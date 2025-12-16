Praca z AI bez planu na przyszłość. Raport pokazuje słabość pokolenia X

Pokolenie X docenia AI tu i teraz, ale coraz częściej martwi się o jutro. Choć 60 proc. pracowników w wieku 45+ deklaruje satysfakcję z pracy wspieranej przez sztuczną inteligencję, tylko co drugi z optymizmem myśli o swojej przyszłości zawodowej. Raport rocketjobs.pl i justjoin.it pokazuje, że starsi pracownicy są rzadziej obejmowani szkoleniami, mają mniejszy dostęp do płatnych narzędzi AI i częściej pozostają bez planu rozwoju kariery. To wszystko pogłębia ich niepewność w obliczu technologicznej rewolucji.

Świadomość zmian i różnice w dostępie do technologii

To zjawisko ma ciekawe implikacje społeczne: oznacza bowiem, że ludzie w szczytowym okresie kariery, często na kluczowych stanowiskach kierowniczych, mogą być najmniej przygotowani na nadchodzące zmiany.

Tylko 30 proc. pracowników pokolenia X twierdzi, że ma dostęp do płatnych, zaawansowanych wersji narzędzi AI

Przygotowanie do zmian i planowanie kariery

Korzystanie z AI w codziennej pracy

Paradoks satysfakcji i optymizmu

To sugeruje, że starsze pokolenia, mimo początkowej ostrożności, doceniają praktyczne korzyści AI, podczas gdy młodsi pracownicy mogą odczuwać większą presję konkurencyjną.

​​Starsi pracownicy widzą, że AI pomaga im dziś wykonywać zadania szybciej i skuteczniej, ale nie czują, że mają kontrolę nad tym, co będzie za 3-5 lat. Ta chwilowa satysfakcja bez konkretnej wizji przyszłości jest sygnałem ostrzegawczym dla organizacji: nie wystarczy wyposażyć pracujących w odpowiednie narzędzia, trzeba też dać perspektywę rozwoju.



Gdy tylko 30 proc. pracowników 45+ ma dostęp do płatnych narzędzi AI, a jedynie 8 proc. otrzymuje obowiązkowe szkolenia, może to skutkować faktycznym systemowym wykluczeniem najbardziej doświadczonej grupy z transformacji - mówi Piotr Nowosielski, CEO portali pracy justjoin.it i rocketjobs.pl.

Neutralność czy bezradność?

Sceptycyzm pokolenia X może wynikać z doświadczenia życiowego i obserwacji poprzednich rewolucji technologicznych, które nie zawsze spełniały swoje obietnice.

Pokolenie X jest tym, któremu poświęca się najmniej uwagi w kontekście zmian, jakie dzieją się na rynku pracy za sprawą sztucznej inteligencji. Autorzy raportu „Jak pracować, by nie żałować? W dobie rewolucji AI” postanowili sprawdzić jak względem młodszych pokoleń radzą sobie X-y w sytuacji, w której fundamenty pracy jaką znają od lat, burzone są przez algorytmy, wprowadzając nowy porządek.Badanie na grupie ponad 1500 pracowników ujawniło znaczące różnice międzypokoleniowe w podejściu do rewolucji AI.Badanie pokazuje wyraźny trend:Ta różnica kolejno 15 i 12 punktów procentowych, może mieć istotne konsekwencje dla tempa adaptacji do zmian.Jak komentują autorzy raportu:Dane ujawniają również znaczące różnice międzypokoleniowe w dostępie do technologii AI.Młodsze pokolenia częściej także dostrzegają gotowość swoich firm na rewolucję AI: 57 proc. Zetek i 50 proc. Millenialsów ocenia, że ich organizacje są przygotowane na zmiany, wobec tylko 40 proc. przedstawicieli pokolenia X.Jak wyjaśniają autorzy raportu, ta różnica może wynikać zarówno z naturalnie większego zainteresowania technologią wśród młodszych pracowników, jak i z tego, że firmy strategicznie inwestują w narzędzia AI przede wszystkim dla swoich najmłodszych talentów, widząc w nich największy potencjał., a 22 proc. nie ma planu rozwoju kariery na najbliższe 3 lata i nie zamierza go tworzyć. Dla porównania, wśród pokolenia Z odsetek ten wynosi 8 proc.. Ponadto z raportu wynika, że pokolenie X charakteryzuje się największą stabilnością zawodową – 78 proc. jego przedstawicieli zmienia pracę rzadziej niż co 5 lat (wobec 59 proc. millenialsów i 46 proc. Zetek).Jednocześnie 54 proc. całkowicie odrzuca ideę zmiany zawodu, podczas gdy wśród młodszych pokoleń odsetek ten waha się od 39 proc. do 43 proc.. Jednocześnie najwięcej, bo 12 proc najstarszych pracowników nie korzysta z AI wobec tylko 7 proc. Millenialsów i Zetek, a aż 22 proc. nie planuje w ogóle szkolić się w tym zakresie.Z drugiej strony interesującym jest, że 9 proc. przedstawicieli pokolenia X używa AI codziennie lub prawie codziennie – to nieznacznie mniej niż wśród młodszych pracowników (13 proc.), co pokazuje, że jest wąska grupa X-ów, która szczególnie aktywnie adaptuje nowe technologie.Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków z raportu jest paradoks w postawie pokolenia X wobec AI.. Jak czytamy w raporcie:Jednocześnie jednak tylko 54 proc. przedstawicieli pokolenia X ma optymistyczny stosunek do swojej przyszłości zawodowej w czasach AI – to znacząco mniej niż 70 proc. wśród generacji Z i 66 proc. wśród Millenialsów. Jak zauważają autorzy, ten spadek zawodowych nadziei wraz z wiekiem, może wynikać z ograniczonych możliwości rozwoju dla starszych zatrudnionych.. Jak twierdzą autorzy raportu:Ponadto, dla osób w wieku 45-59 lat, często zajmujących stanowiska kierownicze, powszechne stosowanie AI może oznaczać konieczność fundamentalnej zmiany sposobu pracy w momencie, gdy wydawało się, że osiągnęli już sukces i stabilność zawodową. Nic więc dziwnego, że rewolucja AI budzi w nich obawy i poczucie zagrożenia.Raport pokazuje, że rewolucja AI dotyka wszystkie pokolenia, ale jest interpretowana przez pryzmat zupełnie różnych doświadczeń życiowych i zawodowych. Pokolenie X, będące często na szczytach kariery, staje przed dylematem: czy na tym etapie życia zawodowego jest w stanie – i czy chce – fundamentalnie zmienić sposób pracy, który przyniósł dotychczasowy sukces.