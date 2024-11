Kilka tygodni temu OpenAI opublikowało SearchGPT, nowe funkcję wyszukiwania informacji dla ChatGPT. Rozwiązanie jest przełomem dla modeli językowych, ale wydaje się, że może również zmienić obraz rynku wyszukiwania informacji.

Jak wygląda rynek wyszukiwarek internetowych?

O co chodzi z SearchGPT?

SearchGPT przełomem dla rynku wyszukiwania informacji?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czy SearchGPT może zagrozić Google? OpenAI wprowadziło do ChatGPT nową funkcję – SearchGPT. Rozwiązanie łączy możliwości modeli językowych GPT z funkcjami wyszukiwania w czasie rzeczywistym. Pozwala na dostęp do aktualnych informacji z internetu, integrując wyszukiwanie z zaawansowaną analizą i generowaniem tekstu.

Czy Google powinno czuć się zagrożone?

Jak można wykorzystać SearchGPT do rozwoju biznesu?

Google stało się synonimem wyszukiwania informacji w sieci. Powiedzieć, że zdominowało rynek wyszukiwarek internetowych to nic nie powiedzieć. Według serwisu Statcounter światowy udział wyszukiwarki Google wynosi 89% a w Polsce ten wynik jest nawet wyższy, bo aż 92%. Bing (5% udziału), Duck Duck Go (2%) i Yahoo (1%) – pozostają daleko w tyle. Co więcej duża część ruchu dotyczącego wyszukiwania informacji omija wyszukiwarki i ląduje na YouTube – serwisie należącym także do Google.31 października OpenAI wprowadziło do ChatGPT nową funkcję – SearchGPT. Rozwiązanie łączy możliwości modeli językowych GPT z funkcjami wyszukiwania w czasie rzeczywistym. Pozwala na dostęp do aktualnych informacji z internetu, integrując wyszukiwanie z zaawansowaną analizą i generowaniem tekstu. Dzięki temu użytkownicy ChatGPT mogą otrzymywać wysokiej odpowiedzi na swoje zapytania.SearchGPT adresuje największy problem, z którym borykał się do tej pory ChatGPT – brak aktualności danych. Do tej pory model OpenAI udzielał odpowiedzi na podstawie danych dostępnych do października 2023. Przestarzałe dane powodowały często nieścisłe lub zgoła błędne odpowiedzi. Włączenie nowego rozwiązania w proces tworzenia odpowiedzi przez model daje naprawdę dobre efekty.SearchGPT jest aktualnie dostępne dla użytkowników kont płatnych – ChatGPT plus oraz ChatGPT team. OpenAI ogłosiło, że pracują nad udostępnieniem rozwiązania dla wersji Enterprise oraz dla kont bezpłatnych.Pojawienie się SearchGPT może być przełomowe ponieważ wprowadza zupełnie nowy, natywny sposób wyszukiwania informacji. W tradycyjnych wyszukiwarkach wpisujemy hasło i przeglądamy propozycje stron internetowych, które mają odpowiadać najlepiej nasze potrzeby. SearchGPT pozwala na wyszukiwanie natywne, w czasie pracy. Oznacza to, że nie trzeba już szukać samemu właściwych tekstów i przeklejać ich do okna ChatGPT. To model sam wyszukuje informacje i integruje je do generowanego tekstu odpowiedzi. Jednocześnie SearchGPT przedstawia całą listę źródeł w formie, którą znamy z tradycyjnych wyszukiwarek. Taki sposób pracy jest szybki i bardzo wygodny.Jeżeli tak zautomatyzowany sposób wyszukiwania informacji szeroko się przyjmie to można przewidywać spadek liczby wyszukań w tradycyjnych wyszukiwarkach. Taka sytuacja historycznie nie byłaby niczym nowym - już z pojawieniem się YouTube tradycyjne wyszukiwarki utraciły część ruchu na rzecz szukania odpowiedzi w formie wideo.Jak już powiedzieliśmy, Google jest zdominowało obszar wyszukiwania informacji i nawet szybki wzrost SearchGPT nie zmieni tej sytuacji w z dnia na dzień. Nie wolno jednak odbierać szans OpenAI na zmianę obrazu rynku w dłuższym okresie. ChatGPT jest mocnym graczem, został wydany listopadzie 2022 i potrzebował zaledwie 5 dni by zebrać pierwszy milion użytkowników. Według informacji, które można znaleźć w sieci ChatGPT posiada 182 miliony użytkowników, z czego ponad 100 milionów jest aktywna co tydzień. Jeżeli poziom adopcji tego narzędzia będzie rósł w tym tempie to możemy zakładać, że już w niedalekiej przyszłości skradnie dla siebie dużą cześć zapytań tradycyjnie kierowanych do Google.SearchGPT to wyszukiwarka zintegrowana z ChatGPT, dla biznesu może być kolejnym sposobem na promocję produktów i usług. Można sobie wyobrazić, że użytkownicy, podobnie jak w tradycyjnych wyszukiwarkach, pytają ChatGPT o najbardziej polecane produkty lub usługi. Generowana przez model odpowiedź opiera się na wynikach wyszukiwania SearchGPT. Możemy oczekiwać zatem, że już w najbliższym czasie strony będą optymalizowane pod kątem SEO AI, czyli w taki sposób by były łatwiej wyszukiwane i lepiej oceniane przez wyszukiwarki AI.SearchGPT opiera swoje wyniki wyszukiwania o Bing – Mircrosoft i OpenAI łączy bliskie partnerstwo. Pierwsze testy prowadzone przez ekspertów od SEO pokazują, że wyniki wyszukiwania pomiędzy Bing a SearchGPT są bardzo zbliżone, a droga do wyższych pozycji w SearchGPT wiedzie poprzez optymalizację pod Bing. W Polsce ta wyszukiwarka jest często pomijana ze względu na niski udział w rynku – może to być szansa dla wielu firm by korzystając z małej konkurencji powalczyć o wyższe pozycje i tym samym dotrzeć do szerszej grupy klientów. Z tej perspektywy należy traktować SearchGPT jak Facebooka we wczesnym okresie – może być tanim i szybkim sposobem na dotarcie do nowych klientów, trzeba jednak działać szybko zanim inni się zorientują.