Czy programiści wrócą do biur? 10 trendów, które zdefiniują IT w 2026 roku © wygenerowane przez AI

Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it "Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.

Przeczytaj także: COVID-19 i AI zmieniły branżę IT na zawsze

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak sztuczna inteligencja zmienia rolę programistów w 2026 roku.

Dlaczego praca hybrydowa staje się nowym standardem w branży IT.

Jakie kompetencje będą najbardziej poszukiwane w IT w 2026 roku.

Jakie wyzwania niosą ze sobą globalizacja rekrutacji i konkurencja na rynku pracy.

Jakie zmiany czekają juniorów i dlaczego rekrutacja staje się bardziej wymagająca.

1. Redefinicja roli programisty

2. Przepaść efektywności – AI tworzy dwie klasy programistów

3. Schyłek home office? Hybryda wkracza do branży IT

4. Dominacja AI i inżynierii na mapie kompetencji

5. Koniec ery masowego zatrudniania – kluczowe specjalizacje w IT

6. Twój konkurent mieszka w Kolumbii – globalizacja rekrutacji IT

7. Zamknięte drzwi dla juniorów?

8. Koniec z łatwymi rekrutacjami – czas wieloetapowych procesów

9. Deficyt talentów mimo stabilizacji

10. B2B i UoP w równowadze