Gdy reklama nie działa: jak SEO i AI otwierają portfele konsumentów
2025-09-13 11:43
Gdy reklama nie działa: jak SEO i sztuczna inteligencja otwierają portfele konsumentów © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja zmienia SEO: Jak GEO wpływa na widoczność marki w internecie
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak zmienia się polski rynek elektroniki użytkowej w 2025 roku i rośnie sprzedaż online
- Dlaczego tradycyjna reklama traci na skuteczności w e-commerce elektroniki
- Jak SEO i AI wpływają na pozyskiwanie klientów z różnych pokoleń
- Jak tworzyć skuteczne strategie marketingowe uwzględniające zachowania i intencje użytkowników
Według szacunków Statisty w 2025 roku przychody polskiego rynku elektroniki użytkowej wyniosą blisko 24 mld złotych, a sprzedaż internetowa będzie stanowiła już prawie 36 proc. tej kwoty [1]. Spośród dostępnych kanałów komunikacji online największe znaczenie dla sprzedawców ma widoczność w wyszukiwarkach internetowych – tutaj bowiem prawie 2 na 3 konsumentów szuka produktów i marek [2]. Nie są oni niestety otwarci na przekaz reklamowy, a co trzeci z nich używa adbloków [3]. Jak podkreślają eksperci Vestigio, w tej sytuacji kluczem do pozyskania odbiorców są działania SEO. Muszą one jednak uwzględniać ewolucję AI, która przyniosła zmiany sposobów serwowania wyników przez wyszukiwarkę i formułowania zapytań przez kupujących.
Zakup elektroniki użytkowej coraz częściej online
Awaria urządzenia, zainteresowanie technologicznymi nowinkami, potrzeba skorzystania z nowych funkcjonalności – powody nabywania nowych urządzeń elektroniki użytkowej mogą być różne. Faktem jest, że coraz więcej użytkowników decyduje się na ich zakup przez Internet. Według raportu „E-commerce w Polsce 2024” tylko w ciągu ostatniego roku 47 proc. konsumentów kupiło w sieci sprzęt RTV/AGD, 38 proc. – telefony, smartfony, tablety lub akcesoria GSM, a 30 proc. – sprzęt komputerowy [4].
Wśród e-konsumentów dominują przede wszystkim osoby z przedziału wiekowego 25-49, jednak również najmłodsi i najstarsi kupujący coraz chętniej korzystają z możliwości e-commerce. Duże zainteresowanie elektroniką użytkową w sieci to szansa, z której chce skorzystać wielu sprzedawców. Spora konkurencja w branży jest wyzwaniem, z którym można sobie poradzić przy pomocy przemyślanej strategii marketingowej. Jak podkreśla Mikołaj Krawczyk, Head of SEO w Komputronik S.A., powinna ona uwzględniać potrzeby różnych grup odbiorców.
Już 47 proc. konsumentów między 35. a 49. rokiem życia kupuje telefony, smartfony i inne urządzenia tego typu przez Internet. W pozostałych grupach wiekowych odsetek ten sięga co najmniej 30 proc. Podobne zależności występują w przypadku innych produktów z kategorii elektronika użytkowa. Oznacza to, że potencjalni klienci sklepu internetowego działającego w tej branży rekrutują się ze wszystkich generacji, a tym samym są bardzo zróżnicowaną grupą pod względem sposobu komunikacji czy zachowań w Internecie.
Strategia marketingowa powinna zatem obejmować różne formaty treści, style komunikacji i sposoby docierania do odbiorców – w przypadku najmłodszych odbiorców świetnie sprawdzi się TikTok i Instagram, podczas gdy millenialsi i pokolenie X chętnie korzystają z Facebooka.
Z kolei wyszukiwarka internetowa jest miejscem, gdzie można spotkać wszystkie generacje, ponieważ używają jej przedstawiciele wszystkich pokoleń. Badania pokazują, że jest ona źródłem informacji o markach i produktach dla 65 proc. konsumentów – to więcej niż w przypadku social mediów czy platform sprzedażowych – mówi Mikołaj Krawczyk, Head of SEO w Komputronik S.A.
fot. mat. prasowe
Gdzie konsumenci szukają informacji o produktach i markach?
Wyszukiwarka odpowiada za co piątego użytkownika na stronie
Poza dostarczeniem użytkownikom informacji o produktach i markach Google pełni jeszcze jedną ważną funkcję – przyciąga potencjalnych klientów do sklepu internetowego. Raport „Digital 2025 Global Overview” wskazuje, że blisko 19 proc. całego ruchu generowanego przez 10 tys. stron z największym ruchem pochodzi właśnie z wyszukiwarek internetowych. Dla porównania: odsetek ten jest niemal trzykrotnie mniejszy (ponad 6 proc.) w przypadku portalu YouTube, który w zestawieniu znalazł się na miejscu drugim [5].
SEO jest działaniem długofalowym, wymagającym dobrze skonstruowanej strategii. Jej fundamentem jest zrozumienie intencji użytkowników podczas wyszukiwania informacji, co jest domeną semantycznego SEO. Zgodnie z tą ideą warto ustalić najważniejsze kategorie produktów oraz związane z nimi priorytetowe frazy kluczowe, które określą cel zapytania.
Przykładowo: będą odnosiły się do przeznaczenia urządzeń (laptop gamingowy), ich odbiorców (telefon dla seniora), konkretnych cech technicznych (dysk zewnętrzny 1 TB) czy nazw marek i modeli. Na tej podstawie mogą powstać mapy tematyczne, a następnie wartościowe treści ofertowe i treści merytoryczne, które w wyczerpujący sposób odpowiedzą na zapytania użytkowników.
W ten sposób zrealizowaliśmy projekt dla Komputronik.pl, uwzględniając również semantyczne podejście do struktury serwisu, na co składało się zaprojektowanie logicznego i intuicyjnego układu strony oraz optymalizacja struktury nagłówków. W efekcie tych działań w ciągu roku liczba fraz w top 3 zwiększyła się o 51%, dzięki czemu Komputronik.pl awansował pod tym względem na trzecie miejsce na tle największych sklepów komputerowych w Polsce – tłumaczy Paweł Izdebski, Head of Client Service z Vestigio.
SEO w branży elektroniki użytkowej ma jedno imię: zmiana
Specjaliści SEO są przyzwyczajeni do faktu, że nie można stworzyć jednej strategii działań i oczekiwać, że już zawsze będzie ona skuteczna. Zmieniają się wytyczne Google, trendy w pozycjonowaniu, przyzwyczajenia i zachowania użytkowników. Ewoluują także technologie, co najdobitniej pokazał rozwój sztucznej inteligencji w ostatnich kilku latach.
Według badań już 17 proc. konsumentów kupiło produkt, bo został on polecony przez chatbot lub asystenta zakupowego AI. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku zetek (20 proc.) i millenialsów (22 proc.) [6]. Przemianom ulega wreszcie sama wyszukiwarka, która na górze strony wyświetla wyniki w ramach AI Overview.
Od wielu lat obserwujemy dominację wyszukiwarki Google na rynku, natomiast pojawia się coraz więcej miejsc, w których użytkownicy wyszukują informacje. Młodzi konsumenci korzystają chętnie przykładowo z TikToka, coraz popularniejsze są także narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Gemini czy Grok. Aby marka osiągnęła sukces, strategia SEO powinna skupiać wszystkie te miejsca i uwzględniać ich specyfikę.
Przykładowo: podczas wyszukiwania informacji przy pomocy sztucznej inteligencji użytkownicy stosują zupełnie inne zapytania. Są one bardziej rozbudowane – potencjalny klient szczegółowo opisuje specyfikację techniczną tableta, jego planowane przeznaczenie i oczekiwania co do wyglądu. Wiedza na temat tego, jak budowane są tego typu zapytania, pozwala zoptymalizować opisy produktów w sklepie internetowym – mówi Paweł Izdebski.
Optymalizacja treści pod wyniki wyszukiwania w narzędziach AI zyskała już swój akronim – GEO (Generative Engine Optimization). Dziś stanowi ona jeden z najważniejszych elementów strategii pozycjonowania stron internetowych, obok semantycznego podejścia do tworzenia treści. Uwzględnienie tych zmian w działaniach SEO jest szczególnie ważne w przypadku branż, w których kanały online odgrywają coraz większą rolę biznesową. Sprzedaż elektroniki użytkowej bez wątpienia jest jedną z nich.
[1] Statista, Consumer Electronics – Poland, 2025
[2] Salsify, raport Consumer Research 2025
[3] Digital 2025 Global Overview Report
[4] Raport E-commerce w Polsce 2024
[5] Digital 2025 Global Overview Report
[6] Salsify, raport Consumer Research 2025
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Gdy reklama nie działa: jak SEO i AI otwierają portfele konsumentów
-
Czasowe ograniczenia ruchu lotniczego na wschodzie Polski - co to oznacza dla pasażerów?
-
Nowy tablet HONOR Pad 10 już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start
-
Zamknięcie lotnisk w Krakowie i Wrocławiu. Jak przygotować się na zmiany?