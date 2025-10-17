Branża IT w Polsce zwalnia. Kto dziś zyska, a kto straci pracę?
2025-10-17 00:10
W końcówce roku firmy planują zwiększać liczbę etatów, ale w mniejszym stopniu niż wcześniej. Prognoza netto zatrudnienia dla IT na ostatni kwartał wynosi +12%, co jest najniższym wynikiem w 2025 roku dla tej branży. Oznacza to niewielki spadek, o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 16 punktów procentowych rok do roku.
Nadal jednak przewaga organizacji, które będą poszukiwać nowych rąk do pracy nad tymi, które będą redukować etaty jest znacząca.
4 na 10 firm IT planuje rekrutować
38% firm z sektora IT w Polsce planuje rekrutacje w najbliższych miesiącach. Najczęściej wskazywanymi powodami są: rozwój organizacji (48%) oraz postęp technologiczny, który tworzy zapotrzebowanie na nowe role (39%).
Dodatkowo organizacje IT dążą do większej różnorodności w zespole (22%), wchodzą na nowe rynki (17%) oraz wskazują na konieczność uzupełnienia wakatów po odejściu pracowników w poprzednich kwartałach (17%).
Z kolei 27% pracodawców myśli o redukcjach głównie z powodu wyzwań ekonomicznych (31%), zmniejszonego popytu na usługi i produkty, a także wpływu automatyzacji (31%). Ponadto 25% organizacji IT wskazuje na zakończone projekty i decyzję o braku uzupełniania wakatów, które powstały po odejściu pracowników (25%).
Globalnie najczęstszym powodem rekrutacji w branży IT jest rozwój organizacji (41%), a przyczyną redukcji zatrudnienia – wyzwania ekonomiczne (34%).
Rynek IT w Polsce pozostaje aktywny, choć dynamika zatrudnienia spowalnia. W najbliższych miesiącach najbardziej poszukiwani będą specjaliści w obszarach cyberbezpieczeństwa, cloud computing, data engineering, analizy danych oraz integracji systemów low-code/no-code. Wynagrodzenia dla takich ról utrzymują się na poziomie powyżej średniej rynkowej, od około 10-15 tys. zł brutto miesięcznie dla specjalistów średniego szczebla, do 25-40 tys. zł brutto dla ekspertów i menedżerów – mówi Dominik Malec, Head of Experis IT Resourcing.
Co trzecia firma IT nie przewiduje zmian kadrowych
32% organizacji z sektora IT deklaruje, że w nadchodzącym kwartale nie planuje zmian w zatrudnieniu. Najczęściej wskazywane powody to: strategia skoncentrowana na utrzymaniu obecnej kadry (32%) oraz wstrzymanie decyzji dotyczących obsadzenia wakatów (32%).
Firmy podkreślają także, że obecny zespół jest wystarczający do realizacji celów biznesowych (26%), a sytuacja rynkowa wydaje się stabilna i nie oczekuje się dużych zmian w branży (26%). Globalnie firmy najczęściej decydują się na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, uznając, że obecny personel jest wystarczający do realizacji celów organizacji (39%).
Wiele firm przyjmuje strategię „wait and see”, utrzymując obecną kadrę i wstrzymując decyzje o obsadzaniu wakatów, co w naszej ocenie jest sygnałem rosnącej ostrożności i potrzeby elastycznego zarządzania kosztami personalnymi. Organizacje chcą zachować zdolność do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, jeśli sytuacja się poprawi, w każdej chwili mogą wznowić rekrutacje, jeśli zaś pogorszy, mają większą kontrolę nad kosztami.
To nie musi oznaczać długoterminowych zwolnień, raczej ostrożne podejście do skalowania zespołów i większe wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, projektowych czy kontraktowych, które pozwalają utrzymać ciągłość realizacji kluczowych projektów bez trwałego zwiększania etatów – dodaje Dominik Malec.
IT w Polsce rośnie wolniej niż globalnie
Na tle globalnych danych, sektor IT w Polsce z prognozą +12% wypada nieco słabiej. Wśród ośmiu analizowanych branż, IT osiąga najwyższy wskaźnik rekrutacyjny na świecie – prognoza netto zatrudnienia globalnie wynosi aż +36%. W Europie najlepiej radzą sobie Holandia (+44%) i Wielka Brytania (+42%), natomiast najsłabsze prognozy odnotowują Słowacja (-8%) oraz Węgry (+6%).
W Stanach Zjednoczonych, które stanowią istotny rynek pracy dla wielu Polaków w sektorze IT, prognoza zatrudnienia utrzymuje się na wysokim poziomie +46%, co oznacza nieznaczny spadek o 2 pp. względem poprzedniego kwartału.
Na tle globalnym polski sektor IT nadal rośnie, choć wolniej niż rynki zachodnie. Wynika to z mniejszej skali inwestycji i ostrożniejszego podejścia firm do ekspansji. Spodziewamy się jednak, że w kolejnych kwartałach nastąpi stopniowe wyrównywanie trendów.
Polska pozostaje atrakcyjnym hubem talentów IT, a firmy zagraniczne wciąż lokują tu swoje centra kompetencyjne. W perspektywie średnioterminowej powinno to wspierać odbudowę dynamiki rekrutacji i stabilizować rynek pracy w branży – podsumowuje przedstawiciel Experis.
Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2025 roku został opracowany na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 525 pracodawców w Polsce.
W niniejszym raporcie stosowane jest pojęcie „prognoza netto zatrudnienia”. Parametr ten stanowi różnicę procentową pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia i odsetkiem firm spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym kwartale. Uzyskany wynik to właśnie prognoza netto zatrudnienia.
Badanie zostało zrealizowane globalnie, w terminie od 1 do 31 lipca 2025 roku na grupie ponad 40 000 pracodawców, reprezentujących 42 rynki na całym świecie.
