Firmy widzą AI jako przewagę, konsumenci jako zagrożenie - gdzie leży prawda?

EY w raporcie "AI Pulse" ujawnia rozbieżności między konsumentami a zarządami firm w ocenie zagrożeń i problemów związanych z użyciem sztucznej inteligencji. Konsumenci wykazują dużo większą ostrożność i krytycyzm wobec wdrożeń AI, domagając się odpowiedzialności i ochrony prywatności, podczas gdy firmy są skoncentrowane na potencjalnych korzyściach oraz przewadze konkurencyjnej, nie zawsze dostrzegając kluczowe ryzyka.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są największe różnice w postrzeganiu sztucznej inteligencji pomiędzy zarządami firm a konsumentami

Które aspekty odpowiedzialnego wdrażania AI budzą najwięcej obaw wśród konsumentów i zarządów

Jak poziom zaawansowania wdrożenia AI w firmie wpływa na ocenę ryzyka i zgodności z oczekiwaniami klientów

Jakie wyzwania i luki kompetencyjne stoją przed przedsiębiorstwami w kontekście zarządzania sztuczną inteligencją oraz nowych regulacji, w tym AI ACT

Naruszenia systemów bezpieczeństwa AI: tylko 32% członków zarządów postrzega to jako problem, w porównaniu do 64% konsumentów.

Niewystarczające zabezpieczenia prywatności: 31% wśród CxO wobec 61% konsumentów.

Nieprzestrzeganie regulacji i przepisów dotyczących AI: 23% wśród CxO wobec 52% konsumentów.

Rozdźwięk pomiędzy obawami użytkowników oraz kadry zarządzającej może wynikać z różnych kwestii, jak niejasna komunikacja pomiędzy działem technologicznym a zarządem, bądź zbytnią pewnością siebie i wiarą we wdrożone rozwiązania.



Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze rozpoczęły procesy implementacyjne często robiły „krok w nieznane”, więc, jak wielu innowatorów, skupiły się na potencjale AI do uzyskania przewagi konkurencyjnej, a kwestie związane z ryzykiem mogły mieć dużo mniejszy priorytet. Warto jednak zaznaczyć - podejście konsumentów w sprawie AI jest jednoznacznie, co oznacza, że firmy będą musiały zaadresować kwestie związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnym wykorzystaniem AI. Te które tego nie zrobią stracą w efekcie przewagę zbudowaną dzięki swoim wcześniejszym działaniom – mówi Radosław Frańczak, Consulting Sales Leader, EY Polska.

Im większa adopcja, tym większe rozbieżności

Wdrażanie innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, wiąże się z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi, które często bywają niedostatecznie uwzględniane w strategiach bezpieczeństwa firm. A trzeba przecież pamiętać, że przyjęte rozporządzenie AI ACT zakazuje stosowania systemów, które m.in. „stosują techniki podprogowe lub manipulacyjne będące poza świadomością danej osoby lub wprowadzają w błąd”, a kary w tym wypadku mogą sięgać aż do 35 mln euro lub 7% rocznego obrotu. Wdrożenie tej regulacji do unijnego porządku prawnego odbywa się stopniowo, ale już od 2 sierpnia tego roku zaczęły być stosowane przepisy dotyczące kar oraz modeli AI ogólnego przeznaczenia – mówi Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka EY Law, Liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych.

