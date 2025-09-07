eGospodarka.pl
Kto pomaga dzieciom w nauce? Dziadkowie, rodzeństwo czy ChatGPT?

2025-09-07 00:02

Kto pomaga dzieciom w nauce? Dziadkowie, rodzeństwo czy ChatGPT?

© wygenerowane przez AI

Badanie Smartney Grupa Oney z 2025 roku pokazuje, że polskie dzieci coraz częściej korzystają z bezpłatnych narzędzi edukacyjnych i wsparcia bliskich w nauce poza szkołą. Aż 41% uczniów używa darmowych aplikacji i platform, 39% korzysta z książek i materiałów z bibliotek, a niemal co czwarte dziecko wspiera się sztuczną inteligencją, taką jak ChatGPT. Pomoc rodziny, szczególnie dziadków i rodzeństwa, pozostaje ważnym elementem zdobywania wiedzy. Mimo wyzwań finansowych, 83% Polaków aktywnie poszukuje i korzysta z darmowych form edukacji pozaszkolnej, co pokazuje rosnącą rolę nowych technologii i tradycyjnych metod w rozwoju dzieci.

Przeczytaj także: Rok szkolny 2021/2022. Co czwarty uczeń pobierał korepetycje

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie bezpłatne narzędzia edukacyjne wykorzystują dzieci w Polsce poza szkołą
  • Jak duża jest rola sztucznej inteligencji, np. ChatGPT, w nauce uczniów
  • Jak wsparcie rodziny, w tym dziadków i rodzeństwa, wpływa na proces nauki dzieci
  • Jakie bariery finansowe i społeczne wpływają na dostępność edukacji pozaszkolnej

Polscy uczniowie coraz częściej zdobywają wiedzę poza szkolną ławką – i to bez dodatkowych kosztów. Z badania „DA SIĘ! Polacy w akcji” Smartney Grupy Oney wynika, że co czwarte dziecko (25,7 proc.) wspiera naukę narzędziami sztucznej inteligencji, takimi jak ChatGPT czy inne aplikacje AI. Jeszcze więcej – 40,7 proc. – sięga po darmowe aplikacje i platformy edukacyjne, a 39,3 proc. po książki i materiały z bibliotek.
Aż 60 proc. dzieci korzysta z AI jako wsparcia w nauce
Aż 60 proc. dzieci korzysta z AI jako wsparcia w nauce

Ponad 60 proc. polskich uczniów używa narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak aplikacje AI czy ChatGPT, zarówno regularnie, jak i sporadycznie. Wskazuje to na rosnącą rolę nowych technologii edukacyjnych w codziennym procesie zdobywania wiedzy, a także na większą otwartość dzieci wobec innowacyjnych rozwiązań, w porównaniu do dorosłych.

Wsparcie bliskich wciąż ma ogromne znaczenie: niemal co trzeci uczeń (29,5 proc.) korzysta z pomocy rodzeństwa lub dziadków. Popularnością cieszą się także bezpłatne kółka zainteresowań czy zajęcia w domach kultury (23,4 proc.), a blisko co dziesiąty młody człowiek (9,3 proc.) rozwija się dzięki mentoringowi lub grupom wsparcia.

Tylko 11 proc. badanych rodziców deklaruje, że ich dzieci nie korzystają z żadnych darmowych form nauki. To pokazuje, że mimo ograniczeń finansowych – które przyznaje ponad 90 proc. Polaków – aż 83 proc. aktywnie szuka rozwiązań, korzystając z bezpłatnych kursów, aplikacji czy narzędzi edukacyjnych.

Dzieci sięgają po AI odważniej, rodzice ostrożniej


Dzieci wchodzą w świat sztucznej inteligencji z większą śmiałością niż ich rodzice. Już 60 proc. młodych korzysta z narzędzi AI jako wsparcia w nauce – 14,5 proc. robi to regularnie, a 44,8 proc. sięga po nie od czasu do czasu. Tylko 13,2 proc. uczniów deklaruje, że nie używa i nie zamierza korzystać z takich rozwiązań. Dorośli są znacznie bardziej powściągliwi – jedynie 15,8 proc. przyznaje, że używa AI często, a 39,6 proc. sporadycznie. Co czwarty badany (26,1 proc.) zdecydowanie odrzuca możliwość korzystania z tego typu technologii.
Nowe technologie i AI jako wsparcie w nauce
Nowe technologie i AI jako wsparcie w nauce

Najczęściej wybieranymi przez polskie dzieci technologiami wspierającymi naukę są darmowe aplikacje edukacyjne i platformy (40,7 proc.), narzędzia AI, w tym ChatGPT (25,7 proc.), oraz kursy wideo i podcasty (22,5 proc.). Wyniki te dowodzą, że bezpłatne nowoczesne rozwiązania mają kluczowe znaczenie w edukacji pozaszkolnej i pozwalają pokonać bariery finansowe.

To, że dzieci są bardziej otwarte na nowe technologie, nie powinno nas dziwić – dla nich to naturalne środowisko, narzędzie, które poznają od najmłodszych lat. Oczywiście, przy korzystaniu z nowych technologii trzeba zawsze pamiętać o cyfrowej higienie i bezpieczeństwie w sieci.

Dorośli częściej podchodzą do AI z rezerwą, obawiając się utraty kontroli czy ryzyka błędów. A tymczasem są obszary, w których sztuczna inteligencja świetnie się sprawdza – chociażby w finansach, gdzie ułatwia dostęp do produktów, przyspiesza procesy – mówi Tomasz Kacprzak, Chief Commercial Officer w Smartney Grupa Oney.

Technologie wiele umożliwiają


Czy wszystkie dzieci w Polsce mają równe szanse w edukacji pozaszkolnej? Odpowiedzi Polaków pokazują wyraźnie, że bariery istnieją. Tylko 16,3 proc. badanych uważa, że wystarczą dobre chęci i odpowiednie nastawienie dziecka, by rozwijało się na równi z rówieśnikami. Zdecydowana większość dostrzega ograniczenia – 38,6 proc. wskazuje na nierówności społeczne i różnice finansowe jako główną przeszkodę w dostępie do dodatkowej edukacji.

Nieprzypadkowo aż 38,4 proc. ankietowanych przyznaje, że korepetycje to jeden z najważniejszych wydatków związanych z nauką dzieci. Jednocześnie co trzeci respondent (33 proc.) widzi w nowych technologiach szansę na wyrównanie tych różnic – dzięki aplikacjom i narzędziom online edukacja staje się bardziej dostępna, niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu materialnego rodziny.



o badaniu:
Badanie opinii przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Smartney Grupa Oney w sierpniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie respondentów, N=1200
Przeczytaj także: Wyprawka szkolna 2024: jaka, kiedy i za ile?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

