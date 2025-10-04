eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacjeJak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

2025-10-04 00:06

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek © wygenerowane przez AI

Tempo rozwoju sztucznej inteligencji rośnie niezwykle szybko, a coraz więcej dzieci i młodzieży korzysta z narzędzi AI. Warto jednak uczyć je nie tylko technicznych aspektów, ale przede wszystkim jak chronić się przed pułapkami algorytmów - jak rozumieć działanie AI, sceptycznie oceniać jej odpowiedzi oraz dbać o prywatność i etykę cyfrową. Oto pięć kluczowych lekcji, które pomogą dzieciom bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję.

Przeczytaj także: Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego AI nie jest nieomylna i jak uczyć dzieci kwestionowania jej odpowiedzi.
  • Jak działają algorytmy i dlaczego ważne jest zrozumienie „czarnej skrzynki” AI.
  • Jak chronić prywatność dzieci korzystających z internetu i narzędzi AI.
  • Na czym polega stronniczość algorytmów i jak ją rozpoznawać.
  • Dlaczego warto rozwijać u dzieci cechy etyczne i kreatywność, których AI nie posiada.

Tempo zmian rośnie z dnia na dzień. Jeszcze niedawno generatywna sztuczna inteligencja była narzędziem dostępnym dla garstki entuzjastów technologii, dziś korzystają z niej miliony. Według raportu Fundacji IT Girls „Pokolenie AI: Jak młodzież korzysta ze sztucznej inteligencji”, aż 56% osób poniżej 25. roku życia w Polsce używa Chata GPT, a połowa z nich wspiera się AI przy nauce języków obcych.

W dzisiejszym świecie wiedza o tym, jak działa AI, jest tak samo ważna, jak znajomość tabliczki mnożenia. Jednak w pogoni za nowymi technologiami łatwo zapomnieć o fundamentalnej lekcji: AI to tylko maszyna, która uczy się na podstawie naszych danych i uprzedzeń. Dzieci i młodzież potrzebują dziś nie tylko wiedzy technicznej, ale przede wszystkim umiejętności, które ochronią je przed pułapkami algorytmów i pozwolą odróżnić prawdę od fałszu.

Lekcja 1: AI to narzędzie, nie wyrocznia. Uczmy kwestionować.


Pierwszym i najważniejszym krokiem jest nauczenie dzieci, że sztuczna inteligencja nie jest nieomylna. Jej odpowiedzi mogą brzmieć pewnie i profesjonalnie, ale w rzeczywistości powstają w oparciu o dane, które mogą być niepełne, błędne lub nieaktualne. Jeśli dzieci będą przyjmować wszystko bezkrytycznie, ryzyko powielania błędów w sieci tylko wzrośnie. Dlatego warto uczyć je, by zawsze sięgały po dodatkowe źródła, porównywały fakty i umiały powiedzieć „sprawdzam”.
Widzimy, że młodzi ludzie chętnie sięgają po nowe technologie, ale równie istotne jest, by potrafili świadomie je oceniać i sprawdzać, zamiast traktować jak niepodważalne autorytety. Dlatego w Capgemini, w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, realizujemy projekt YouA(nd)I – program edukacyjny dla uczennic i uczniów szkół średnich, którzy tworzą projekty społeczne związane ze sztuczną inteligencją lub wykorzystujące narzędzia oparte na AI. Wśród nich są m.in. aplikacja do nauki języków obcych czy baza wiedzy i chatbot dotyczący zdrowia psychicznego – komentuje Hanna Bednorz, CSR & Communication Lead w Capgemini Polska.

Lekcja 2: Zrozumieć, jak to działa. Odkodujmy czarną skrzynkę.


Wielu młodych ludzi traktuje działanie algorytmów jak coś magicznego. „Aplikacja wie, co lubię” – słyszymy często, ale rzadko kiedy dzieci rozumieją, jak to naprawdę działa. Dlaczego TikTok podsuwa im określone treści? Jak YouTube dobiera rekomendowane filmy? Co sprawia, że reklama w przeglądarce dotyczy dokładnie tego produktu, o którym przed chwilą rozmawiały z koleżanką?

Rozszyfrowanie tego „mechanizmu czarnej skrzynki” daje poczucie kontroli i sprawia, że dzieci przestają być tylko biernymi konsumentami treści. Rozumiejąc, jak działają algorytmy, mogą bardziej świadomie decydować, co oglądają, co klikają i komu udzielają swoich danych.

Lekcja 3: Dane to waluta. Nauczmy chronić prywatność.


Każdy ruch w sieci pozostawia ślad. Każde kliknięcie, polubienie, wyszukiwane hasło czy pytanie w chatbocie to informacje, które mogą być przetwarzane i wykorzystywane – czasem w celach edukacyjnych, a czasem marketingowych. Problem w tym, że dzieci i młodzież rzadko zdają sobie z tego sprawę.

Dlatego edukacja w zakresie ochrony prywatności powinna zaczynać się jak najwcześniej. Warto uczyć dzieci, że zanim coś udostępnią, powinny zadać sobie pytanie: „Czy naprawdę chcę, by ktoś mógł to wykorzystać?” Takie nawyki są dziś równie ważne jak zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Lekcja 4: Rozpoznaj stronniczość algorytmów.


Algorytmy są tak dobre, jak dane, na których się uczą. A jeśli w danych są uprzedzenia, stereotypy albo braki – wyniki też będą stronnicze. To widać w systemach rozpoznawania twarzy, w treściach rekomendowanych w sieci, a nawet w automatycznych narzędziach rekrutacyjnych.

Rozmowy z dziećmi i z młodzieżą o stronniczości algorytmów to nie tylko kwestia technologii, ale i etyki. To sposób, by pokazać im, że neutralność w świecie cyfrowym to mit i że zawsze warto krytycznie patrzeć na to, co proponuje im technologia.

Lekcja 5: Myśl etycznie. Pamiętaj, co nas odróżnia od maszyn.


Nawet najbardziej zaawansowana sztuczna inteligencja nie ma empatii, moralności ani kreatywności w ludzkim rozumieniu. Może analizować dane szybciej niż człowiek, ale nie rozumie kontekstu emocjonalnego, nie ma poczucia humoru ani wyobraźni w takim sensie, w jakim mamy je my.

Dlatego warto podkreślać, że rozwój technologii nie oznacza, iż musimy rywalizować z maszynami. Wręcz przeciwnie – powinniśmy uczyć dzieci, by rozwijały to, czego algorytmy nie mają: wrażliwość, kreatywność, zdolność współpracy i empatię. To te cechy pozwolą im wyróżnić się w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologie.
Przeczytaj także: Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini? Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: AI, sztuczna inteligencja, dzieci, edukacja dzieci, dziecko w sieci, bezpieczeństwo dzieci w internecie, zagrożenia dla dzieci w internecie, narzędzia AI, generatywna sztuczna inteligencja, GenAI, generatywna AI, ChatGPT, prywatność w sieci

Przeczytaj także

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?

AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

Cena wygody AI: Jak ChatGPT wpływa na nasz mózg i osłabia zdolności poznawcze

Cena wygody AI: Jak ChatGPT wpływa na nasz mózg i osłabia zdolności poznawcze

Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

Transformacja chmurowa w sektorze finansowym - klucz do sukcesu czy pułapka kosztów?

Transformacja chmurowa w sektorze finansowym - klucz do sukcesu czy pułapka kosztów?

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Shadow AI. Czym jest, jakie niesie zagrożenia i jak ją ograniczyć?

Shadow AI. Czym jest, jakie niesie zagrożenia i jak ją ograniczyć?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Test Opel Mokka Hybrid Turbo: czy lifting odmienił popularnego SUV-a?

Test Opel Mokka Hybrid Turbo: czy lifting odmienił popularnego SUV-a?

Finansowe paradoksy w Polsce: które regiony oszczędzają najwięcej, a które najmniej?

Finansowe paradoksy w Polsce: które regiony oszczędzają najwięcej, a które najmniej?

Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Hyundai IONIQ 9 - nowy, elektryczny crossover premium, którego nie da się przeoczyć

Hyundai IONIQ 9 - nowy, elektryczny crossover premium, którego nie da się przeoczyć

Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Ile zarabiają specjaliści IT w 2025? Na jakich stanowiskach pensje rosną, a na jakich spadają?

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: