Kompetencje cyfrowe dzieci mniejsze, niż się wydaje?

Wprawdzie młodzi ludzie dorastają ze smartfonem w dłoni, ale cyfrowa codzienność nie zawsze przekłada się na ich realne kompetencje. Wstępne wyniki raportu EU Kids Online 2026 pokazują, że blisko 2 na 3 badanych w wieku 10–16 lat nie jest w stanie ocenić, jak rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na jego przyszłość. Publikacja całości raportu zaplanowana jest na kwiecień br.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak młodzi ludzie oceniają swoje kompetencje cyfrowe i co pokazują testy wiedzy?

Do jakich celów najczęściej wykorzystują internet i narzędzia sztucznej inteligencji?

Dlaczego 65% badanych nie potrafi ocenić wpływu AI na swoją przyszłość?

Wiedza i deklaracje

Wyniki potwierdzają, że samo dorastanie w środowisku cyfrowym nie prowadzi automatycznie do nabycia kompetencji dotyczących rozumienia procesów informacyjnych, a powszechne przekonanie o „naturalnych” umiejętnościach cyfrowych młodego pokolenia nie znajduje potwierdzenia w badaniach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Dziecko w sieci Młodzi ludzie nie nabywają umiejętności cyfrowych tylko dlatego, że dorastają w otoczeniu ekranów

Sztuczna inteligencją okiem młodych

Pełen obraz młodych w internecie

Raport daje nam możliwość przyjrzenia się młodym w internecie w sposób niezwykle szeroki i wnikliwy, a to, co charakterystyczne dla tej inicjatywy to fakt, że badacze wskazują zarówno na szanse, jak i ryzyka związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych przez młodych ludzi. Dzięki temu nie zawężamy pola widzenia jedynie do deficytów i możemy wspierać i rozwijać to, co młodym służy – podsumowuje.

Chociaż znaczna część badanych deklaruje wysoką pewność w zakresie swoich kompetencji cyfrowych, przeczą temu wyniki testów wiedzy. Młodzi ludzie rozumieją mechanizmy funkcjonowania internetu na niskim poziomie np. 32,3% badanych uważa, że pierwszy wynik wyszukiwania w internecie zawsze jest najlepszym źródłem informacji, 51% nie jest w tym temacie pewna. Jak mówi prof. Jacek PyżalskiMłodzież deklaruje, że internetu używa głównie do komunikacji oraz aktywności rozrywkowych. Najczęściej są to rozmowy z przyjaciółmi (49,1%) i słuchanie muzyki (41,5%). Kolejna popularna aktywność to oglądanie filmów w mediach społecznościowych (29,9%) oraz oglądanie seriali i filmów na platformach streamingowych lub YouTube (21,2%).Znacznie mniejszy odsetek wskazuje, że do sieci zagląda, by się uczyć, tworzyć własne treści, poszukiwać informacji o zdrowiu, czy do aktywności obywatelskiej, co wskazuje raczej na bierną konsumpcję treści niż jej kreowanie oraz świadome selekcjonowanie.Z narzędzi sztucznej inteligencji (AI) korzysta 8 na 10 badanych uczniów i uczennic. Zasadniczo AI pełni dla nich rolę narzędzia doraźnego, wykorzystywanego do pojedynczych, wybranych aktywności takich jak: pisanie i streszczanie tekstów szkolnych, radzenie się, co oglądać, słuchać lub kupić. Zdecydowanie rzadziej do tworzenia obrazów.Większość respondentów (65%) deklarowała, że nie wie lub nie ma opinii, jak sztuczna inteligencja wpłynie na ich przyszłe życie. Wysoki odsetek takich odpowiedzi w opinii badaczy sugeruje, że sztuczna inteligencja postrzegana jest raczej jako technologia słabo rozpoznana i niewystarczająco „oswojona” przez młodych ludzi.Pełny raport z badań EU Kids Online 2026 zostanie opublikowany na początku kwietnia. Znajdzie się w nim m.in. samoocena kompetencji cyfrowych i wiedza o świecie online, informacje czy i gdzie młode osoby szukają wsparcia, co różni chłopców i dziewczynki w korzystaniu ze sztucznej inteligencji oraz w jaki sposób z internetu korzystają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Jak mówi Anna Kowali-Mizgalska, prezeska Fundacji OrangeRaport EU Kids Online 2026 to trzecia edycja badań prowadzonych w ramach międzynarodowej sieci badawczej, powstałej 2006 roku. Na poziomie europejskim obejmuje wyniki prawie 28 000 młodych ludzi z 17 krajów.Polska edycja objęła reprezentatywną próbę 1 502 uczniów i uczennic w wieku 10-16 lat. Badanie zostało przeprowadzone pod kierownictwem dr hab. Jacka Pyżalskiego prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Piotra Plichtę z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Łukasza Tomczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełny raport ukaże się w kwietniu.