AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

2025-08-08 00:15

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

Realni użytkownicy © fot. mat. prasowe

Z aplikacji ChatGPT korzysta już niemal co trzeci polski internauta – wynika z najnowszego raportu Gemius bazującego na danych pochodzących z Mediapanelu. Narzędzie oparte na generatywnej AI zyskało szczególną popularność wśród młodych, kobiet i mieszkańców wsi. Jego użytkownicy spędzają średnio ponad 2 godziny miesięcznie na interakcji z chatbotem. Nowy raport wyraźnie potwierdza, że AI na dobre zadomowiła się w cyfrowym życiu Polaków.

Przeczytaj także: Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Kto najczęściej korzysta z aplikacji ChatGPT?
  • Ilu realnych użytkowników ma ChatGPT?
  • Dlaczego narzędzia oparte na generatywnej AI stają się codziennością?
  • Jak wygląda poziom zaangażowania użytkowników ChatGPT w różnych grupach wiekowych?

Analizie poddano brand ChatGPT (wersję WWW oraz aplikację mobilną). Dane dla aplikacji mobilnej ChatGPT są dostępne w badaniu od 26 lutego 2025, dlatego wcześniejsze zaprezentowane w raporcie dane uwzględniają tylko dane dla wersji przeglądarkowej. Autorem opracowania jest Bartosz Wójcik, Insights & Marketing Expert w Gemius.

Element codzienności


W czerwcu brand ChatGPT zanotował 9,3 mln realnych użytkowników, co oznacza, że korzysta dziś z niego niemal 1/3 wszystkich polskich internautów. Zbudował swoją popularność w rekordowym czasie i stał się elementem codzienności dla osób korzystających z sieci. Stanowi zarówno alternatywny sposób wyszukiwania informacji, jak i narzędzie pracy.
Pierwsze półrocze 2025 roku pokazuje, że generatywna sztuczna inteligencja nie jest już zjawiskiem niszowym w Polsce, a narzędzia takie jak ChatGPT stają się elementem codziennego życia milionów internautów. Technologia, która jeszcze niedawno była wykorzystywane przez entuzjastów, w ciągu kilku miesięcy trafiła do masowego odbiorcy, wyznaczając nowy standard w sposobie pozyskiwania informacji i interakcji online. – komentuje twórca analizy, Bartosz Wójcik.

Realni użytkownicy
Realni użytkownicy

W czerwcu brand ChatGPT zanotował 9,3 mln realnych użytkowników

Domena młodych, aktywnych zawodowo


Blisko 60% użytkowników ChatGPT stanowią intenauci do 34 roku życia. Największy odsetek mieszka na wsi (39,6%), 52,8% stanowią kobiety. Jednak najbardziej zaangażowane w przeglądane treści są osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 25-34 lat.
Przeciętny użytkownik potrafi spędzić z ChatemGPT nawet ponad 2 godziny miesięcznie (maj br.), z czego najwięcej czasu spędzają osoby w wieku 25-34 lata (w czerwcu średnio 2 godziny i 42 minut). Chat GPT nie jest więc tylko domeną uczniów i studentów, ale przede wszystkim młodszej grupy osób aktywnych zawodowo. – zauważa Marcin Niemczyk, doradca zarządu PBI.
Wiek użytkowników
Wiek użytkowników

Blisko 60% użytkowników ChatGPT stanowią internauci do 34 roku życia

Największa nadreprezentacja wśród najmłodszych


O popularności brandu internetowego wśród użytkowników świadczą nie tylko ich liczba czy zaangażowaie w treści, ale również wskaźnik dopasowania (Affinity infex), informujący o poziomie ich reprezentacji. W przypadku ChatGPT najwyższy wynik obserwujemy dla najmłodszych odbiorców (7-14 lat), jest on też tym niższy, im starsi są użytkownicy.
Wskaźnik dopasowania
Wskaźnik dopasowania

W przypadku ChatGPT najwyższy wynik obserwujemy dla najmłodszych odbiorców (7-14 lat)

Więcej danych, obejmujących wskaźniki takie jak RU, Zasięg, Affinity Index oraz udział użytkowników, wraz z informacjami na temat poszczególnych grup demograficznych, dostępnych jest w pełnej wersji raportu.

Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ChatGPT, agent AI, ChatGPT Agent, sztuczna inteligencja, AI, narzędzia AI, OpenAI, generatywna sztuczna inteligencja, GenAI

