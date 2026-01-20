Prognozy Coface: Wzrost gospodarczy Polski w 2026 roku przyspieszy do 3,8%, ale ryzyka pozostają

Według najnowszych prognoz Coface, polska gospodarka w 2026 r. osiągnie szczyt obecnego cyklu koniunkturalnego - wzrost PKB przyspieszy do 3,8 proc. rok do roku (po 3,6 proc. w 2025 r.), napędzany głównie inwestycjami (efekt KPO i funduszy spójności) oraz solidnym popytem krajowym, wspieranym przez obniżki stóp i wcześniejszą akumulację oszczędności. Jednocześnie raport ostrzega przed rosnącymi ryzykami: możliwą obniżką ratingu Polski przy utrzymującym się wysokim deficycie finansów publicznych oraz napięciami geopolitycznymi, w tym bardziej asertywną polityką zagraniczną USA, które mogą pogorszyć warunki dla UE i Polski.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są prognozy wzrostu gospodarczego Polski na 2026 rok według Coface.

Jakie czynniki będą napędzać wzrost gospodarczy w 2026 roku.

Jakie ryzyka fiskalne i geopolityczne mogą zagrozić stabilności gospodarczej.

Jakie są prognozy dotyczące inflacji i stóp procentowych w 2026 roku.

Jakie znaczenie dla gospodarki będą miały inwestycje i popyt krajowy.

Inwestycje i popyt krajowy jako główne filary wzrostu gospodarczego

Poprawa koniunktury u partnerów handlowych i odbudowa rentowności firm

Rok 2026 może przynieść stopniową poprawę w sektorze przedsiębiorstw. Dotychczasowe czynniki kosztowe, które doprowadziły do kompresji marż, sukcesywnie tracą impet. W szczególności dynamika wynagrodzeń w 2026 roku zbliży się do dynamiki produktywności, a ceny energii najprawdopodobniej spadną. W efekcie zyski i rentowność przedsiębiorstw powinny kontynuować odwrócenie trendu obserwowanego w 2025 roku – mówi dr Mateusz Dadej, Główny Ekonomista Coface w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Jakie czynniki ryzyka zagrożą wzrostowi gospodarki Polski?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coface Wzrost PKB w Polsce - prognoza na 2026 rok Prognozy Coface wskazują, że polska gospodarka osiągnie w 2026 roku wzrost PKB na poziomie 3,8% r/r, co stanowi przyspieszenie w porównaniu do 3,6% w 2025 roku. Głównymi motorami napędowymi pozostaną inwestycje oraz konsumpcja prywatna. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ustabilizowanie finansów publicznych i ograniczenie deficytu będzie szczególnie dużym wyzwaniem w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na 2027 rok, oraz utrzymującego się konfliktu między Prezydentem RP a rządem w sprawie ustaw podnoszących podatki. Niewykluczona jest zatem pierwsza od dekady obniżka ratingu Polski, która mogłaby osłabić zaufanie inwestorów do polskich aktywów – podkreśla dr Mateusz Dadej.

Polityka zagraniczna Prezydenta USA Donalda Trumpa ma coraz bardziej jednostronny charakter i wywiera rosnącą presję na UE. Dotychczasowe spory werbalne, np. dotyczące Grenlandii, regulacji Big Tech czy różnic w podejściu do wojny w Ukrainie, mogą ponownie przerodzić się w konflikt ekonomiczny.



Niewykluczone jest też wykorzystanie przez USA swojej pozycji jako kluczowego dostawcy energii, biorąc pod uwagę, że obecnie kraj ten odpowiada za ok. 1/4 importu gazu do UE. W efekcie rosnąca niepewność geopolityczna może wpływać na warunki gospodarcze Unii, w tym na sytuację na rynku energii – wyjaśnia dr Mateusz Dadej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coface Prognozy dla wybranych zmiennych makroekonomicznych Prognozy Coface dla 2026 roku zakładają stopniowe przyspieszenie wzrostu PKB – od 3,7% w I kwartale do 3,9% w IV kwartale, przy jednoczesnym znacznym wzroście nakładów brutto na środki trwałe (z 8,5% do 12% r/r). Spożycie gospodarstw domowych utrzyma stabilną dynamikę (4–4,9% r/r), a inflacja CPI pozostanie umiarkowana (2,1–2,5%). Stopa referencyjna NBP ma spaść do 3,5% i utrzymać się na tym poziomie od II kwartału. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

