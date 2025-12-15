Od badań po kulturę - sprawdź, na co Polska wyda Fundusze Norweskie
2025-12-15 00:07
Z tego artykułu dowiesz się:
- Ile środków Polska otrzyma z Funduszy Norweskich i EOG w 2026 roku i na jakie obszary będą one przeznaczone.
- Jakie programy będą realizowane – od badań naukowych i innowacji po kulturę i zieloną transformację.
- Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jakie instytucje zarządzają poszczególnymi programami.
- Kiedy rozpoczną się nabory wniosków i jakie kroki podjąć, aby skutecznie aplikować o wsparcie.
- Dlaczego współpraca z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu może zwiększyć szanse na sukces.
Dzięki tym projektom poprawiono dostępność i atrakcyjność turystyczną kluczowych miejsc, a jednocześnie wzmocniono lokalne społeczności i gospodarkę. Co więcej, aż 683 projekty realizowano w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, co przełożyło się na rozwój międzynarodowej współpracy i wymianę wiedzy.
Czym są Fundusze Norweskie i EOG?
Fundusze Norweskie i EOG to mechanizm finansowy, dzięki któremu trzy państwa – Norwegia, Islandia i Liechtenstein – wspierają rozwój 15 krajów Unii Europejskiej, w tym Polskę. Choć nie należą do UE, korzystają z jej wspólnego rynku, dlatego zobowiązały się do współfinansowania projektów w państwach członkowskich.
Rekordowa pula dla Polski
W kwietniu 2025 r. w Warszawie podpisano umowy dotyczące IV edycji Funduszy Norweskich i EOG. Polska otrzyma blisko 4 miliardy złotych (925 mln euro) – najwięcej spośród wszystkich beneficjentów programu.
Co więcej, Polska jest pierwszym krajem UE, który podpisał Memorandum of Understanding i uzyskał aż ¼ całej puli inwestycyjnej. Ambitnym celem jest uruchomienie pierwszych programów już na początku przyszłego roku.
Na co zostaną przeznaczone środki?
Z ponad 3,3 miliarda złotych (772 mln euro) sfinansowanych zostanie osiem programów zarządzanych przez polskie instytucje publiczne (operatorów), a także pomoc techniczna i Fundusz Współpracy Dwustronnej. Kluczowe obszary to:
- Badania Stosowane i Innowacje – ok. 343 mln zł (80 mln euro), operator: NCBR
- Badania Podstawowe – ok. 257 mln zł (60 mln euro), operator: NCN
- Rozwój Lokalny – ok. 720 mln zł (168 mln euro), operator: MFiPR
- Zielona Przedsiębiorczość i Innowacje – ok. 236 mln zł (55 mln euro), operator: PARP
- Sprawiedliwość – ok. 257 mln zł (60 mln euro), operator: MS
- Sprawy Wewnętrzne – ok. 300 mln zł (70 mln euro), operator: MSWiA
- Zielona Transformacja – ok. 685 mln zł (160 mln euro), operator: MKiŚ
- Kultura – ok. 385 mln zł (90 mln euro), operator: MKiDN
Harmonogram realizacji
- Okres kwalifikowalności wydatków: od 24 kwietnia 2025 r. do końca kwietnia 2031 r.
- Podpisanie pierwszych umów: planowane na luty 2026 r.
- Start naborów wniosków: pierwsza połowa 2026 r.
Programy będą przygotowywane we współpracy z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a ich uruchomienie otworzy drogę do realizacji innowacyjnych projektów w całym kraju.
Fundusze Norweskie i EOG to nie tylko znaczące wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ogromna szansa na rozwój Polski w wielu obszarach – od innowacji i badań naukowych, przez zieloną transformację, aż po kulturę i lokalne społeczności. Dzięki tym środkom możliwe będzie realizowanie ambitnych projektów, które wzmocnią konkurencyjność gospodarki i poprawią jakość życia obywateli.
Fundusze Norweskie i EOG stanowią wartościowe uzupełnienie krajowych oraz unijnych programów finansowych. Ich synergiczne wykorzystanie pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału inwestycyjnego, tworząc kompleksową ofertę dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
Eksperci ds. pozyskiwania funduszy podkreślają, że odpowiednie przygotowanie jest kluczowe dla powodzenia w naborach. Proces aplikacyjny w ramach funduszy norweskich wymaga nie tylko innowacyjnego pomysłu, ale także kompletnej dokumentacji. Ponieważ pierwsze konkursy mogą ruszyć w najbliższym czasie, warto już teraz rozpocząć prace nad koncepcjami projektów. Wczesne przygotowanie zwiększa bowiem szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.
Autorzy:
Tomasz Bąkowski - ekspert PwC Polska
Bartłomiej Witczak - ekspert PwC Polska
