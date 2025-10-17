Branża IT w Polsce zwalnia. Kto dziś zyska, a kto straci pracę?

Co czwarta firma IT w Polsce rozważa zwolnienia, a dynamika rekrutacji wyraźnie hamuje. Mimo to branża nie stoi w miejscu – organizacje nadal szukają ekspertów od chmury, cyberbezpieczeństwa i analizy danych, oferując im atrakcyjne stawki i możliwość pracy przy globalnych projektach. Rynek staje się coraz bardziej selektywny, a wejście do niego dla juniorów – trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego część firm IT w Polsce planuje redukcje etatów, a inne wciąż rekrutują?

Jakie specjalizacje w branży IT są obecnie najbardziej poszukiwane?

Jak wygląda polski rynek IT na tle globalnych trendów zatrudnienia?

Jakie czynniki wpływają na ostrożne podejście firm do rekrutacji w końcówce 2025 roku?

4 na 10 firm IT planuje rekrutować

Rynek IT w Polsce pozostaje aktywny, choć dynamika zatrudnienia spowalnia. W najbliższych miesiącach najbardziej poszukiwani będą specjaliści w obszarach cyberbezpieczeństwa, cloud computing, data engineering, analizy danych oraz integracji systemów low-code/no-code. Wynagrodzenia dla takich ról utrzymują się na poziomie powyżej średniej rynkowej, od około 10-15 tys. zł brutto miesięcznie dla specjalistów średniego szczebla, do 25-40 tys. zł brutto dla ekspertów i menedżerów – mówi Dominik Malec, Head of Experis IT Resourcing.

Co trzecia firma IT nie przewiduje zmian kadrowych

Wiele firm przyjmuje strategię „wait and see”, utrzymując obecną kadrę i wstrzymując decyzje o obsadzaniu wakatów, co w naszej ocenie jest sygnałem rosnącej ostrożności i potrzeby elastycznego zarządzania kosztami personalnymi. Organizacje chcą zachować zdolność do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, jeśli sytuacja się poprawi, w każdej chwili mogą wznowić rekrutacje, jeśli zaś pogorszy, mają większą kontrolę nad kosztami.



To nie musi oznaczać długoterminowych zwolnień, raczej ostrożne podejście do skalowania zespołów i większe wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, projektowych czy kontraktowych, które pozwalają utrzymać ciągłość realizacji kluczowych projektów bez trwałego zwiększania etatów – dodaje Dominik Malec.

IT w Polsce rośnie wolniej niż globalnie

Na tle globalnym polski sektor IT nadal rośnie, choć wolniej niż rynki zachodnie. Wynika to z mniejszej skali inwestycji i ostrożniejszego podejścia firm do ekspansji. Spodziewamy się jednak, że w kolejnych kwartałach nastąpi stopniowe wyrównywanie trendów.



Polska pozostaje atrakcyjnym hubem talentów IT, a firmy zagraniczne wciąż lokują tu swoje centra kompetencyjne. W perspektywie średnioterminowej powinno to wspierać odbudowę dynamiki rekrutacji i stabilizować rynek pracy w branży – podsumowuje przedstawiciel Experis.