Cyberprzemoc nie dotyczy Twojego dziecka? Niekoniecznie. Poznaj 10 mitów, w które wierzą rodzice

Polska znajduje się w gronie krajów o najwyższym odsetku młodzieży doświadczającej cyberprzemocy - wynika z najnowszych raportów WHO oraz Rzecznika Praw Dziecka. Aż 97% młodych osób zauważa niebezpieczne zjawiska w sieci, z których największym problemem jest hejt, stalking i publikowanie prywatnych treści bez zgody. Eksperci podkreślają, że trudności w ochronie dzieci wynikają m.in. z powszechnych mitów na temat cyberprzemocy, które zniekształcają rzeczywisty obraz zagrożeń i utrudniają skuteczną reakcję rodziców.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie formy cyberprzemocy dotykają polską młodzież – hejt, trolling, stalking i doxing.

Dlaczego Polska jest jednym z krajów o najwyższym odsetku cyberprzemocy wśród młodzieży według WHO.

Jakie mity na temat cyberprzemocy utrudniają rodzicom i wychowawcom skuteczną pomoc.

Jakie działania i postawy są kluczowe, by chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci.

Wszystkie te zjawiska, choć różnią się mechanizmem, mają wspólny mianownik: naruszają poczucie bezpieczeństwa i godności drugiego człowieka. Dlatego tak ważne jest, by rodzice nie bagatelizowali problemu. Kluczowe jest czujne obserwowanie sygnałów ostrzegawczych, utrzymywanie otwartego dialogu i oferowanie zarówno emocjonalnego, jak i technicznego wsparcia. To ostatnie oznacza m.in. pomoc w ustawieniu zabezpieczeń prywatności na platformach społecznościowych, korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej, instalację oprogramowania zabezpieczającego i filtrów blokujących szkodliwe treści, a także wspólne uczenie się zasad bezpiecznego korzystania z internetu – mówi Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Top 10 mitów związanych z cyberprzemocą, w które wierzą rodzice

