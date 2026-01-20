Wyzwania CFO w 2026 roku: koszty, AI i finansowanie projektowe

Koszty, AI i finansowanie projektowe – wyzwania CFO w 2026 roku © pexels

Rok 2026 stawia dyrektorów finansowych w centrum strategicznych decyzji biznesowych. CFO coraz częściej łączą rygorystyczną kontrolę kosztów z inwestycjami w nowe technologie i przebudowę modeli finansowania. Choć presja na płynność i koszty finansowania skłania firmy do oszczędności, to jednocześnie rośnie znaczenie sztucznej inteligencji, analityki danych oraz elastycznych struktur kapitałowych. Funkcja finansowa staje się dziś jednym z kluczowych filarów odporności i wzrostu organizacji.

Przeczytaj także: Podatki gorsze niż sztuczna inteligencja. CFO i główni księgowi o wyzwaniach



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wyzwania kosztowe i finansowe dominują w agendach CFO na 2026 rok?

Dlaczego coraz więcej firm łączy redukcję kosztów z inwestycjami w AI i analitykę?

W jaki sposób CFO podchodzą do ryzyk geopolitycznych i regulacyjnych?

Jak zmieniają się strategie finansowania i plany rozwojowe firm w Polsce?



Koszty operacyjne w centrum decyzji finansowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Główne wyzwania w obszarze zarządzania finansami firm na 2026 rok Największym wyzwaniem dla osób zarządzających finansami są rosnące koszty operacyjne (energia, wynagrodzenia, surowce) Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Co druga firma planująca redukcję jako największe trudności wskazywała presję na płynność finansową (51% firm z tej grupy) i wzrost kosztów finansowania zobowiązań (49%), tym samym identyfikując je jako bardziej palące niż rosnące ceny energii czy wynagrodzeń (41%). Oznacza to, że rosnące oprocentowanie zobowiązań jest częstszą przyczyną szukania oszczędności budżetowych niż rosnące koszty operacyjne – zwłaszcza wśród średnich firm, które stanowią zdecydowaną większość firm redukujących koszty.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plany względem kosztów operacyjnych na 2026 rok Zanim firmy podejmą działania rozwojowe i decyzję o inwestycjach w technologię, muszą uporać się z rosnącymi kosztami operacyjnymi Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Biorąc jednak pod uwagę systematyczne obniżanie stóp procentowych przez NBP w ostatnich miesiącach, można spodziewać się, że presja kosztowa wynikająca z obsługi zadłużenia będzie stopniowo słabnąć – komentuje Jarosław Konopka, Partner Associate, Advisory, Lider Zespołu CFO Advisory w KPMG w Polsce.

Równolegle rosną inwestycje w technologie – w szczególności sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę, które stają się fundamentem decyzji biznesowych. To wszystko sprawia, że funkcja finansowa staje się jednym z kluczowych filarów budowania wartości i stabilności organizacji w długim horyzoncie – dodaje Agnieszka Jarosz, Dyrektor zarządzająca ACCA w Europie Wschodniej i Północnej.

Ryzyka zewnętrzne nadal słabo osadzane w budżetach

Aktywna optymalizacja struktury finansowania

Firmy coraz bardziej świadomie podchodzą do struktury finansowania, traktując ją jako narzędzie wspierające realizację strategii spółki. Widoczny zwrot w stronę finansowania projektowego oraz dywersyfikacji istniejących źródeł finansowania wskazuje na rosnącą potrzebę elastyczności i odporności bilansów w warunkach niepewności rynkowej. Wpływ mają tu m.in. utrzymujące się relatywnie wysokie koszty kapitału, spowolnienie wzrostu gospodarczego w Europie Zachodniej oraz ryzyka geopolityczne.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najważniejsze ryzyka zewnętrzne dla organizacji zdaniem CFO CFO najczęściej wskazują na rosnące ceny oraz ograniczoną dostępność surowców i energii (30%) Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z perspektywy finansowań i restrukturyzacji istotne jest także to, że ograniczenie zadłużenia i poprawa wskaźników finansowych stają się elementem długofalowego zarządzania ryzykiem. W 2026 roku kluczowe będzie łączenie odpowiednio dobranych instrumentów finansowych z działaniami optymalizacyjnymi w obszarze operacyjnym, co wymaga ścisłej współpracy zarządów z doradcami finansowymi – mówi Adam Popłonkowski, Partner, Deal Advisory, Zespół Finansowania i Restrukturyzacji w KPMG w Polsce.

Planowane zmiany regulacyjne z perspektywy CFO

CFO wskazują, że ceny transferowe stają się coraz bardziej złożonym obszarem ze względu na rozszerzone obowiązki dokumentacyjne, szczegółowe raportowanie Country-by-Country oraz rosnące ryzyka sankcyjne, co wymaga spójności danych finansowych, podatkowych i operacyjnych oraz standaryzacji polityk w grupach kapitałowych.



Zmiany w CIT, w tym podatek minimalny i nowe ulgi, są postrzegane jednocześnie jako źródło ryzyka i szansa na efektywniejsze zarządzanie obciążeniami podatkowymi – szczególnie w firmach o niskich marżach – przy czym ich wykorzystanie wymaga zaawansowanej dokumentacji i ścisłej współpracy finansów, controllingu i podatków. Najbardziej operacyjny wymiar zmian dotyczy JPK CIT, gdzie nowe struktury i rozszerzony zakres raportowania znacząco zbliżają ewidencję księgową do kontroli podatkowej.



Z perspektywy całej funkcji finansowej 2026 rok będzie więc testem dojrzałości organizacji w zarządzaniu danymi i regulacjami. Wskazane przez CFO zmiany nie funkcjonują w oderwaniu od siebie – razem tworzą spójny ekosystem wymagań – mówi Paweł Barański, Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce.

Technologia i analityka jako fundament funkcji finansowej

Ostrożne budżety, ale wyraźne ambicje rozwojowe