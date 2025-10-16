Quishing w Polsce: jak fałszywe kody QR wyłudzają dane użytkowników smartfonów

Coraz więcej polskich użytkowników smartfonów pada ofiarą ataków phishingowych z użyciem fałszywych kodów QR - tzw. quishingu. Cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie, instytucje państwowe oraz systemy płatności, wykorzystując kody QR do wyłudzania danych osobowych i informacji o kartach kredytowych. Zagrożenie jest szczególnie niebezpieczne, gdyż fałszywe kody pojawiają się nie tylko w wiadomościach e-mail i SMS, ale także na parkomatach czy w przestrzeni publicznej, omijając tradycyjne systemy zabezpieczeń.

QR kody dają przestępcom mnóstwo możliwości i duże pole do manewrów. Jest to spowodowane tym, że mają zastosowanie w wielu miejscach. Bez problemu, za ich pomocą, można dotrzeć do wielu osób.



Żeby uniknąć niebezpieczeństwa, przede wszystkim trzeba być świadomym zagrożenia. Mówimy tu o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą korzystanie z QR kodów. Gdybyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że dany QR kod może być fałszywy, moglibyśmy po prostu uniknąć oszustwa. Pamiętajmy o zachowaniu czujności i ostrożności – ostrzega st. asp. Monika Przestrzelska Zespół Prasowy CBZC, na portalu Gazeta Policyjna.

Quishing to jedno z najszybciej rosnących zagrożeń ostatnich lat. Kody QR, z założenia wygodne i szybkie, stały się narzędziem wyłudzania danych, które łatwo omija tradycyjne filtry bezpieczeństwa. Dlatego kluczowe jest edukowanie użytkowników i stosowanie zaawansowanych systemów ochrony poczty, które potrafią analizować nie tylko linki, ale i grafiki – mówi Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software Technologies w Polsce.

Kod QR może być początkiem bardzo poważnych. Po jego zeskanowaniu oszuści mogą przejąć dane logowania np. do bankowości internetowej. W efekcie możemy nie tylko stracić wszystkie pieniądze z konta, ale też narazić się na kradzież danych osobowych, w tym PESEL-u, wraz z próbami zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na nasze nazwisko kłopotów – podkreśla Bartłomiej Drozd z serwisu ChronPESEL.