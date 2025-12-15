eGospodarka.pl
Od badań po kulturę - sprawdź, na co Polska wyda Fundusze Norweskie

2025-12-15 00:07

Od badań po kulturę - sprawdź, na co Polska wyda Fundusze Norweskie

Od badań po kulturę - sprawdź, na co Polska wyda Fundusze Norweskie © wygenerowane przez AI

Polska otrzyma rekordowe wsparcie w ramach IV edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). To środki, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju innowacji, lokalnych społeczności, kultury oraz zielonej transformacji. Poprzednia edycja Funduszy Norweskich i EOG (2014-2021) była prawdziwą historią sukcesu. Polska jako największy beneficjent programu, otrzymała 809,3 mln euro (ok. 3,5 mld zł), co pozwoliło zrealizować niemal 1800 projektów w 13 programach. Inwestycje obejmowały szeroki zakres działań - od badań naukowych i innowacji, przez kulturę, edukację, ochronę środowiska, sprawiedliwość, zdrowie, aż po rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Przeczytaj także: Jednolity rynek UE podtrzymuje miliony miejsc pracy

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Ile środków Polska otrzyma z Funduszy Norweskich i EOG w 2026 roku i na jakie obszary będą one przeznaczone.
  • Jakie programy będą realizowane – od badań naukowych i innowacji po kulturę i zieloną transformację.
  • Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jakie instytucje zarządzają poszczególnymi programami.
  • Kiedy rozpoczną się nabory wniosków i jakie kroki podjąć, aby skutecznie aplikować o wsparcie.
  • Dlaczego współpraca z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu może zwiększyć szanse na sukces.

Dzięki tym projektom poprawiono dostępność i atrakcyjność turystyczną kluczowych miejsc, a jednocześnie wzmocniono lokalne społeczności i gospodarkę. Co więcej, aż 683 projekty realizowano w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, co przełożyło się na rozwój międzynarodowej współpracy i wymianę wiedzy.

Czym są Fundusze Norweskie i EOG?


Fundusze Norweskie i EOG to mechanizm finansowy, dzięki któremu trzy państwa – Norwegia, Islandia i Liechtenstein – wspierają rozwój 15 krajów Unii Europejskiej, w tym Polskę. Choć nie należą do UE, korzystają z jej wspólnego rynku, dlatego zobowiązały się do współfinansowania projektów w państwach członkowskich.

Rekordowa pula dla Polski


W kwietniu 2025 r. w Warszawie podpisano umowy dotyczące IV edycji Funduszy Norweskich i EOG. Polska otrzyma blisko 4 miliardy złotych (925 mln euro) – najwięcej spośród wszystkich beneficjentów programu.

Co więcej, Polska jest pierwszym krajem UE, który podpisał Memorandum of Understanding i uzyskał aż ¼ całej puli inwestycyjnej. Ambitnym celem jest uruchomienie pierwszych programów już na początku przyszłego roku.

Na co zostaną przeznaczone środki?


Z ponad 3,3 miliarda złotych (772 mln euro) sfinansowanych zostanie osiem programów zarządzanych przez polskie instytucje publiczne (operatorów), a także pomoc techniczna i Fundusz Współpracy Dwustronnej. Kluczowe obszary to:
  • Badania Stosowane i Innowacje – ok. 343 mln zł (80 mln euro), operator: NCBR
  • Badania Podstawowe – ok. 257 mln zł (60 mln euro), operator: NCN
  • Rozwój Lokalny – ok. 720 mln zł (168 mln euro), operator: MFiPR
  • Zielona Przedsiębiorczość i Innowacje – ok. 236 mln zł (55 mln euro), operator: PARP
  • Sprawiedliwość – ok. 257 mln zł (60 mln euro), operator: MS
  • Sprawy Wewnętrzne – ok. 300 mln zł (70 mln euro), operator: MSWiA
  • Zielona Transformacja – ok. 685 mln zł (160 mln euro), operator: MKiŚ
  • Kultura – ok. 385 mln zł (90 mln euro), operator: MKiDN

Harmonogram realizacji


  • Okres kwalifikowalności wydatków: od 24 kwietnia 2025 r. do końca kwietnia 2031 r.
  • Podpisanie pierwszych umów: planowane na luty 2026 r.
  • Start naborów wniosków: pierwsza połowa 2026 r.

Programy będą przygotowywane we współpracy z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a ich uruchomienie otworzy drogę do realizacji innowacyjnych projektów w całym kraju.

Fundusze Norweskie i EOG to nie tylko znaczące wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ogromna szansa na rozwój Polski w wielu obszarach – od innowacji i badań naukowych, przez zieloną transformację, aż po kulturę i lokalne społeczności. Dzięki tym środkom możliwe będzie realizowanie ambitnych projektów, które wzmocnią konkurencyjność gospodarki i poprawią jakość życia obywateli.

Fundusze Norweskie i EOG stanowią wartościowe uzupełnienie krajowych oraz unijnych programów finansowych. Ich synergiczne wykorzystanie pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału inwestycyjnego, tworząc kompleksową ofertę dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

Eksperci ds. pozyskiwania funduszy podkreślają, że odpowiednie przygotowanie jest kluczowe dla powodzenia w naborach. Proces aplikacyjny w ramach funduszy norweskich wymaga nie tylko innowacyjnego pomysłu, ale także kompletnej dokumentacji. Ponieważ pierwsze konkursy mogą ruszyć w najbliższym czasie, warto już teraz rozpocząć prace nad koncepcjami projektów. Wczesne przygotowanie zwiększa bowiem szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.

Autorzy:
Tomasz Bąkowski - ekspert PwC Polska
Bartłomiej Witczak - ekspert PwC Polska
Przeczytaj także: 20 lat członkostwa Europy Środkowej w UE. Jaki bilans?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Fundusze Norweskie, fundusze EOG, Unia Europejska, fundusze unijne, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przeczytaj także

Jednolity rynek UE: trwa walka o konkurencyjność

Jednolity rynek UE: trwa walka o konkurencyjność

Dzień Europy. Na jakie wsparcie unijne mogą liczyć firmy?

Dzień Europy. Na jakie wsparcie unijne mogą liczyć firmy?

15 lat Polski w UE i 164 mld EUR wsparcia

15 lat Polski w UE i 164 mld EUR wsparcia

Fundusze unijne w Europie Śr-Wsch. to 15,5% PKB

Fundusze unijne w Europie Śr-Wsch. to 15,5% PKB

Termomodernizacja budynków: dotacje w I-II kw. 2013 r.

Termomodernizacja budynków: dotacje w I-II kw. 2013 r.

Finansowanie projektów środowiskowych w ramach Funduszy Norweskich

Finansowanie projektów środowiskowych w ramach Funduszy Norweskich

Młodzież skorzysta z aktualizacji materiałów o kształtowaniu demokracji w UE

Młodzież skorzysta z aktualizacji materiałów o kształtowaniu demokracji w UE

Horyzont Europa w nowej odsłonie: prostszy, szybszy, bardziej strategiczny, z podwojonym budżetem

Horyzont Europa w nowej odsłonie: prostszy, szybszy, bardziej strategiczny, z podwojonym budżetem

Eksport UE bez USA? Unia ma remedium na rosnące cła

Eksport UE bez USA? Unia ma remedium na rosnące cła

