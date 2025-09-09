AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?

Najnowszy raport "Zwrot z inwestycji w AI" przygotowany przez National Research Group dla Google Cloud pokazuje, że już ponad połowa firm na świecie stosuje agentów sztucznej inteligencji, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe - nawet 6-10% wzrost przychodów. W Europie niemal połowa firm raportuje korzystanie z tych rozwiązań, głównie w obszarach wsparcia technicznego, obsługi klienta i cyberbezpieczeństwa. Pomimo rosnącej popularności AI, kluczowym wyzwaniem pozostają bezpieczeństwo i prywatność danych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Ponad 50% firm na świecie korzysta z agentów AI, co przynosi 6-10% wzrost przychodów.

W Europie prawie połowa firm używa agentów AI, głównie w wsparciu technicznym, obsłudze klienta i cyberbezpieczeństwie.

74% firm osiąga zwrot z inwestycji w AI już w pierwszym roku wdrożenia.

Największymi wyzwaniami są bezpieczeństwo danych, prywatność i integracja AI z istniejącymi systemami.

Wpływ AI na rozwój biznesu w Europie

wsparcie techniczne (47%), ze zwrotem z inwestycji wynoszącym 26%,

zwiększenie efektywności obsługi klienta i jego doświadczeń (46%), gdzie zwrot z inwestycji sięga 30%,

operacje z zakresu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa (46%), a zwrot z inwestycji to 29%),

marketing (44%), ze zwrotem z inwestycji na poziomie 27%.

wzroście produktywności (69%, bez zmian w porównaniu z 2024 rokiem),

wpływie na doświadczenia klientów (user experience; 60%, wzrost o 4 p.p.),

rozwoju biznesu (52%, spadek o 9 p.p.),

marketingu (52%, bez zmian rok do roku),

bezpieczeństwie (47%, spadek o 8 p.p.).

Agenty AI wyznaczają nową erę w biznesie, przechodząc od systemów, które tylko przewidują lub tworzą, do takich, które potrafią planować, wyciągać wnioski i działać pod nadzorem – powiedziała Carrie Tharp, wiceprezydent, Strategic Industries, Google Cloud.



– Nasze dane pokazują, że pierwsi użytkownicy agentic AI wykorzystują je do rozwiązywania złożonych, specyficznych dla branży zadań – od wykrywania oszustw w usługach finansowych po kontrolę jakości w handlu detalicznym. Nie chodzi tu tylko o wydajność, lecz o osadzanie sztucznej inteligencji bezpośrednio w biznesie.

Bezpieczeństwo i prywatność na pierwszym miejscu

W 2024 roku udowodniliśmy, że generatywna sztuczna inteligencja działa. Teraz, w 2025 roku, firmy będą budować na tym sukcesie i czerpać z niego korzyści – powiedział Oliver Parker, wiceprezydent, Global Generative AI Go-To-Market, Google Cloud.



– Głównymi wyzwaniami dla większości organizacji są bezpieczeństwo danych i integracja z obecnymi systemami. Kluczem do sukcesu jest zatem przyjęcie nowoczesnej strategii danych i silne nimi zarządzanie od samego początku.