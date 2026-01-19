eGospodarka.pl
Logistyka i przemysł napędzą rynek pracy w 2026 roku

2026-01-19 00:30

Logistyka i przemysł napędzą rynek pracy w 2026 roku

Pracownicy magazynu © pexels

Po dwóch latach niepewności polski rynek pracy zaczyna łapać oddech. Rok 2026 przynosi stabilizację, a w części branż - wyraźne odbicie rekrutacyjne. Jak pokazuje NEI Index Gremi Personal, rosnące inwestycje, poprawa koniunktury i malejąca presja kosztowa otwierają firmom przestrzeń do planowania nowych rekrutacji. Ożywienie będzie jednak selektywne i skoncentrowane w sektorach operacyjnych i technicznych, gdzie już dziś narasta konkurencja o kompetencje.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie sygnały stabilizacji i odbicia pokazuje wskaźnik NEI Index?
  • Które branże będą w 2026 roku zatrudniać najwięcej pracowników?
  • Jak zmieniają się koszty pracy i dynamika wynagrodzeń?
  • Jakich kompetencji będą najczęściej poszukiwać pracodawcy?


Wskaźniki NEI: stabilizacja i sygnały odbicia


Zintegrowany National Employment Index (NEI) to nowy wskaźnik kondycji rynku pracy w Polsce, który w III kwartale 2025 r. utrzymał się na poziomie 50 punktów, co oznacza równowagę między popytem i podażą pracy. To symboliczny poziom, wyznaczający granicę między fazą spowolnienia a początkiem ożywienia. Wartość NEI wzrosła o 1 punkt rok do roku, co – według ekspertów Gremi Personal – stanowi pierwszy wyraźny sygnał stabilizacji po okresie niestabilności lat 2023–2024.
Polska gospodarka rośnie w tempie 3,7% rocznie, a rynek pracy zaczyna odbudowywać równowagę. Widzimy symptomy przejścia z fazy stagnacji do umiarkowanego wzrostu, który w pierwszej połowie 2026 roku może przekształcić się w realne ożywienie rekrutacyjne – komentuje Oleg Rudenko, analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Za poprawę nastrojów odpowiadają przede wszystkim dwa czynniki: spadek inflacji i kosztów finansowania działalności oraz ożywienie w handlu, przemyśle i eksporcie. Subindeksy NEI potwierdzają te tendencje:
  • Koszt pracy – wzrost o 6 punktów r/r,
  • Zmienność gospodarki – wzrost o 8 punktów r/r,
  • Dostępność pracy – nieznaczny spadek (–4 punkty r/r), co sygnalizuje ostrożność firm, ale też poprawiającą się efektywność rekrutacji.

Logistyka i e-commerce: filary nowego wzrostu


Z danych NEI wynika, że wśród wszystkich sektorów gospodarki, logistyka pozostaje najszybciej rozwijającą się branżą. W 2025 roku liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła o 5%, a tempo ekspansji centrów dystrybucyjnych i usług transportowych pozostaje wysokie mimo presji kosztowej.

Jak podkreśla raport, logistyka korzysta z kilku nakładających się zjawisk: odbudowy eksportu (sprzedaż eksportowa we wrześniu 2025 r. wzrosła o 4,5% r/r), zwiększenia obrotów handlu detalicznego (+6,4% r/r) i rozwoju e-commerce, który generuje stały popyt na pracowników operacyjnych.
W 2026 roku logistyka będzie jednym z motorów wzrostu zatrudnienia. Rosnący popyt w handlu międzynarodowym i intensywne inwestycje w automatyzację magazynową powodują, że firmy już dziś zabezpieczają kadry na przyszły sezon – mówi Oleg Rudenko.

Z raportu wynika również, że sektor logistyczny skutecznie wykorzystuje rosnącą dostępność pracowników zagranicznych. Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS przekroczyła w 2025 r. 1,26 mln osób, co pozwala firmom utrzymać ciągłość operacji i ograniczać presję płacową w szczytach sezonowych.

Przemysł przetwórczy i budownictwo: inwestycyjny impuls i deficyty kadrowe


Choć przemysł przetwórczy odczuwał w 2025 roku skutki spowolnienia, to jego struktura ulega zmianie. Sektory o wysokiej elastyczności – takie jak produkcja spożywcza, meblarska i motoryzacyjna – notują wzrost zatrudnienia mimo ogólnego spadku w przemyśle o 0,5% r/r. Zatrudnienie w przemyśle spożywczym zwiększyło się o 1,8%, w HoReCa o 1,8%, a w logistyce, jak wspomniano, o 5%. Spadki dotknęły głównie branżę maszynową (–1,6%) i budownictwo (–2 tys. osób), jednak eksperci przewidują, że to właśnie te sektory staną się beneficjentami odbicia inwestycyjnego w 2026 roku.
Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle wzrósł o 8 punktów r/r, a sprzedaż produkcji przemysłowej o 3%. To klasyczny sygnał zbliżającej się poprawy zatrudnienia – z reguły z opóźnieniem 3–6 miesięcy od odbicia koniunktury – zaznacza ekspert Centrum Analitycznego Gremi Personal.

W budownictwie dodatkowym impulsem będzie uruchamianie projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych i krajowych. Dla firm wykonawczych kluczowym wyzwaniem pozostanie dostęp do wykwalifikowanych specjalistów technicznych i fizycznych.

Koszty pracy i wynagrodzenia: przestrzeń do inwestycji i rekrutacji


Subindeks Koszt pracy wzrósł w III kwartale 2025 roku o 6 punktów w porównaniu z 2024 r., co oznacza realne obniżenie kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorstw. Średni wzrost płac w sektorze biznesowym wyniósł 7,4%, a tempo było najniższe od 2021 roku – efekt stabilizacji inflacji i racjonalizacji polityki wynagrodzeń.

Największy wzrost płac odnotowano w:
  • przemyśle spożywczym (+9,3%),
  • branży maszynowej (+8,9%),
  • przemyśle meblarskim (+8,4%),

natomiast wolniej rosły płace w logistyce (+6,8%) i HoReCa (+7%).

W ocenie Centrum Analitycznego Gremi Personal taka sytuacja sprzyja inwestycjom w kapitał ludzki. Umiarkowany wzrost płac w połączeniu ze spadkiem inflacji ogranicza presję kosztową i pozwala firmom planować rozwój zespołów w perspektywie 2026 roku bez ryzyka gwałtownego wzrostu kosztów pracy. Poprawa wskaźników potwierdza, że polska gospodarka wchodzi w fazę umiarkowanego ożywienia, choć – jak podkreślają analitycy – rynek pracy reaguje na zmiany makro z opóźnieniem. Dlatego realny wzrost zatrudnienia można oczekiwać w pierwszym półroczu 2026 roku.

Perspektywy na 2026: selektywne ożywienie i rosnąca konkurencja o kadry


Eksperci Centrum Analitycznego Gremi Personal prognozują, że w 2026 roku rynek pracy wejdzie w fazę selektywnego ożywienia. Wzrost zatrudnienia będzie koncentrował się w branżach operacyjnych i technicznych, podczas gdy sektory handlu i usług mogą wciąż działać w warunkach ograniczonego popytu. Na tle rosnącej liczby pracowników zagranicznych i optymalizacji kosztów, deficyt specjalistów technicznych oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych stanie się jednym z głównych wyzwań dla pracodawców.
Rynek w 2026 roku stanie się znów rynkiem kompetencji. Firmy, które już teraz inwestują w rozwój kadr i stabilne zespoły, zyskają przewagę, gdy presja rekrutacyjna ponownie wzrośnie – podsumowuje Oleg Rudenko.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

