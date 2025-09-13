Gdy reklama nie działa: jak SEO i AI otwierają portfele konsumentów

Gdzie konsumenci szukają informacji o produktach i markach?

Najwięcej konsumentów poszukuje informacji o produktach elektronicznych w wyszukiwarkach internetowych, co potwierdza dominację tego kanału nad tradycyjnymi sklepami stacjonarnymi i rozmową z bliskimi. W raporcie aż 65% wskazało Google jako główne źródło wiedzy o markach i produktach. Platformy handlowe oraz social media zajmują kolejne miejsca, odzwierciedlając rosnące znaczenie e-commerce dla różnych grup wiekowych na rynku elektroniki użytkowej.

