branż najbardziej narażonych na wahania rynkowe i presję kosztową. Równocześnie uwagę zwraca rozwój projektów innowacyjnych, opartych na wysokich kwalifikacjach specjalistów, które w przyszłości mogą odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości rynku w Polsce - mówi Artur Skiba, prezes Antal.

IT na czele, administracja w tyle – rosnące różnice w sektorach rynku pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile w ciągu ostatniego roku otrzymałeś zaproszeń do udziału w procesach rekrutacyjnych? Najwięcej zaproszeń do procesów rekrutacyjnych otrzymują specjaliści i menedżerowie w branży IT Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Mimo że liczba ofert pracy rośnie, wiele z nich nadal opiera się na post-pandemicznych warunkach, które nie zawsze odpowiadają aktualnym preferencjom kandydatów. Zmniejsza się liczba miejsc pracy w pełni zdalnych, co wymusza elastyczność po stronie pracowników i zmienia równowagę w relacji między pracownikiem a pracodawcą - mówi Fabian Pietras, Dyrektor Antal IT Services.

Nowe technologie napędzają powstawanie projektów niszowych i specjalistycznych. Kontraktorzy w Antal wspierają kluczowe przedsięwzięcia między innymi w zakresie fintech, cyberbezpieczeństwa, biotechnologii czy branży zbrojeniowej. Inicjatywy te determinują jednocześnie najwyższe stawki w wymienionych sektorach - mówi Dominik Kalinowski, dyrektor Outsourcingu w Antal.

Wynagrodzenie jest najważniejsze, lecz stabilność i czynniki pozafinansowe liczą się coraz bardziej

Rozwój kompetencji a zdrowie psychiczne - równowaga kluczem do efektywności

Związek między zdrowiem psychicznym a oceną sytuacji zawodowej jest realnym wyzwaniem biznesowym. Dobrostan psychiczny wzmacnia poczucie sprawczości, wpływa na gotowość do podejmowania inicjatywy, rozwoju i zmian. Wypalenie nierzadko prowadzi do spadku zaangażowania pracownika, zanim jeszcze na horyzoncie pojawi się jego decyzja o odejściu.



Dla organizacji oznacza to ryzyko tak zwanego quiet quitting, które, choć mniej widoczne niż rotacja, równie silnie osłabia innowacyjność i efektywność zespołów – podsumowuje Karolina Korzeniewska, Strategic Client Advisor, Antal Business Consulting.

Antal po raz piętnasty przeanalizował kluczowe trendy oraz wyzwania i oczekiwania pracowników w ramach badania aktywności specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Badanie przeprowadzono na próbie 1626 specjalistów i menedżerów w Polsce, reprezentujących szerokie spektrum branż.Raport wykazał stabilizację aktualnych trendów, takich jak niższe przeciętne podwyżki, spadek o 5 p.p. odsetka osób deklarujących poprawę swojej sytuacji zawodowej w ciągu roku (26%) oraz malejąca skłonność do relokacji wśród specjalistów i menedżerów.Poprawę swojej sytuacji zawodowej najrzadziej deklarowali specjaliści i menedżerowie z obszaru logistyki (20%), sprzedaży (24%) oraz wyższej kadry zarządzającej (23%). Coraz lepsze warunki pracy odnotowali natomiast pracownicy marketingu (31%), inżynierii (38%) oraz prawnicy - aż połowa ankietowanych w tej grupie.Dzisiejszy rynek pracy pozostaje dynamiczny - potwierdza to wzrost średniej liczby zaproszeń do procesów rekrutacyjnych z trzech do pięciu oraz coraz częstszy udział kandydatów w tych procesach. Równocześnie jedynie jedna trzecia badanych deklaruje aktywnie poszukiwanie nowego zatrudnienia, a 54% otrzymało podwyżki w ciągu roku (21% do 5%, 27% od 6 do 20% oraz 6% powyżej 20%).Stabilizacja trendów pozwala dostrzec rosnące zróżnicowanie między sektorami rynku pracy. Najwięcej zaproszeń do procesów rekrutacyjnych otrzymują specjaliści i menedżerowie w branży IT (średnio 12), podczas gdy najmniej ofert trafia do pracowników administracji (2) oraz w tegorocznej edycji badania - prawników. Po raz pierwszy wyraźnie zaznacza się także bardziej niepewna sytuacja marketingowców i logistyków.Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, utrzymuje się także dysproporcja ze względu na płeć - kobiety otrzymały średnio 4 zaproszenia do procesów rekrutacyjnych, a mężczyźni 6.Potwierdza to również wnioski najnowszego raportu Kobiety w Finansach, przygotowanego przez Antal, CFA Society Poland, Bank BPH i IZFiA, z którego wynika, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni dostrzegają ograniczone możliwości awansu, większą niepewność zatrudnienia, rosnące różnice płacowe oraz presję rozwoju kompetencji, podczas gdy mężczyźni częściej deklarują brak wpływu sytuacji gospodarczej na ich karierę.Różnice widoczne są również w wysokości przeciętnych podwyżek. Choć odsetek pracowników, którzy je otrzymali, jest niższy niż rok wcześniej, w wybranych sektorach średnia wysokość podwyżek wzrosła, między innymi dzięki większemu udziałowi podwyżek powyżej 20% (24% w inżynierii i 20% w IT wśród osób, których wynagrodzenie wzrosło w ostatnim roku). Najwyższe przeciętne podwyżki odnotowano w inżynierii i prawie (odpowiednio 10 i 11%), a najniższe w administracji, HR i logistyce (ok. 6%).Choć zmiana pracy nie stanowi jednoznacznej gwarancji wyższych zarobków, połowa badanych, którzy zdecydowali się na ten krok w ciągu ostatniego roku, otrzymała podwyżkę, potwierdzając, że to nadal najskuteczniejsza droga do wzrostu wynagrodzenia.Jednocześnie ponad jedna piąta respondentów zaakceptowała niższe zarobki, co pokazuje, że w warunkach rosnącej niepewności rynkowej część pracowników jest gotowa poświęcić wyższe dochody na rzecz stabilności zatrudnienia oraz innych czynników pozafinansowych.Kwestia finansowa spadła na trzecie miejsce wśród najczęściej wskazywanych powodów zmiany pracy, ustępując złemu zarządzaniu oraz niekorzystnej atmosferze w miejscu pracy. Jednocześnie wynagrodzenie pozostaje kluczowym elementem atrakcyjnej oferty. Niemal trzy czwarte respondentów deklaruje, że to właśnie jego wysokość w największym stopniu decyduje o zainteresowaniu nowym miejscem pracy.Wśród innych kluczowych elementów oferty pracy badani najczęściej wskazywali stabilną formę zatrudnienia w postaci umowy o pracę (57%), możliwość pracy zdalnej (53%) oraz dogodną lokalizację, istotną dla połowy respondentów.Aż 80% badanych specjalistów i menedżerów zadeklarowało występowanie objawów wypalenia zawodowego. Ponad 40% ankietowanych odczuło pogorszenie samopoczucia w ciągu ostatniego roku (wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 36%, a wśród kobiet 49%). Co piąty respondent doświadczał jednocześnie stałego przemęczenia, negatywnych emocji oraz obniżonej skuteczności zawodowej, czyli wszystkich trzech kluczowych sygnałów wypalenia zawodowego wymienianych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).Wyniki pokazują wyraźny związek między dobrostanem psychicznym pracowników a oceną ich sytuacji zawodowej. Osoby, których stan zdrowia psychicznego poprawił się w ciągu ostatniego roku, znacznie częściej deklarowały dobrą sytuację na rynku pracy (54%). Zmiana zatrudnienia w tym okresie wiązała się z poprawą samopoczucia u 42% badanych.Dobrostan wpływa również na postrzeganie przyszłych perspektyw zawodowych - 62% osób deklarujących pogorszenie zdrowia psychicznego opisało nadchodzący rok jako „niepewny”.W tym kontekście wdrażanie sztucznej inteligencji w miejscach pracy staje się kolejnym czynnikiem wpływającym na dobrostan pracowników. AI budzi zarówno entuzjazm związany z jej potencjałem, jak i obawy przed niepewnymi zmianami.Znacząca część badanych (86%) chce rozwijać swoje kompetencje cyfrowe i dostrzega szanse z nimi związane (72%).Jednocześnie wielu pracowników doświadcza chaosu organizacyjnego (64%) i ocenia otrzymane wsparcie w tym zakresie jako niewystarczające oraz że rozwój sztucznej inteligencji nie zawsze przebiegał w sposób odpowiednio kontrolowany (36%). Wyniki pokazują, że specjaliści i menedżerowie widzą potencjał technologii, ale potrzebują lepszego przygotowania i wsparcia w adaptacji do zmian.