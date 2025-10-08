Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

Nowa funkcja ChatGPT otwiera nowy rozdział w interakcji między konsumentem a marką, łącząc odpowiedzi na pytania z realnym działaniem - planowaniem, tworzeniem projektów czy konfigurowaniem kampanii bez potrzeby zmiany aplikacji. To przełom dla e-commerce i marketingu, gdzie liczy się szybkość i zaufanie algorytmów, a ścieżka klienta skraca się do minimum. ChatGPT staje się centrum inteligentnego ekosystemu łączącego dane, preferencje i działania użytkownika.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak nowe funkcje ChatGPT integrują różne aplikacje w jednym interfejsie, usprawniając pracę użytkownika.

Dlaczego dla e-commerce i marketingu cyfrowego to przełomowy moment zmieniający sposób kontaktu z klientem.

Na czym polega koncepcja „zero friction commerce” i jak asystent AI skraca ścieżkę zakupową.

Jak zmienia się rola marki w ekosystemie inteligentnych agentów i jakie są perspektywy rozwoju ChatGPT według OpenAI.

Jeszcze niedawno optymalizowaliśmy treści pod algorytmy wyszukiwarek. Teraz musimy nauczyć się rozmawiać z algorytmami, które same działają za użytkownika. W tym świecie kluczowa staje się nie widoczność, lecz zaufanie algorytmu do marki i powiązania kontekstowe z potrzebami użytkownika. Kluczem jest znalezienie tych powiązań – komentuje Marcin Wątroba z Harbingers.

To nie kolejny etap cyfryzacji, ale początek ery „zero friction commerce”. Asystent staje się punktem, który łączy potrzebę z realizacją. To wymusi nowe podejście do budowania obecności marki – nie w wyszukiwarce, ale w ekosystemie inteligentnych agentów – mówi Tomasz Welc z Harbingers.

Nowa funkcja ChatGPT otwiera zupełnie nowy rozdział w relacji między konsumentem a marką. Asystent nie tylko odpowiada na pytania, lecz także potrafi działać: tworzyć projekty, planować zadania, konfigurować kampanie i analizować dane. Wszystko to dzieje się w ramach jednej rozmowy, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.Dla branży e-commerce i marketingu cyfrowego to moment przełomowy. ChatGPT nie tylko odpowiada na pytania, ale potrafi też realnie działać: tworzyć projekty, planować zadania, konfigurować kampanie czy analizować dane – wszystko w ramach jednej rozmowy.W praktyce to przejście od świata, w którym użytkownik szukał rozwiązań, do świata, w którym asystent je realizuje. Dla e-commerce i marketingu cyfrowego to ogromna zmiana.Nowe możliwości ChatGPT tworzą nowy typ punktu styku z klientem – inteligentny interfejs, który łączy dane, preferencje i działania w jednym miejscu. Dla branży e-commerce oznacza to skrócenie ścieżki zakupowej do minimum: od intencji do transakcji może prowadzić jedno polecenie.OpenAI zapowiada dalszy rozwój integracji w kolejnych miesiącach. Kierunek jest jasny: ChatGPT staje się centrum, które łączy aplikacje, dane i decyzje użytkownika. To nie tylko zmiana technologiczna, ale i strategiczna, która redefiniuje sposób, w jaki konsumenci wchodzą w kontakt z markami.