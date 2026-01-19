Logistyka i przemysł napędzą rynek pracy w 2026 roku

Po dwóch latach niepewności polski rynek pracy zaczyna łapać oddech. Rok 2026 przynosi stabilizację, a w części branż - wyraźne odbicie rekrutacyjne. Jak pokazuje NEI Index Gremi Personal, rosnące inwestycje, poprawa koniunktury i malejąca presja kosztowa otwierają firmom przestrzeń do planowania nowych rekrutacji. Ożywienie będzie jednak selektywne i skoncentrowane w sektorach operacyjnych i technicznych, gdzie już dziś narasta konkurencja o kompetencje.

Przeczytaj także: Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie sygnały stabilizacji i odbicia pokazuje wskaźnik NEI Index?

Które branże będą w 2026 roku zatrudniać najwięcej pracowników?

Jak zmieniają się koszty pracy i dynamika wynagrodzeń?

Jakich kompetencji będą najczęściej poszukiwać pracodawcy?



Wskaźniki NEI: stabilizacja i sygnały odbicia

Polska gospodarka rośnie w tempie 3,7% rocznie, a rynek pracy zaczyna odbudowywać równowagę. Widzimy symptomy przejścia z fazy stagnacji do umiarkowanego wzrostu, który w pierwszej połowie 2026 roku może przekształcić się w realne ożywienie rekrutacyjne – komentuje Oleg Rudenko, analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Koszt pracy – wzrost o 6 punktów r/r,

– wzrost o 6 punktów r/r, Zmienność gospodarki – wzrost o 8 punktów r/r,

– wzrost o 8 punktów r/r, Dostępność pracy – nieznaczny spadek (–4 punkty r/r), co sygnalizuje ostrożność firm, ale też poprawiającą się efektywność rekrutacji.

Logistyka i e-commerce: filary nowego wzrostu

W 2026 roku logistyka będzie jednym z motorów wzrostu zatrudnienia. Rosnący popyt w handlu międzynarodowym i intensywne inwestycje w automatyzację magazynową powodują, że firmy już dziś zabezpieczają kadry na przyszły sezon – mówi Oleg Rudenko.

Przemysł przetwórczy i budownictwo: inwestycyjny impuls i deficyty kadrowe

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle wzrósł o 8 punktów r/r, a sprzedaż produkcji przemysłowej o 3%. To klasyczny sygnał zbliżającej się poprawy zatrudnienia – z reguły z opóźnieniem 3–6 miesięcy od odbicia koniunktury – zaznacza ekspert Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Koszty pracy i wynagrodzenia: przestrzeń do inwestycji i rekrutacji

przemyśle spożywczym (+9,3%),

branży maszynowej (+8,9%),

przemyśle meblarskim (+8,4%),

Perspektywy na 2026: selektywne ożywienie i rosnąca konkurencja o kadry

Rynek w 2026 roku stanie się znów rynkiem kompetencji. Firmy, które już teraz inwestują w rozwój kadr i stabilne zespoły, zyskają przewagę, gdy presja rekrutacyjna ponownie wzrośnie – podsumowuje Oleg Rudenko.