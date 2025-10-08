eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetEra zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

2025-10-08 13:18

Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową © wygenerowane przez AI

Nowa funkcja ChatGPT otwiera nowy rozdział w interakcji między konsumentem a marką, łącząc odpowiedzi na pytania z realnym działaniem - planowaniem, tworzeniem projektów czy konfigurowaniem kampanii bez potrzeby zmiany aplikacji. To przełom dla e-commerce i marketingu, gdzie liczy się szybkość i zaufanie algorytmów, a ścieżka klienta skraca się do minimum. ChatGPT staje się centrum inteligentnego ekosystemu łączącego dane, preferencje i działania użytkownika.

Przeczytaj także: Jak sprawić, by AI mówiło o Twoim e-sklepie? Raport TrustMate o rewolucji w e-commerce

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak nowe funkcje ChatGPT integrują różne aplikacje w jednym interfejsie, usprawniając pracę użytkownika.
  • Dlaczego dla e-commerce i marketingu cyfrowego to przełomowy moment zmieniający sposób kontaktu z klientem.
  • Na czym polega koncepcja „zero friction commerce” i jak asystent AI skraca ścieżkę zakupową.
  • Jak zmienia się rola marki w ekosystemie inteligentnych agentów i jakie są perspektywy rozwoju ChatGPT według OpenAI.

Nowa funkcja ChatGPT otwiera zupełnie nowy rozdział w relacji między konsumentem a marką. Asystent nie tylko odpowiada na pytania, lecz także potrafi działać: tworzyć projekty, planować zadania, konfigurować kampanie i analizować dane. Wszystko to dzieje się w ramach jednej rozmowy, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Dla branży e-commerce i marketingu cyfrowego to moment przełomowy. ChatGPT nie tylko odpowiada na pytania, ale potrafi też realnie działać: tworzyć projekty, planować zadania, konfigurować kampanie czy analizować dane – wszystko w ramach jednej rozmowy.

W praktyce to przejście od świata, w którym użytkownik szukał rozwiązań, do świata, w którym asystent je realizuje. Dla e-commerce i marketingu cyfrowego to ogromna zmiana.
Jeszcze niedawno optymalizowaliśmy treści pod algorytmy wyszukiwarek. Teraz musimy nauczyć się rozmawiać z algorytmami, które same działają za użytkownika. W tym świecie kluczowa staje się nie widoczność, lecz zaufanie algorytmu do marki i powiązania kontekstowe z potrzebami użytkownika. Kluczem jest znalezienie tych powiązań – komentuje Marcin Wątroba z Harbingers.

Nowe możliwości ChatGPT tworzą nowy typ punktu styku z klientem – inteligentny interfejs, który łączy dane, preferencje i działania w jednym miejscu. Dla branży e-commerce oznacza to skrócenie ścieżki zakupowej do minimum: od intencji do transakcji może prowadzić jedno polecenie.
To nie kolejny etap cyfryzacji, ale początek ery „zero friction commerce”. Asystent staje się punktem, który łączy potrzebę z realizacją. To wymusi nowe podejście do budowania obecności marki – nie w wyszukiwarce, ale w ekosystemie inteligentnych agentów – mówi Tomasz Welc z Harbingers.

OpenAI zapowiada dalszy rozwój integracji w kolejnych miesiącach. Kierunek jest jasny: ChatGPT staje się centrum, które łączy aplikacje, dane i decyzje użytkownika. To nie tylko zmiana technologiczna, ale i strategiczna, która redefiniuje sposób, w jaki konsumenci wchodzą w kontakt z markami.
Przeczytaj także: Algorytmy Google zmieniają zasady gry: jak pisać, by wygrywać z AI? Algorytmy Google zmieniają zasady gry: jak pisać, by wygrywać z AI?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ChatGPT, OpenAI, marketing internetowy, chatboty, e-commerce, rekomendacje AI, Generative Engine Optimization, GEO, agent AI, GenAI, sztuczna inteligencja, AI

Przeczytaj także

Sztuczna inteligencja zmienia SEO: Jak GEO wpływa na widoczność marki w internecie

Sztuczna inteligencja zmienia SEO: Jak GEO wpływa na widoczność marki w internecie

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Czy ChatGPT może kłamać? Tak, i to nieświadomie

Gdy reklama nie działa: jak SEO i AI otwierają portfele konsumentów

Gdy reklama nie działa: jak SEO i AI otwierają portfele konsumentów

Generatywna sztuczna inteligencja zmienia handel i usługi

Generatywna sztuczna inteligencja zmienia handel i usługi

Wykorzystanie ChatuGPT w e-commerce jest zgodne z prawem?

Wykorzystanie ChatuGPT w e-commerce jest zgodne z prawem?

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Asystent AI Le Chat Pro od Mistral na pół roku bezpłatnie dla klientów Orange, Flex i nju

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

RBNZ tnie stopy głębiej niż oczekiwano

RBNZ tnie stopy głębiej niż oczekiwano

Luka płacowa na odwrót. W tych branżach zarobki kobiet są wyższe niż mężczyzn

Luka płacowa na odwrót. W tych branżach zarobki kobiet są wyższe niż mężczyzn

Zasady poufności i zakaz konkurencji w praktyce - poradnik dla pracowników

Zasady poufności i zakaz konkurencji w praktyce - poradnik dla pracowników

Mikrokawalerki w Polsce jak w Tokio i Paryżu? Ile kosztuje życie na 25 mkw.?

Mikrokawalerki w Polsce jak w Tokio i Paryżu? Ile kosztuje życie na 25 mkw.?

Innowacyjność po polsku, czyli dotacje lepsze niż ulga B+R

Innowacyjność po polsku, czyli dotacje lepsze niż ulga B+R

Jak pokolenie Z postrzega wynagrodzenie i benefity?

Jak pokolenie Z postrzega wynagrodzenie i benefity?

Test Audi A6 TFSI quattro S tronic - moc, komfort i nowoczesna technologia

Test Audi A6 TFSI quattro S tronic - moc, komfort i nowoczesna technologia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: