AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń
2025-10-19 12:36
AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń © wygenerowane przez AI
Polski biznes podchodzi do sztucznej inteligencji z dużą dozą nadziei, ale również pragmatyzmu - wynika z najnowszego raportu OVHcloud i PMR by Humes. Choć 75% badanych firm deklaruje pozytywne nastawienie do AI, tylko 7% aktywnie ją wykorzystuje, a prawie połowa przedsiębiorstw jedynie obserwuje rynek, dając wyraz postawie "czekajmy i zobaczmy". Raport ukazuje lukę między entuzjazmem a rzeczywistymi wdrożeniami, wskazując na potrzeby w zakresie kompetencji, integracji systemów oraz bezpieczeństwa danych. W coraz bardziej dynamicznie rosnącym rynku AI o wartości 1,8 mld zł polskie firmy poszukują równowagi między innowacją a bezpieczeństwem.
Przeczytaj także: Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak polskie przedsiębiorstwa postrzegają i wdrażają sztuczną inteligencję w 2025 roku
- Jakie są główne bariery i wyzwania we wdrożeniach AI w średnich i dużych firmach
- Jak polski biznes równoważy entuzjazm z ostrożnością, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych
AI na polskim rynku – między entuzjazmem a fazą „wait-and-see”
Według ostatniego raportu PMR by Hume’s, rynek sztucznej inteligencji w Polsce dynamicznie rośnie, jego wartość szacowana jest już na 1,8 mld zł, a roczna dynamika wynosi aż 40%. To pokazuje, że AI przestaje być jedynie technologicznym trendem, a staje się realnym obszarem inwestycji i rozwoju dla biznesu.
Co ciekawe, postrzegane korzyści różnią się w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa.
Największe zbadane firmy (zatrudniające ponad 249 pracowników) najczęściej dostrzegają wartość sztucznej inteligencji tam, gdzie kluczową rolę odgrywają dane – w analizie danych i business intelligence (72%) – bowiem to właśnie one stają się fundamentem przewidywania trendów i podejmowania trafnych decyzji biznesowych.
Segment największych dostrzega również wymierne korzyści w automatyzacji procesów biurowych (67%) oraz w obsłudze klienta z wykorzystaniem chatbotów (57%). Automatyzacja rutynowych zadań pozwala zwiększać efektywność i przesuwać zasoby na bardziej wymagające obszary, co przekłada się na realne oszczędności i lepsze wykorzystanie potencjału zespołów. Z kolei rosnące znaczenie chatbotów pokazuje, że relacje z klientami budowane są dziś na dostępności, szybkości reakcji i personalizacji doświadczeń, co czyni AI nie tylko narzędziem technologicznym, ale także strategicznym wsparciem w budowaniu lojalności i przewagi konkurencyjnej.
Sektor średnich graczy częściej dostrzega zastosowanie AI w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw (43%). Różnice te pokazują, że większe przedsiębiorstwa myślą o AI jako o wsparciu strategicznym, podczas gdy te średnie koncentrują się na poprawie efektywności operacyjnej.
Pragmatyczny stosunek polskiego biznesu wobec AI cechuje ostrożność, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych i czynnika ludzkiego. Świadczy to o dojrzałości polskiego rynku, ale też o punkcie krytycznym, w którym się znajdujemy, gdy komunikowany entuzjazm wyprzedza faktyczny poziom wdrożeń.
To przypomina podejście wobec chmury, gdzie satysfakcja podobnie jak i optymalizacja procesów rosną w efekcie udanego wdrożenia przeprowadzonego ze wsparciem doświadczonego partnera – powiedział Tomasz Sobol, Deputy Marketing Director Central & Eastern Europe w OVHcloud.
Lokalność jako gwarant bezpieczeństwa
Przy wyborze rozwiązań opartych o AI kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo danych – aż 67% firm uznaje je za najważniejsze kryterium, wyprzedzające elastyczność, integrację, a nawet koszty.
W kontekście geopolitycznym i regulacyjnym raport OVHcloud wskazuje także na rosnące znaczenie suwerenności technologicznej. Aż 87% firm zadeklarowało, że w przypadku ograniczenia dostępu do technologii z USA rozważyłoby przejście do dostawcy z Polski lub innego kraju UE. Pochodzenie geograficzne dostawcy AI jest istotnym czynnikiem dla 42% firm, a wśród dużych organizacji odsetek ten wzrasta do 48%. Zaufanie do lokalnych oferentów, zgodność z europejskimi regulacjami oraz gwarancje przechowywania danych w kraju stają się kluczowymi przewagami konkurencyjnymi.
Ograniczone kompetencje i trudności integracyjne głównymi barierami wdrożeniowymi
Choć zainteresowanie AI rośnie, firmy wciąż napotykają konkretne bariery, które wyraźnie pokazują, z czym mierzy się polski biznes w obliczu transformacji technologicznej. Najczęściej wskazywane przeszkody to brak kompetencji w zespołach (43%), trudności z integracją z istniejącymi systemami (42%) oraz ograniczenia budżetowe (42%). To sygnał, że wiele organizacji nie czuje się jeszcze gotowych ani operacyjnie, ani strategicznie na wdrożenie AI.
Wskazywane bariery technologiczne (36%), problemy z jakością i dostępnością danych (30%) oraz opór pracowników wobec zmian (28%) dodatkowo podkreślają, że sztuczna inteligencja postrzegana jest jako złożona zmiana systemowa, a nie tylko narzędzie. Wnioski są jasne: firmy potrzebują nie tylko inwestycji w infrastrukturę (61%) i cyberbezpieczeństwo (60%), ale przede wszystkim w rozwój kompetencji (59%) i zmianę kultury organizacyjnej.
W tym kontekście partnerzy technologiczni stają się strategicznym wsparciem – aż 57% firm korzysta z ich pomocy, co pozwala im szybciej i skuteczniej pokonywać bariery wdrożeniowe. Co istotne, 43% organizacji decyduje się na model „szyty na miarę”, współpracując z zewnętrznymi dostawcami, którzy nie tylko dostarczają rozwiązania, ale również wspierają proces transformacji organizacyjnej i edukacji zespołów. Dzięki temu firmy mogą lepiej integrować nowe technologie, minimalizować ryzyko wdrożeniowe i zwiększać akceptację zmian wśród pracowników.
Badanie „(Nie)gotowi na AI – między hype’em a wdrożeniem, czyli co naprawdę robią polskie firmy” pokazuje, jak polskie przedsiębiorstwa naprawdę podchodzą do sztucznej inteligencji. Czy rzeczywiście nie jesteśmy gotowi na AI, czy raczej wybieramy ostrożne, lecz skuteczne podejście?
Ponad 85% przedsiębiorstw uznaje AI za istotną technologię, jednak tylko 12% znajduje się dziś w awangardzie zmian. Blisko połowa firm stosuje zasadę „poczekajmy, aż będzie bezpieczniej”. Można więc powiedzieć, że AI już pojawiło się w biznesie, ale w wielu miejscach wciąż pozostaje „w poczekalni”– podsumowuje Paweł Olszynka, Market Research Director PMR by Hume’s.
Sztuczna inteligencja przestaje być abstrakcyjną wizją przyszłości – staje się konkretnym narzędziem zmiany, które już dziś wpływa na strategie i decyzje biznesowe. Raport OVHcloud i PMR by Hume’s pokazuje, że polskie firmy nie ignorują AI, lecz podchodzą do niej z rozwagą, szukając równowagi między innowacją a bezpieczeństwem. W świecie, w którym dane są walutą zaufania, a suwerenność technologiczna zyskuje na znaczeniu, wybór odpowiedniego partnera technologicznego staje się decyzją strategiczną. To nie tylko kwestia wdrożenia – to wybór kierunku, w którym podąży polski biznes.
O badaniu
Raport powstał na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego przez PMR by Hume’s na reprezentatywnej próbie 153 średnich (50–249 pracowników) i dużych (250+ pracowników) firm działających w Polsce. Badanie objęło cztery branże: produkcję przemysłową, logistykę i dystrybucję, handel detaliczny oraz usługi finansowe. Respondentami były osoby odpowiedzialne za cyfryzację i technologie w organizacjach — m.in. CTO, szefowie IT i członkowie zarządów. Wywiady zrealizowano metodą mieszaną (CATI i CAWI), a do analizy zakwalifikowano wyłącznie dane spełniające kryteria jakościowe. Badanie przeprowadzono w maju 2025 roku.
Przeczytaj także: To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy
oprac. : eGospodarka.pl
Więcej na ten temat: narzędzia AI, wdrożenia AI, automatyzacja, nowe technologie, automatyzacja procesów, AI, sztuczna inteligencja
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)