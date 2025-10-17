eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyBranża IT w Polsce zwalnia. Kto dziś zyska, a kto straci pracę?

Branża IT w Polsce zwalnia. Kto dziś zyska, a kto straci pracę?

2025-10-17 00:10

Branża IT w Polsce zwalnia. Kto dziś zyska, a kto straci pracę?

Rynek IT w Polsce pozostaje aktywny © pixabay - wygenerowane przez AI

Co czwarta firma IT w Polsce rozważa zwolnienia, a dynamika rekrutacji wyraźnie hamuje. Mimo to branża nie stoi w miejscu – organizacje nadal szukają ekspertów od chmury, cyberbezpieczeństwa i analizy danych, oferując im atrakcyjne stawki i możliwość pracy przy globalnych projektach. Rynek staje się coraz bardziej selektywny, a wejście do niego dla juniorów – trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Przeczytaj także: Praca w branży IT: poszukiwani specjaliści od cyberbezpieczeństwa

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego część firm IT w Polsce planuje redukcje etatów, a inne wciąż rekrutują?
  • Jakie specjalizacje w branży IT są obecnie najbardziej poszukiwane?
  • Jak wygląda polski rynek IT na tle globalnych trendów zatrudnienia?
  • Jakie czynniki wpływają na ostrożne podejście firm do rekrutacji w końcówce 2025 roku?

W końcówce roku firmy planują zwiększać liczbę etatów, ale w mniejszym stopniu niż wcześniej. Prognoza netto zatrudnienia dla IT na ostatni kwartał wynosi +12%, co jest najniższym wynikiem w 2025 roku dla tej branży. Oznacza to niewielki spadek, o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 16 punktów procentowych rok do roku.

Nadal jednak przewaga organizacji, które będą poszukiwać nowych rąk do pracy nad tymi, które będą redukować etaty jest znacząca.

4 na 10 firm IT planuje rekrutować


38% firm z sektora IT w Polsce planuje rekrutacje w najbliższych miesiącach. Najczęściej wskazywanymi powodami są: rozwój organizacji (48%) oraz postęp technologiczny, który tworzy zapotrzebowanie na nowe role (39%).

Dodatkowo organizacje IT dążą do większej różnorodności w zespole (22%), wchodzą na nowe rynki (17%) oraz wskazują na konieczność uzupełnienia wakatów po odejściu pracowników w poprzednich kwartałach (17%).

Z kolei 27% pracodawców myśli o redukcjach głównie z powodu wyzwań ekonomicznych (31%), zmniejszonego popytu na usługi i produkty, a także wpływu automatyzacji (31%). Ponadto 25% organizacji IT wskazuje na zakończone projekty i decyzję o braku uzupełniania wakatów, które powstały po odejściu pracowników (25%).

Globalnie najczęstszym powodem rekrutacji w branży IT jest rozwój organizacji (41%), a przyczyną redukcji zatrudnienia – wyzwania ekonomiczne (34%).
Rynek IT w Polsce pozostaje aktywny, choć dynamika zatrudnienia spowalnia. W najbliższych miesiącach najbardziej poszukiwani będą specjaliści w obszarach cyberbezpieczeństwa, cloud computing, data engineering, analizy danych oraz integracji systemów low-code/no-code. Wynagrodzenia dla takich ról utrzymują się na poziomie powyżej średniej rynkowej, od około 10-15 tys. zł brutto miesięcznie dla specjalistów średniego szczebla, do 25-40 tys. zł brutto dla ekspertów i menedżerów – mówi Dominik Malec, Head of Experis IT Resourcing.

Co trzecia firma IT nie przewiduje zmian kadrowych


32% organizacji z sektora IT deklaruje, że w nadchodzącym kwartale nie planuje zmian w zatrudnieniu. Najczęściej wskazywane powody to: strategia skoncentrowana na utrzymaniu obecnej kadry (32%) oraz wstrzymanie decyzji dotyczących obsadzenia wakatów (32%).

Firmy podkreślają także, że obecny zespół jest wystarczający do realizacji celów biznesowych (26%), a sytuacja rynkowa wydaje się stabilna i nie oczekuje się dużych zmian w branży (26%). Globalnie firmy najczęściej decydują się na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, uznając, że obecny personel jest wystarczający do realizacji celów organizacji (39%).
Wiele firm przyjmuje strategię „wait and see”, utrzymując obecną kadrę i wstrzymując decyzje o obsadzaniu wakatów, co w naszej ocenie jest sygnałem rosnącej ostrożności i potrzeby elastycznego zarządzania kosztami personalnymi. Organizacje chcą zachować zdolność do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, jeśli sytuacja się poprawi, w każdej chwili mogą wznowić rekrutacje, jeśli zaś pogorszy, mają większą kontrolę nad kosztami.

To nie musi oznaczać długoterminowych zwolnień, raczej ostrożne podejście do skalowania zespołów i większe wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, projektowych czy kontraktowych, które pozwalają utrzymać ciągłość realizacji kluczowych projektów bez trwałego zwiększania etatów – dodaje Dominik Malec.

IT w Polsce rośnie wolniej niż globalnie


Na tle globalnych danych, sektor IT w Polsce z prognozą +12% wypada nieco słabiej. Wśród ośmiu analizowanych branż, IT osiąga najwyższy wskaźnik rekrutacyjny na świecie – prognoza netto zatrudnienia globalnie wynosi aż +36%. W Europie najlepiej radzą sobie Holandia (+44%) i Wielka Brytania (+42%), natomiast najsłabsze prognozy odnotowują Słowacja (-8%) oraz Węgry (+6%).

W Stanach Zjednoczonych, które stanowią istotny rynek pracy dla wielu Polaków w sektorze IT, prognoza zatrudnienia utrzymuje się na wysokim poziomie +46%, co oznacza nieznaczny spadek o 2 pp. względem poprzedniego kwartału.
Na tle globalnym polski sektor IT nadal rośnie, choć wolniej niż rynki zachodnie. Wynika to z mniejszej skali inwestycji i ostrożniejszego podejścia firm do ekspansji. Spodziewamy się jednak, że w kolejnych kwartałach nastąpi stopniowe wyrównywanie trendów.

Polska pozostaje atrakcyjnym hubem talentów IT, a firmy zagraniczne wciąż lokują tu swoje centra kompetencyjne. W perspektywie średnioterminowej powinno to wspierać odbudowę dynamiki rekrutacji i stabilizować rynek pracy w branży – podsumowuje przedstawiciel Experis.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2025 roku został opracowany na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 525 pracodawców w Polsce.

W niniejszym raporcie stosowane jest pojęcie „prognoza netto zatrudnienia”. Parametr ten stanowi różnicę procentową pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia i odsetkiem firm spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym kwartale. Uzyskany wynik to właśnie prognoza netto zatrudnienia.

Badanie zostało zrealizowane globalnie, w terminie od 1 do 31 lipca 2025 roku na grupie ponad 40 000 pracodawców, reprezentujących 42 rynki na całym świecie.


Przeczytaj także: Trwa walka o specjalistów IT. Wynagrodzenia rosną o 30-40 proc. Trwa walka o specjalistów IT. Wynagrodzenia rosną o 30-40 proc.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: praca w IT, specjaliści IT, rynek pracy, branża IT, wynagrodzenia, rekrutacja pracowników, prognozy zatrudnienia, tendencje na rynku pracy

Przeczytaj także

Praca w branży IT: delikatne ożywienie, dobre wiadomości dla juniorów

Praca w branży IT: delikatne ożywienie, dobre wiadomości dla juniorów

Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy?

Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy?

Praca w branży IT tylko dla wybranych?

Praca w branży IT tylko dla wybranych?

Branża IT: ofert nie brakuje, ale pracy dla juniorów jest coraz mniej

Branża IT: ofert nie brakuje, ale pracy dla juniorów jest coraz mniej

Branża IT: pracy i pieniędzy dla seniorów nie brak, gorzej z juniorami

Branża IT: pracy i pieniędzy dla seniorów nie brak, gorzej z juniorami

Branża IT: mniej ofert pracy, ale Backend Developer ciągle poszukiwany

Branża IT: mniej ofert pracy, ale Backend Developer ciągle poszukiwany

Branża IT to eldorado? Nie dla juniorów

Branża IT to eldorado? Nie dla juniorów

Branża IT: ofert nie brakuje, praca zdalna najlepiej opłacana

Branża IT: ofert nie brakuje, praca zdalna najlepiej opłacana

O ¼ mniej ofert pracy w IT niż przed rokiem

O ¼ mniej ofert pracy w IT niż przed rokiem

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Dolar słabszy, EUR otrzymuje wsparcie z Francji

Dolar słabszy, EUR otrzymuje wsparcie z Francji

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Kto zyska jesienią? Rekordowa ilość ofert pracy w sektorze usług medycznych, farmacji i biotechnologii

Kto zyska jesienią? Rekordowa ilość ofert pracy w sektorze usług medycznych, farmacji i biotechnologii

Gospodarka współdzielenia i nowe technologie finansowe - jak zmieniają świat inwestycji

Gospodarka współdzielenia i nowe technologie finansowe - jak zmieniają świat inwestycji

Deficyt podaży i napięcia geopolityczne windują ceny metali

Deficyt podaży i napięcia geopolityczne windują ceny metali

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: