Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową
2025-10-08 13:18
- Jak nowe funkcje ChatGPT integrują różne aplikacje w jednym interfejsie, usprawniając pracę użytkownika.
- Dlaczego dla e-commerce i marketingu cyfrowego to przełomowy moment zmieniający sposób kontaktu z klientem.
- Na czym polega koncepcja „zero friction commerce” i jak asystent AI skraca ścieżkę zakupową.
- Jak zmienia się rola marki w ekosystemie inteligentnych agentów i jakie są perspektywy rozwoju ChatGPT według OpenAI.
Nowa funkcja ChatGPT otwiera zupełnie nowy rozdział w relacji między konsumentem a marką. Asystent nie tylko odpowiada na pytania, lecz także potrafi działać: tworzyć projekty, planować zadania, konfigurować kampanie i analizować dane. Wszystko to dzieje się w ramach jednej rozmowy, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.
W praktyce to przejście od świata, w którym użytkownik szukał rozwiązań, do świata, w którym asystent je realizuje. Dla e-commerce i marketingu cyfrowego to ogromna zmiana.
Jeszcze niedawno optymalizowaliśmy treści pod algorytmy wyszukiwarek. Teraz musimy nauczyć się rozmawiać z algorytmami, które same działają za użytkownika. W tym świecie kluczowa staje się nie widoczność, lecz zaufanie algorytmu do marki i powiązania kontekstowe z potrzebami użytkownika. Kluczem jest znalezienie tych powiązań – komentuje Marcin Wątroba z Harbingers.
Nowe możliwości ChatGPT tworzą nowy typ punktu styku z klientem – inteligentny interfejs, który łączy dane, preferencje i działania w jednym miejscu. Dla branży e-commerce oznacza to skrócenie ścieżki zakupowej do minimum: od intencji do transakcji może prowadzić jedno polecenie.
To nie kolejny etap cyfryzacji, ale początek ery „zero friction commerce”. Asystent staje się punktem, który łączy potrzebę z realizacją. To wymusi nowe podejście do budowania obecności marki – nie w wyszukiwarce, ale w ekosystemie inteligentnych agentów – mówi Tomasz Welc z Harbingers.
OpenAI zapowiada dalszy rozwój integracji w kolejnych miesiącach. Kierunek jest jasny: ChatGPT staje się centrum, które łączy aplikacje, dane i decyzje użytkownika. To nie tylko zmiana technologiczna, ale i strategiczna, która redefiniuje sposób, w jaki konsumenci wchodzą w kontakt z markami.
