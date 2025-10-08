Google wprowadza AI Mode w Polsce - rewolucja w wyszukiwaniu i SEO

Google wprowadza w Polsce nową formę wyszukiwania AI Mode, łącząc model generatywny z klasycznym wynikiem SERP. Nowa funkcjonalność pozwoli na generowanie odpowiedzi na wielowątkowe zapytania tekstowe, głosowe i wizualne, zmieniając sposób pozyskiwania informacji przez użytkowników. Choć AI Mode nie jest jeszcze dostępny, zapowiedziane zmiany zwiastują przełom dla sektora SEO i wydawców, wymagając od nich nowego podejścia do tworzenia eksperckich i unikatowych treści.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest AI Mode i jak działa nowa forma wyszukiwania Google w Polsce.

Jaki wpływ będą miały zmiany na SEO, content marketing i monetyzację treści.

Dlaczego unikatowe i eksperckie materiały zyskają na znaczeniu w nowej erze wyszukiwania.

Jakie wyzwania i możliwości stoją przed wydawcami i specjalistami SEO w związku z AI Mode.

Docelowe rozszerzenie trybu AI o język polski i wprowadzenie go do wyszukiwarki Google to fundamentalna zmiana, której skutki odczują wszyscy twórcy treści oraz marki inwestujące w widoczność organiczną. Automatyczne generowanie rozbudowanych odpowiedzi sprawi, że zwielokrotniany content na wzór konkurencji straci na wartości.



W praktyce zyskają serwisy oferujące unikatowe, eksperckie treści oraz strony, które integrują oraz łączą dane, a następnie na tej podstawie prezentują informacje w sposób przydatny i zarazem autorski. Dla specjalistów SEO, AI Mode to impuls do oferowania wyższej wartości i realnej wiedzy czytelnikom, nie tylko do walki o pozycję w wynikach wyszukiwania — dodaje Piotr Michalak, Head of SEO & GA, Harbingers.

Nowa era wyszukiwania: wyzwania i możliwości

Użytkownicy Trybu AI wpisują coraz bardziej złożone, dłuższe zapytania – realna personalizacja staje się standardem.

Google wdraża system rekomendacji produktów i usług, integrując reklamy z odpowiedziami AI, co daje reklamodawcom nowe narzędzia dotarcia do konsumentów, ale wymusza transparentność oznaczeń sponsorowanych treści.

Wydawcy i specjaliści SEO muszą przygotować się na zmianę modelu monetyzacji: z ruchu linkowanego na wartość wiedzy eksperckiej i integracji z ekosystemami AI.

Obserwując rozwój AI Mode w Google, można zakładać, że rola SEO, a zwłaszcza Content marketingu ewoluuje w stronę wdrażania własnych zasobów wiedzy, które będą rozpoznawalne przez algorytmy AI jako wartościowe źródła. Klasyczny ruch organiczny z linków ponownie może zmaleć, co wymaga strategicznej zmiany podejścia — współpracy z AI agentami. Jedyną stałą zostaje innowacja – komentuje Marcin Wątroba, SEO Senior Specialist w Harbingers.

Mimo oficjalnej zapowiedzi, Tryb AI Mode w Polsce nie jest jeszcze dostępny. Pod adresem https://google.com/ai wskazanym przez Google użytkownicy otrzymują komunikat: Tryb AI nie jest obecnie dostępny na Twoim urządzeniu ani koncie. Może to oznaczać, że Google wyprzedziło publikację informacji względem faktycznego wdrożenia funkcjonalności.Tryb AI umożliwia generowanie odpowiedzi na wielowątkowe zapytania tekstowe, głosowe oraz wizualne bez konieczności przeszukiwania tradycyjnej listy linków. W praktyce sprawia to, że wyszukiwarka poza źródłem informacji, staje się też osobistym asystentem, zdolnym do złożonego rozumienia kontekstów zapytań – na wzór ChatGPT czy Gemini.Implementacja AI Mode wywołuje mieszane reakcje. Użytkownicy zyskują wygodę i szybkość, natomiast trzeba też liczyć się z nowymi wyzwaniami, które wynikają z charakterystyki nowej formy wyszukiwania. Większe znaczenie zyskują eksperckie, unikatowe materiały, a monetyzacja treści stanie się trudniejsza. Kierunek zmian Google był zapowiedziany, agencje i specjaliści SEO i CM przygotowywali się i wdrażali nowe podejście do budowania treści, z myślą o Google AI Overviews i AI Mode.