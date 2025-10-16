Agentic AI w marketingu: nowe możliwości, stare problemy z zaufaniem

Marketing właśnie wkracza w erę Agentic AI – inteligentnych systemów, które uczą się, analizują dane i reagują szybciej niż człowiek. Z raportu SAS wynika, że firmy, które już dziś korzystają z tej technologii, osiągają imponujące wyniki i ROI sięgające 98%. Jednak tam, gdzie brakuje mechanizmów nadzoru i zasad odpowiedzialnego wykorzystania AI, zaufanie wciąż pozostaje ograniczone. Czy marketing jest gotowy na taką autonomię?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak firmy wykorzystują Agentic AI w marketingu i jakie efekty już osiągają

Dlaczego zaufanie do sztucznej inteligencji nie idzie w parze z odpowiednim nadzorem

W jaki sposób Agentic AI wpływa na produktywność i zwrot z inwestycji

Jak quantum computing może zmienić przyszłość marketingu opartego na danych



W jaki sposób używasz lub planujesz używać GenAI w marketingu? Praktycy częściej używają GenAI do działań takich jak targetowanie odbiorców

Obserwatorzy mogą wkrótce stracić czas - podkreśla Mike Blanchard, wiceprezes ds. technologii marketingowych i rozwiązań personalizacyjnych w SAS. Podczas gdy wciąż analizują potencjał Agentic AI, liderzy rynkowi już osiągają wymierne rezultaty – większą produktywność, efektywność kosztową i lepsze doświadczenia klientów.



Co więcej, wcześni użytkownicy tej technologii zaczynają włączać do swoich strategii komputery kwantowe, które dodatkowo zwiększą moc obliczeniową i zdolność predykcji. W świecie, w którym adopcja AI staje się kluczem do utrzymania przewagi konkurencyjnej, bezczynność to ryzyko, na które żadna marka nie może sobie pozwolić.

Zasada ograniczonego zaufania, ale brak mechanizmów nadzoru

Czy organizacja ma narzędzia, aby zapewnić odpowiedzialne wykorzystanie AI w marketingu? Zaledwie 8% respondentów uważa, że ich organizacja posiada kompleksowe i dobrze ugruntowane ramy zarządzania GenAI

Dane pokazują wyraźnie, że zaufanie do AI nie może istnieć bez skutecznego zarządzania, a firmy, które nie wdrożą jasnych zasad odpowiedzialnego wykorzystania tej technologii, będą mieć trudność w skalowaniu jej zastosowań.



Praktycy, którzy wychodzą poza tradycyjne rozumienie governance i włączają w swoje strategie kwestie etyki, transparentności i wewnętrznego zaufania, znacznie szybciej budują kulturę innowacji i pewność w korzystaniu z AI w codziennych działaniach marketingowych” – mówi Joanna Aziewicz-Langer, odpowiedzialna w SAS za rozwój sprzedaży w obszarze Customer Intelligence w Europie Centralnej.

AI generuje zwrot

Czy zauważasz zwrot z inwestycji po wdrożeniu GenAI? 83% zespołów marketingowych na świecie deklaruje zauważalny zwrot z inwestycji w GenAI

Kolejnym krokiem kwantowa AI

SAS - globalny lider w obszarze danych i sztucznej inteligencji, opublikował raport „Marketers and AI: Navigating New Depths”, przygotowany we współpracy z firmą badawczą Coleman Parkes Research.Wyniki badania wskazują, że świat marketingu znalazł się w punkcie zwrotnym na swojej drodze wykorzystywania AI. Przechodzi od generatywnej AI (GenAI) do eksploracji nowej, znacznie bardziej zaawansowanej formy - AI agentowej, czyli systemów zdolnych do samodzielnego uczenia się, analizowania danych i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.Z raportu wynika, że ponad połowa (51%) liderów marketingu planuje inwestycje w Agentic AI w ciągu najbliższego roku, jednak jedynie 21% testuje ją obecnie w środowisku operacyjnym. W praktyce oznacza to pogłębiającą się przepaść między organizacjami, które już skalują swoje rozwiązania AI i czerpią z nich zyski, a tymi, które pozostają w fazie obserwacji i planów.Dane pokazują, że tylko jedna na pięć firm rzeczywiście eksperymentuje z Agentic AI, mimo że aż trzy czwarte wczesnych użytkowników tej technologii deklaruje pełne wykorzystanie jej możliwości.Badanie wyróżnia trzy poziomy dojrzałości w podejściu do Agentic AI. Obserwatorzy dopiero rozważają jej wdrożenie w perspektywie dwóch lat, Planiści - w ciągu roku, a Praktycy już aktywnie z niej korzystają. To właśnie ta ostatnia grupa napędza rynek i tworzy nowe rozwiązania. 63% Praktyków wdraża strategie AI na poziomie całej organizacji, podczas gdy wśród Obserwatorów odsetek ten wynosi zaledwie 25%.Jeszcze bardziej widoczna jest przewaga w codziennym wykorzystaniu danych – 42% Praktyków używa AI do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym w kampaniach marketingowych, a wśród firm dopiero przyglądających się technologii robi to zaledwie 1%. Co istotne trzy czwarte Praktyków uważa, że w pełni wykorzystuje potencjał AI, gdy wśród Obserwatorów deklaruje to tylko 7%.Różnica nie ogranicza się do skali wdrożenia, ale także do wiedzy i pewności działania – 61% Praktyków deklaruje dobre zrozumienie Agentic AI, wobec zaledwie 3% wśród Obserwatorów. To właśnie ta świadomość staje się dziś źródłem przewagi i innowacyjności w marketingu opartym na danych.Choć 90% marketerów deklaruje, że ufa Agentic AI, jest to jednak w wielu przypadkach zaufanie warunkowe. Tylko 5% respondentów ufa autonomicznym systemom w pełni, a prawie połowa (48%) uważa, że decyzje generowane przez AI powinny być każdorazowo zatwierdzane przez człowieka. 36% Praktyków wskazuje natomiast, że możliwość ręcznej weryfikacji i zmiany decyzji AI znacząco zwiększa ich zaufanie do technologii.Warunkowe zaufanie nie przekłada się jednak na budowanie rozwiniętych mechanizmów nadzoru nad AI. Zaledwie 2% respondentów uważa, że ich organizacja posiada kompleksowe i dobrze ugruntowane ramy zarządzania Agentic AI (8% dla GenAI), a większość przyznaje, że wciąż działa w sposób doraźny lub dopiero opracowuje odpowiednie procedury. Co więcej, aż 73% firm określanych jako Obserwatorzy nie ma żadnych formalnych zasad AI governance, podczas gdy wśród Praktyków 52% aktywnie rozwija własne systemy nadzoru.Ośmiu na dziesięciu marketerów już dziś widzi wymierne efekty wykorzystania GenAI w postaci zwrotu z inwestycji. Według respondentów narzędzia oparte na GenAI nie tylko pozwalają oszczędzać czas i pieniądze, lecz także przyczyniają się do wzrostu lojalności klientów oraz poprawy wyników sprzedaży.Aż 93% dyrektorów marketingu (CMO) i 83% zespołów marketingowych na świecie korzystających z narzędzi GenAI deklaruje zauważalny zwrot z inwestycji, przy czym najwyższe ROI odnotowano w Stanach Zjednoczonych (87%) i regionie EMEA (85%), a nieco niższe w Azji i regionie Pacyfiku (74%). Liderami pozostają jednak organizacje stosujące Agentic AI, które osiągają aż 98% zwrotu z inwestycji.Do najczęściej wymienianych korzyści z wykorzystania GenAI w analizach danych należą: lepsza personalizacja działań marketingowych (94%), większa efektywność przetwarzania dużych zbiorów danych (91%) oraz oszczędność kosztów operacyjnych i czasu (90%).Dojrzałość w wykorzystywaniu AI nie kończy się na automatyzacji procesów marketingowych. Wśród Praktyków coraz częściej pojawia się świadomość, że kolejnym krokiem w rozwoju technologii będzie wykorzystanie obliczeń kwantowych. Połowa badanych organizacji, które już stosują Agentic AI, włączyła quantum computing do swoich planów rozwoju – dwukrotnie więcej niż w grupie Obserwatorów.Marketerzy przewidują, że quantum AI pozwoli im na szybsze i dokładniejsze analizy predykcyjne, dynamiczne modelowanie zachowań klientów i symulowanie ich ścieżek zakupowych w czasie rzeczywistym.W poszczególnych branżach oczekiwania wobec quantum są zróżnicowane. W sektorze bankowym 80% respondentów wskazuje zaawansowaną analizę predykcyjną jako główną korzyść, w ubezpieczeniach 69% podkreśla znaczenie symulacji ścieżki klienta w czasie rzeczywistym, a w naukach przyrodniczych 67% akcentuje możliwość hiperpersonalizacji na szeroką skalę.W ochronie zdrowia 62% badanych widzi w obliczeniach kwantowych szansę na szybsze i bezpieczniejsze przetwarzanie danych, natomiast przedstawiciele sektora publicznego częściej niż inni dostrzegają potencjał w generowaniu danych syntetycznych (29%) oraz dynamicznym ustalaniu cen (27%).