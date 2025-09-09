AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?
2025-09-09 00:09
Najnowszy raport "Zwrot z inwestycji w AI" przygotowany przez National Research Group dla Google Cloud pokazuje, że już ponad połowa firm na świecie stosuje agentów sztucznej inteligencji, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe - nawet 6-10% wzrost przychodów. W Europie niemal połowa firm raportuje korzystanie z tych rozwiązań, głównie w obszarach wsparcia technicznego, obsługi klienta i cyberbezpieczeństwa. Pomimo rosnącej popularności AI, kluczowym wyzwaniem pozostają bezpieczeństwo i prywatność danych.
Z tego artykułu dowiesz się:
- Ponad 50% firm na świecie korzysta z agentów AI, co przynosi 6-10% wzrost przychodów.
- W Europie prawie połowa firm używa agentów AI, głównie w wsparciu technicznym, obsłudze klienta i cyberbezpieczeństwie.
- 74% firm osiąga zwrot z inwestycji w AI już w pierwszym roku wdrożenia.
- Największymi wyzwaniami są bezpieczeństwo danych, prywatność i integracja AI z istniejącymi systemami.
Raport „Zwrot z inwestycji w AI” z 2025 roku analizuje wpływ AI na przychody biznesów o zasięgu globalnym, których roczne przychody przekraczają 10 milionów dolarów. Opracowane dla Google Cloud badanie opiera się na odpowiedziach 3346 menedżerów wyższego szczebla z 24 krajów m.in. Ameryki Północnej, Europy i Bliskiego Wschodu oraz regionu Azji i Pacyfiku.
Znaczna część badanych (74%) podkreśla, że ich organizacja osiągnęła zwrot z inwestycji w sztuczną inteligencję już w pierwszym roku implementacji. Duża rolę odegrało w tym zastosowanie agentów AI. Badanie wykazało również, że agenty AI — specjalistyczne duże modele językowe (LLM), które potrafią planować, wyciągać wnioski i wykonywać zadania — stają się powszechne w organizacjach.
Wpływ AI na rozwój biznesu w Europie
Globalnie, ponad połowa (52%) pytanych menedżerów wskazała, że ich firmy aktywnie korzystają z agentów AI. W przypadku europejskich firm, prawie połowa z nich (47%) wskazała, że już z nich korzysta, a niemal 1/3 (32%) z nich wdrożyło już ponad dziesięć takich rozwiązań.
Najczęstsze wykorzystanie agentów AI w Europie obejmuję:
- wsparcie techniczne (47%), ze zwrotem z inwestycji wynoszącym 26%,
- zwiększenie efektywności obsługi klienta i jego doświadczeń (46%), gdzie zwrot z inwestycji sięga 30%,
- operacje z zakresu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa (46%), a zwrot z inwestycji to 29%),
- marketing (44%), ze zwrotem z inwestycji na poziomie 27%.
Prawie połowa (49%) europejskich menedżerów twierdzi, że ponad 50% przyszłego budżetu ich organizacji przeznaczonego na rozwój sztucznej inteligencji docelowo zostanie przypisana wprowadzeniu agentów AI.
Główne korzyści z wdrożenia generatywnej AI wśród europejskich firm skupiają się na:
- wzroście produktywności (69%, bez zmian w porównaniu z 2024 rokiem),
- wpływie na doświadczenia klientów (user experience; 60%, wzrost o 4 p.p.),
- rozwoju biznesu (52%, spadek o 9 p.p.),
- marketingu (52%, bez zmian rok do roku),
- bezpieczeństwie (47%, spadek o 8 p.p.).
Agenty AI wyznaczają nową erę w biznesie, przechodząc od systemów, które tylko przewidują lub tworzą, do takich, które potrafią planować, wyciągać wnioski i działać pod nadzorem – powiedziała Carrie Tharp, wiceprezydent, Strategic Industries, Google Cloud.
– Nasze dane pokazują, że pierwsi użytkownicy agentic AI wykorzystują je do rozwiązywania złożonych, specyficznych dla branży zadań – od wykrywania oszustw w usługach finansowych po kontrolę jakości w handlu detalicznym. Nie chodzi tu tylko o wydajność, lecz o osadzanie sztucznej inteligencji bezpośrednio w biznesie.
Bezpieczeństwo i prywatność na pierwszym miejscu
Jak pokazało badanie, zwroty z inwestycji w generatywną AI pozostają na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Globalnie 74% kadry kierowniczej stwierdziło, że ich organizacje osiągnęły zwrot z inwestycji (ROI) już w pierwszym roku. Ponadto, ponad połowa respondentów (53%) odnotowała wzrost przychodów, szacując zyski na 6-10%, co jest wynikiem zbliżonym do 2024 roku (52%).
Wraz ze wzrostem inwestycji w generatywną AI, w Europie 77% kadry kierowniczej potwierdziło zwiększenie wydatków na tę technologię wraz ze spadkiem jej kosztów, a 44% przekierowało budżety nieprzeznaczone na AI na ten cel. Pojawiają się też nowe wyzwania – 37% respondentów globalnie, w tym 34% w Europie, wskazało prywatność i bezpieczeństwo danych jako jeden z trzech najważniejszych czynników przy wyborze dostawcy rozwiązań LLM, zaraz po integracji z istniejącymi systemami i kosztami.
W 2024 roku udowodniliśmy, że generatywna sztuczna inteligencja działa. Teraz, w 2025 roku, firmy będą budować na tym sukcesie i czerpać z niego korzyści – powiedział Oliver Parker, wiceprezydent, Global Generative AI Go-To-Market, Google Cloud.
– Głównymi wyzwaniami dla większości organizacji są bezpieczeństwo danych i integracja z obecnymi systemami. Kluczem do sukcesu jest zatem przyjęcie nowoczesnej strategii danych i silne nimi zarządzanie od samego początku.
O badaniu:
National Research Group/ Google Cloud, “ROI of AI”, 24 kraje Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Pacyficznej, n=3346 menedżerów wyższego szczebla w firmach o zasięgu globalnym, zatrudniających ponad 100 pracowników; o przychodzie ponad 10 milionów rocznie; 8 kwietnia - 3 czerwca 2025 r.
oprac. : eGospodarka.pl
