Koniec papierowego HR - kadry w rękach AI?

HR bez papieru, ręcznego przepisywania dokumentów i chaotycznych procedur? To już nie wizja przyszłości, ale realny kierunek na 2026 rok. Sztuczna inteligencja wchodzi do działów kadr jako narzędzie, które przejmuje rutynę, porządkuje dane i wspiera rekrutację oraz zgodność z przepisami. Rola specjalistów HR zmienia się jednak zasadniczo – z wykonawców procesów stają się ich nadzorcami. Kto nie przygotuje się na tę zmianę, zostanie w tyle.

Oczekiwanie jest dziś takie, aby działy HR były zinformatyzowane od początku do końca. Dokumenty, podpisy, umowy, integracje z systemami – wszystko musi działać razem. To nie kwestia wygody, ale standard, którego oczekują pracownicy i regulatorzy - podkreśla

dr Przemysław Sołdacki, CEO AMODIT, ekspert w dziedzinie digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Elektroniczne teczki, podpisy i onboarding

Firmy wdrażają cyfrowe narzędzia również dlatego, żeby uniknąć wrażenia chaosu i przestarzałych praktyk. Pracownicy są przyzwyczajeni, że większość spraw załatwia się online, a papierowe procedury budzą frustrację - zaznacza dr Przemysław Sołdacki.

AI w kadrach. Automatyzacja z nadzorem człowieka

W HR zmienimy się z osób ręcznie przekładających dokumenty w osoby nadzorujące działanie AI. Technologia wyręczy nas w rutynie, ale decyzje pozostaną po naszej stronie - tłumaczy dr Przemysław Sołdacki.

Rekrutacja w nowym standardzie

AI pomaga ocenić kandydatów według tych samych zasad. To wsparcie w eliminowaniu niekonsekwencji i uprzedzeń, które czasem pojawiają się w procesach rekrutacyjnych - dodaje dr Przemysław Sołdacki.

Regulacje i bezpieczeństwo danych

Przy dobrze zdefiniowanych zasadach AI może pilnować, czy procesy są realizowane zgodnie z wytycznymi. To realne wsparcie w transparentności i zgodności z prawem - wyjaśnia dr Przemysław Sołdacki.

Jak przygotować się do wdrożeń?

Lepiej wdrażać małe elementy krok po kroku. Dzięki temu organizacja widzi realne efekty i naturalnie przechodzi do kolejnych etapów - podkreśla dr Przemysław Sołdacki.

Przyszłość działów HR

AI zwiększa wydajność, ale nie odbiera pracy. Stracą ją jedynie ci, którzy nie będą chcieli nauczyć się korzystać z nowych narzędzi. To zmiana porównywalna do wprowadzenia internetu, bez którego nie wyobrażamy sobie dziś pracy - podsumowuje dr Przemysław Sołdacki, CEO AMODIT, ekspert w dziedzinie digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.