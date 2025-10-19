AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

Polski biznes podchodzi do sztucznej inteligencji z dużą dozą nadziei, ale również pragmatyzmu - wynika z najnowszego raportu OVHcloud i PMR by Humes. Choć 75% badanych firm deklaruje pozytywne nastawienie do AI, tylko 7% aktywnie ją wykorzystuje, a prawie połowa przedsiębiorstw jedynie obserwuje rynek, dając wyraz postawie "czekajmy i zobaczmy". Raport ukazuje lukę między entuzjazmem a rzeczywistymi wdrożeniami, wskazując na potrzeby w zakresie kompetencji, integracji systemów oraz bezpieczeństwa danych. W coraz bardziej dynamicznie rosnącym rynku AI o wartości 1,8 mld zł polskie firmy poszukują równowagi między innowacją a bezpieczeństwem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak polskie przedsiębiorstwa postrzegają i wdrażają sztuczną inteligencję w 2025 roku

Jakie są główne bariery i wyzwania we wdrożeniach AI w średnich i dużych firmach

Jak polski biznes równoważy entuzjazm z ostrożnością, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych

AI na polskim rynku – między entuzjazmem a fazą „wait-and-see”

Pragmatyczny stosunek polskiego biznesu wobec AI cechuje ostrożność, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych i czynnika ludzkiego. Świadczy to o dojrzałości polskiego rynku, ale też o punkcie krytycznym, w którym się znajdujemy, gdy komunikowany entuzjazm wyprzedza faktyczny poziom wdrożeń.



To przypomina podejście wobec chmury, gdzie satysfakcja podobnie jak i optymalizacja procesów rosną w efekcie udanego wdrożenia przeprowadzonego ze wsparciem doświadczonego partnera – powiedział Tomasz Sobol, Deputy Marketing Director Central & Eastern Europe w OVHcloud.

Lokalność jako gwarant bezpieczeństwa

Ograniczone kompetencje i trudności integracyjne głównymi barierami wdrożeniowymi

Badanie „(Nie)gotowi na AI – między hype’em a wdrożeniem, czyli co naprawdę robią polskie firmy” pokazuje, jak polskie przedsiębiorstwa naprawdę podchodzą do sztucznej inteligencji. Czy rzeczywiście nie jesteśmy gotowi na AI, czy raczej wybieramy ostrożne, lecz skuteczne podejście?



Ponad 85% przedsiębiorstw uznaje AI za istotną technologię, jednak tylko 12% znajduje się dziś w awangardzie zmian. Blisko połowa firm stosuje zasadę „poczekajmy, aż będzie bezpieczniej”. Można więc powiedzieć, że AI już pojawiło się w biznesie, ale w wielu miejscach wciąż pozostaje „w poczekalni”– podsumowuje Paweł Olszynka, Market Research Director PMR by Hume’s.

