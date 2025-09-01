Phishing odwraca reguły gry: To ofiary inicjują kontakt, a cyberprzestępcy podszywają się pod normalne firmy

Kampania phishingowa ZipLine to jedna z najbardziej zaawansowanych operacji socjotechnicznych ostatnich lat, gdzie to nie ofiary, lecz przestępcy zmieniają zasady gry. Cyberprzestępcy inicjują kontakt poprzez formularze firmowe, a ofiary piszą jako pierwsze, co buduje fałszywe zaufanie oparte na profesjonalnej wymianie wiadomości. Taki mechanizm znacznie utrudnia wykrycie ataku i zagraża polskim firmom, gdzie phishing stanowi ponad 94% wszystkich incydentów cyberbezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Phishing: cyberprzestępcy wabią na znane domeny

Z tego artykułu dowiesz się:

Na czym polega niestandardowa technika phishingowa ZipLine, która odwraca tradycyjne role w ataku.

Jak cyberprzestępcy wykorzystują formularze kontaktowe i wielotygodniową wymianę profesjonalnych wiadomości, by zdobyć zaufanie ofiar.

Jak działa złośliwy implant MixShell ukryty w przesyłanych plikach ZIP oraz jakie niesie zagrożenia dla firm.

Dlaczego phishing jest obecnie największym zagrożeniem dla polskich firm, wraz z danymi CERT Polska i CSIRT KNF pokazującymi skalę problemu.

Phishing w Polsce