Logistyka i przemysł napędzą rynek pracy w 2026 roku
2026-01-19 00:30
Pracownicy magazynu © pexels
Przeczytaj także: Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie sygnały stabilizacji i odbicia pokazuje wskaźnik NEI Index?
- Które branże będą w 2026 roku zatrudniać najwięcej pracowników?
- Jak zmieniają się koszty pracy i dynamika wynagrodzeń?
- Jakich kompetencji będą najczęściej poszukiwać pracodawcy?
Wskaźniki NEI: stabilizacja i sygnały odbicia
Zintegrowany National Employment Index (NEI) to nowy wskaźnik kondycji rynku pracy w Polsce, który w III kwartale 2025 r. utrzymał się na poziomie 50 punktów, co oznacza równowagę między popytem i podażą pracy. To symboliczny poziom, wyznaczający granicę między fazą spowolnienia a początkiem ożywienia. Wartość NEI wzrosła o 1 punkt rok do roku, co – według ekspertów Gremi Personal – stanowi pierwszy wyraźny sygnał stabilizacji po okresie niestabilności lat 2023–2024.
Polska gospodarka rośnie w tempie 3,7% rocznie, a rynek pracy zaczyna odbudowywać równowagę. Widzimy symptomy przejścia z fazy stagnacji do umiarkowanego wzrostu, który w pierwszej połowie 2026 roku może przekształcić się w realne ożywienie rekrutacyjne – komentuje Oleg Rudenko, analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.
Za poprawę nastrojów odpowiadają przede wszystkim dwa czynniki: spadek inflacji i kosztów finansowania działalności oraz ożywienie w handlu, przemyśle i eksporcie. Subindeksy NEI potwierdzają te tendencje:
- Koszt pracy – wzrost o 6 punktów r/r,
- Zmienność gospodarki – wzrost o 8 punktów r/r,
- Dostępność pracy – nieznaczny spadek (–4 punkty r/r), co sygnalizuje ostrożność firm, ale też poprawiającą się efektywność rekrutacji.
Logistyka i e-commerce: filary nowego wzrostu
Z danych NEI wynika, że wśród wszystkich sektorów gospodarki, logistyka pozostaje najszybciej rozwijającą się branżą. W 2025 roku liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła o 5%, a tempo ekspansji centrów dystrybucyjnych i usług transportowych pozostaje wysokie mimo presji kosztowej.
Jak podkreśla raport, logistyka korzysta z kilku nakładających się zjawisk: odbudowy eksportu (sprzedaż eksportowa we wrześniu 2025 r. wzrosła o 4,5% r/r), zwiększenia obrotów handlu detalicznego (+6,4% r/r) i rozwoju e-commerce, który generuje stały popyt na pracowników operacyjnych.
W 2026 roku logistyka będzie jednym z motorów wzrostu zatrudnienia. Rosnący popyt w handlu międzynarodowym i intensywne inwestycje w automatyzację magazynową powodują, że firmy już dziś zabezpieczają kadry na przyszły sezon – mówi Oleg Rudenko.
Z raportu wynika również, że sektor logistyczny skutecznie wykorzystuje rosnącą dostępność pracowników zagranicznych. Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS przekroczyła w 2025 r. 1,26 mln osób, co pozwala firmom utrzymać ciągłość operacji i ograniczać presję płacową w szczytach sezonowych.
Przemysł przetwórczy i budownictwo: inwestycyjny impuls i deficyty kadrowe
Choć przemysł przetwórczy odczuwał w 2025 roku skutki spowolnienia, to jego struktura ulega zmianie. Sektory o wysokiej elastyczności – takie jak produkcja spożywcza, meblarska i motoryzacyjna – notują wzrost zatrudnienia mimo ogólnego spadku w przemyśle o 0,5% r/r. Zatrudnienie w przemyśle spożywczym zwiększyło się o 1,8%, w HoReCa o 1,8%, a w logistyce, jak wspomniano, o 5%. Spadki dotknęły głównie branżę maszynową (–1,6%) i budownictwo (–2 tys. osób), jednak eksperci przewidują, że to właśnie te sektory staną się beneficjentami odbicia inwestycyjnego w 2026 roku.
Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle wzrósł o 8 punktów r/r, a sprzedaż produkcji przemysłowej o 3%. To klasyczny sygnał zbliżającej się poprawy zatrudnienia – z reguły z opóźnieniem 3–6 miesięcy od odbicia koniunktury – zaznacza ekspert Centrum Analitycznego Gremi Personal.
W budownictwie dodatkowym impulsem będzie uruchamianie projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych i krajowych. Dla firm wykonawczych kluczowym wyzwaniem pozostanie dostęp do wykwalifikowanych specjalistów technicznych i fizycznych.
Koszty pracy i wynagrodzenia: przestrzeń do inwestycji i rekrutacji
Subindeks Koszt pracy wzrósł w III kwartale 2025 roku o 6 punktów w porównaniu z 2024 r., co oznacza realne obniżenie kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorstw. Średni wzrost płac w sektorze biznesowym wyniósł 7,4%, a tempo było najniższe od 2021 roku – efekt stabilizacji inflacji i racjonalizacji polityki wynagrodzeń.
Największy wzrost płac odnotowano w:
- przemyśle spożywczym (+9,3%),
- branży maszynowej (+8,9%),
- przemyśle meblarskim (+8,4%),
natomiast wolniej rosły płace w logistyce (+6,8%) i HoReCa (+7%).
W ocenie Centrum Analitycznego Gremi Personal taka sytuacja sprzyja inwestycjom w kapitał ludzki. Umiarkowany wzrost płac w połączeniu ze spadkiem inflacji ogranicza presję kosztową i pozwala firmom planować rozwój zespołów w perspektywie 2026 roku bez ryzyka gwałtownego wzrostu kosztów pracy. Poprawa wskaźników potwierdza, że polska gospodarka wchodzi w fazę umiarkowanego ożywienia, choć – jak podkreślają analitycy – rynek pracy reaguje na zmiany makro z opóźnieniem. Dlatego realny wzrost zatrudnienia można oczekiwać w pierwszym półroczu 2026 roku.
Perspektywy na 2026: selektywne ożywienie i rosnąca konkurencja o kadry
Eksperci Centrum Analitycznego Gremi Personal prognozują, że w 2026 roku rynek pracy wejdzie w fazę selektywnego ożywienia. Wzrost zatrudnienia będzie koncentrował się w branżach operacyjnych i technicznych, podczas gdy sektory handlu i usług mogą wciąż działać w warunkach ograniczonego popytu. Na tle rosnącej liczby pracowników zagranicznych i optymalizacji kosztów, deficyt specjalistów technicznych oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych stanie się jednym z głównych wyzwań dla pracodawców.
Rynek w 2026 roku stanie się znów rynkiem kompetencji. Firmy, które już teraz inwestują w rozwój kadr i stabilne zespoły, zyskają przewagę, gdy presja rekrutacyjna ponownie wzrośnie – podsumowuje Oleg Rudenko.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Prognozy na I kwartał 2026: 36% firm planuje rekrutacje, 13% redukcje. Jakie branże będą zatrudniać najwięcej?
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Logistyka i przemysł napędzą rynek pracy w 2026 roku
-
EUR/PLN stabilny, PKB rośnie. Jakie perspektywy dla polskiej gospodarki w 2026?
-
Czy latanie zimą jest bezpieczne? Tajemnice zimowych procedur bezpieczeństwa na lotniskach
-
Pogoń za przyspieszającymi zagrożeniami. Cyberbezpieczeństwo w czasach sztucznej inteligencji.