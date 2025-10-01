Polska odporna na skutki uboczne agentycznej sztucznej inteligencji?
2025-10-01 00:30
Agentyczna sztuczna inteligencja i jej efekty uboczne dla gospodarki © pixabay.com
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Czym różni się agentowa sztuczna inteligencja od generatywnej AI i AGI?
- Jaki potencjalny wpływ gospodarczy Agentic AI przewidują analizy Allianz Trade?
- Które kraje europejskie są najbardziej narażone na redukcję miejsc pracy z powodu AI?
- Jakie działania publiczne i osłonowe mogą ograniczyć skutki automatyzacji zatrudnienia?
W skrócie:
- Agentic AI – agentowa / agencyjna sztuczna inteligencja – zdolna do samodzielnego podejmowania decyzji i wykonywania złożonych zadań bez interwencji człowieka – stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie sztucznej inteligencji i może głęboko zmienić gospodarkę i rynki pracy na całym świecie.
- Od momentu wprowadzenia ChatGPT w listopadzie 2022 r. możliwości sztucznej inteligencji tylko przyspieszyły.
- Najnowszym osiągnięciem jest sztuczna inteligencja agentyczna (autonomiczna): są to systemy AI zdolne do samodzielnego podejmowania decyzji lub wykonywania złożonych zadań, czyli cechuje je samodzielność, specjalizacja i zdolność do adaptacji. Pozwala jej to obsługiwać bardziej złożone i oparte na podejmowaniu decyzji przepływy pracy, w czym przewyższa zwykłą automatyzację procesów robotycznych (RPA).
- Chociaż agentyczna sztuczna inteligencja może działać niezależnie i jest zorientowana na cel, nadal nie jest zdolna do myślenia. Jest to główna różnica między sztuczną inteligencją agentową a AGI.
- Wstępne szacunki wskazują, że 60% miejsc pracy w gospodarkach rozwiniętych i 40% globalnego zatrudnienia jest narażonych na redukcję zatrudnienia w związku z upowszechnieniem sztucznej inteligencji.
- Ze względu na swój wielofunkcyjny charakter, sztuczna inteligencja agentowa może wpłynąć na przyszłość rynków pracy i sposób wykonywania zadań. Na najwyższym poziomie wydajności sztuczna inteligencja agentowa mogłaby zautomatyzować znacznie więcej zadań poznawczych i wieloetapowych, niż dotychczasowe LLM.
- Szacunki efektów Agentic AI dla gospodarki światowej są bardzo rozbieżne – wszystkie podkreślają znaczący wpływ Agentic AI na globalną gospodarkę, o skali od 2,6 bln USD do 4,4 bln USD rocznie w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat.
- Dyskusja o korzyściach Agentic AI przesłania jej koszty społeczne: bezprecedensową intensywności wykorzystania kapitału, energii i świeżej wody zarówno do szkolenia dużych modeli sztucznej inteligencji, jak i budowy rozbudowanej infrastruktury centrów danych do ich obsługi. Koszty te co roku rosną ponad 2,4-krotnie
- Likwidacja miejsc pracy na skalę porównywalną z rewolucją przemysłową: Oprócz kosztów finansowych, społecznych i środowiskowych, rozwój nowych technologii może zastąpić lub uzupełnić pracę ludzką. Konieczne działania publiczne – przemyślane powszechne możliwości inwestycji w edukację dla dorosłych i uzupełniania kwalifikacji, zapewnienia dochodu podstawowego czy inne działania osłonowe – nie ma jednego rozwiązania do wdrożenia we wszystkich krajach. Pewne jest tylko to, ze konieczna jest szybka analiza tematu i działania. Już – tu i teraz, nie za 5-10 lat.
Sztuczna inteligencja agentyczna – zdolna do samodzielnego podejmowania decyzji i wykonywania złożonych zadań bez interwencji człowieka – stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie sztucznej inteligencji i może głęboko zmienić gospodarki i rynki pracy na całym świecie.
Przykład jak działa Agent AI (operująca przy pomocy dedykowanych do zadań „agentów”): można jej zlecić zorganizowanie wakacji za określoną kwotę, a ona, przy odpowiednim skonfigurowaniu, będzie działać jak biuro podróży i zorganizuje bilety transportowe oraz rezerwacje hotelowe, a także zaproponuje harmonogram.
Podobnie można ją zaprogramować do wykonywania operacji w zakresie obsługi klienta, opieki zdrowotnej, zasobów ludzkich, kodowania, finansów, pomocy w całym przedsiębiorstwie i systemów wieloagentowych.
Perspektywy gospodarcze są ogromne – prognozowane globalne zyski w wysokości 2,6–4,4 bln USD w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat, napędzane produktywnością i innowacjami.
Kluczowe pytanie, które stawia Allianz Trade brzmi jednak, czy wiążący się z tym wzrost produktywności nie będzie wiązał się z powszechnym bezrobociem? W ujęciu historycznym udział pracy w dochodzie narodowym pozostawał stosunkowo stabilny przez większość okresu powojennego, co sugeruje, że dotychczas postęp technologiczny raczej uzupełniał pracę, a nie ją zastępował. Jednak w ostatnich latach tendencja ta uległa zmianie, budząc obawy o rosnącą zastępowalność pracy przez systemy sztucznej inteligencji.
W porównaniu z wcześniejszymi technologiami sztucznej inteligencji, w tym generatywną sztuczną inteligencją, agentyczna sztuczna inteligencja stanowi większe zagrożenie dla zatrudnionych. Najnowsze szacunki sugerują, że nawet 60% miejsc pracy w gospodarkach rozwiniętych i 40% globalnego zatrudnienia może zostać zastąpione lub zautomatyzowane przez sztuczną inteligencję.
Skala tych zmian może odzwierciedlać transformacyjne skutki rewolucji przemysłowej, stanowiąc fundamentalne wyzwanie dla istniejących modeli pracy, dystrybucji dochodów i wzrostu gospodarczego.
Zmiana udziału pracy w dochodach według branży i kraju (2000-2024)
Badania Allianz Trade wykazały, że Niemcy, Hiszpania, Włochy i Polska są w stosunkowo mniejszym stopniu narażone na znaczną redukcję miejsc pracy w wyniku wdrożenia (coraz bardziej zaawansowanej) sztucznej inteligencji, ponieważ w tych krajach nakłady brutto na środki trwałe i praca wyraźnie się uzupełniają.
Aby określić, które kraje i sektory wykazują najwyższą substytucyjność pracy, badamy elastyczność pracy w odniesieniu do inwestycji kapitałowych (nakłady brutto na środki trwałe, inwestycje w oprogramowanie oraz badania i rozwój) według branż NACE w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Austrii i Polsce.
Dodatni współczynnik sugerowałby, że kapitał i praca są komplementarne, co wskazuje, że praca byłaby odporna na zwiększone wdrożenie sztucznej inteligencji, natomiast ujemny współczynnik oznaczałby, że praca może zostać zastąpiona przez sztuczną inteligencję.
Elastyczność pracy względem inwestycji w kapitał, oprogramowanie lub badania i rozwój wg kraju (95%
Aby ocenić związek między pracą a kapitałem, analizujemy popyt na pracę w kilku krajach. Podczas gdy w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Polsce nakłady brutto na środki trwałe i praca wydają się wyraźnie się uzupełniać, przy czym Polska i Włochy wykazują najsilniejszy pozytywny efekt, Austria, Francja i Holandia nie wykazują statystycznie istotnego związku.
Jednak analizując inwestycje kapitałowe w technologie oprogramowania, stwierdziliśmy, że we wszystkich krajach występuje zależność substytucyjna. Ponadto analizując inwestycje krajowe w badania i rozwój, również stwierdziliśmy ujemną zależność między inwestycjami a pracą, ale zależność ta nie jest statystycznie istotna we Włoszech i Hiszpanii.
Wszystkie regresje Allianz Trade wykazują bardzo istotną, silną pozytywną zależność między kosztami finansowania a popytem na pracę: wzrost kosztów finansowania o 1% wiąże się ze wzrostem popytu na pracę o 0,19%. Wynagrodzenia również wykazują pozytywną zależność od popytu na pracę.
Ogólnie rzecz biorąc, struktura produkcji różni się w poszczególnych krajach Europy: kraje środkowej i południowej Europy wykazują komplementarność (inwestycje kapitałowe zwiększają popyt na pracę) , podczas gdy dojrzałe, kapitałochłonne gospodarki (Holandia i Austria) nie wykazują tej tendencji.
Jednakże, gdy skupimy się na aktywach, które służą jako proxy AI, takich jak oprogramowanie i badania i rozwój, pojawia się efekt substytucji. We wszystkich badanych krajach wzrost inwestycji w oprogramowanie wiąże się ze spadkiem zatrudnienia, wynoszącym od 0,22% do 0,29% na każdy 1% wzrostu inwestycji. Inwestycje w badania i rozwój również mają negatywny wpływ na zatrudnienie, choć mniejszy (od 0,01% do 0,08%) i nieistotny statystycznie we Włoszech i Hiszpanii.
Inwestycje w oprogramowanie zmniejszają zatrudnienie we wszystkich branżach z wyjątkiem rolnictwa, przy czym najsilniejszy spadek odnotowano w sektorze finansowym i nieruchomościach. Nakłady brutto na środki trwałe są dodatnio skorelowane z popytem na pracę we wszystkich branżach, zwiększając zatrudnienie o 0,15% do 0,35% na każdy 1% inwestycji.
Najsilniejsze efekty obserwuje się w rolnictwie, kulturze, budownictwie i sektorze produkcyjnym. Jednak na podstawie naszych badań możemy stwierdzić, że w przypadku inwestycji w oprogramowanie ich wzrost o 1% powoduje zmniejszenie zatrudnienia we wszystkich branżach z wyjątkiem rolnictwa, od 0,04% do 0,18%, przy czym największy spadek odnotować można w sektorze finansowym i nieruchomościach.
Podobnie, wzrost inwestycji w badania i rozwój o 1% powoduje zazwyczaj spadek popytu na pracę w większości branż, przy czym największa substytucja ma miejsce w nieruchomościach (0,30%), finansach (0,30%) i ICT – technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (0,17%). Nasze analizy wskazują, że sztuczna inteligencja, a w szczególności sztuczna inteligencja agencyjna, może powodować większą substytucję zatrudnionych niż poprzednie fale technologiczne.
Elastyczność pracy względem inwestycji w kapitał, oprogramowanie lub badania i rozwój wg branży
W tej sytuacji niezbędne będzie holistyczne podejście do polityki publicznej, aby złagodzić zakłócenia na rynku pracy, zapewnić pomoc w przekwalifikowaniu zwalnianych pracowników do nowych, potrzebnych zawodów i branż poprzez ponowne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji oraz zachęcić firmy do zatrudniania zwolnionych pracowników.
Wyjątkowe ryzyko związane z tempem, skalą i charakterem utraty miejsc pracy spowodowanej przez sztuczną inteligencję uzasadnia również stworzenie nowych form inicjatyw społecznych, aby dzielić się korzyściami płynącymi ze sztucznej inteligencji z osobami dotkniętymi tym zjawiskiem.
Przykładem mogą tu być transfery pieniężne, ubezpieczenie od utraty pracy spowodowanej przez sztuczną inteligencję lub powszechny dochód podstawowy, finansowane z systemu składek za korzystanie ze sztucznej inteligencji, minimalnego podatku od osób prawnych, takiego jak promowany przez OECD, lub prewencyjnego rozwiązania tej kwestii poprzez programy udziału pracowników w zyskach.
Ludovic Subran, Główny ekonomista
Guillaume Dejean, Doradca sektorowy
Bjoern Griesbach, Szef działu makroekonomii i rynków kapitałowych
Ano Kuhanathan, Szef działu badań korporacyjnych
Maria Latorre, Doradca sektorowy
Giovanni Scarpato, Ekonomista
oprac. : eGospodarka.pl
