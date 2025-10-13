Sztuczna inteligencja wokół nas. Dlaczego jej nie zauważamy?
2025-10-13
Sztuczna inteligencja wokół nas
Mimo że sztuczna inteligencja na dobre zagościła w codziennym życiu Europejczyków, aż 41% z nich deklaruje, że korzysta z niej rzadko lub nawet wcale – wynika z najnowszego badania Equinix. Tylko jedna trzecia respondentów dostrzega obecność AI w codziennych aplikacjach, mimo że technologie te wspierają m.in. zakupy online, zdrowie, a nawet rozwój farmacji. Eksperci podkreślają rosnące zaufanie do AI oraz potrzebę edukacji społecznej w tym zakresie.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Co powoduje, że w codziennym życiu Europejczycy nie zauważają obecności AI?
- W jakich obszarach sztuczna inteligencja już dziś wspiera użytkowników?
- Jak zmienia się poziom zaufania do AI w różnych grupach wiekowych?
- Dlaczego edukacja społeczna jest kluczowa dla rozwoju sztucznej inteligencji?
Większość ludzi jest przekonana, że rozumie, jak działa AI (56%), ale tylko 33% zdaje sobie sprawę, że codziennie korzysta z opartych na niej usług lub aplikacji. 18% twierdzi natomiast, że nigdy z nich nie korzysta, co wskazuje na wyraźną lukę w zakresie publicznego zrozumienia tej rozwijającej się technologii.
Sztuczna inteligencja jest już w Twojej kieszeni, na nadgarstku i w skrzynce mailowej, ale dane wskazują, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeśli chcemy wykorzystać prawdziwy potencjał AI, musimy lepiej zrozumieć, w jaki sposób już ją wykorzystujemy. Innowacje zaczynają się od edukacji – podkreśla Bruce Owen, prezes Equinix w regionie EMEA.
Badanie przeprowadzone wśród 6000 respondentów z Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, wykazało, że aż 77% mieszkańców regionu nie obawia się rosnącej roli sztucznej inteligencji w społeczeństwie.
W rzeczywistości ponad połowa osób już teraz ufa AI, co w porównaniu z wczesnymi wskaźnikami zaufania do poprzednich innowacji, takich jak internet czy telefony komórkowe, sugeruje, że sztuczna inteligencja będzie najszybciej przyjmowaną nową technologią w historii współczesnej.
Do czego Polacy wykorzystują narzędzia AI? Najnowszy raport Gemius pokazuje, że aż 53% respondentów korzysta z asystentów AI podczas zakupów online . Polscy pracownicy również bardzo chętnie korzystają z AI podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Badanie przeprowadzone przez Hays wskazuje, że dotyczy to aż 46% pracowników.
W przeszłości każda wielka innowacja spotykała się z niepewnością i niezrozumieniem – od pojawienia się internetu po telefony, które dziś nosimy wszędzie ze sobą. Jednak każda z tych technologii stała się nieodzowną częścią naszego życia i pracy. Zapoczątkowały one ogromne innowacje i wpłynęły na kluczowe obszary życia społecznego, takie jak komunikacja, opieka zdrowotna, rozrywka i wiele innych.
Dziś, dzięki sztucznej inteligencji, rozwija się wiele sektorów gospodarki, w tym te, które mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa, takie jak przemysł farmaceutyczny. Bogactwo danych medycznych, badań i analiz, które zasilają algorytmy sztucznej inteligencji, umożliwia opracowywanie nowych leków i przełomowych terapii. Istotne postępy, które kiedyś zajmowały wiele lat, obecnie są osiągane w ciągu zaledwie kilku miesięcy – wyjaśnia Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.
Wczesne zaufanie konsumentów do sztucznej inteligencji, które już wyprzedza i przełamuje historyczne trendy, sugeruje możliwość nadejścia nowej ery innowacji. Aby wykorzystać ten potencjał, konieczne jest jak najlepsze zrozumienie, czym jest sztuczna inteligencja, jak działa i co już dla nas robi.
Centra danych są niezbędne do budowania łączności, która wspiera rozwój sztucznej inteligencji, jednak sama technologia nie wystarczy, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Aby dalej rozwijać społeczeństwo i gospodarkę, infrastruktura cyfrowa musi iść w parze z edukacją i zrozumieniem wyzwań społecznych. Większy nacisk na edukowanie w zakresie AI zapewni szybszą adaptację innowacji i ich skuteczne wykorzystanie – dodaje Pyśkiewicz.
Inne kluczowe wnioski z badania Equinix pokazują, że:
- Ponad połowa respondentów z regionu EMEA (56%) jest przekonana, że rozumie, jak działa sztuczna inteligencja.
- Poziom zaufania różni się znacznie w zależności od grupy wiekowej – 72% osób poniżej 35 roku życia czuje się pewnie, w porównaniu z zaledwie 41% osób w wieku 55 lat i starszych.
- Istnieje również zauważalna różnica między płciami – 62% mężczyzn deklaruje zaufanie do sztucznej inteligencji, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi zaledwie 50%.
- 4 na 5 (77%) konsumentów z regionu EMEA nie odczuwa obaw ani niepokoju w związku z rosnącą rolą sztucznej inteligencji w społeczeństwie.
- Jedna trzecia (33%) konsumentów w regionie EMEA twierdzi, że codziennie korzysta z usług lub aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, a jedna czwarta (25%) korzysta z AI kilka razy w tygodniu.
Nadeszła era inteligencji, w której AI odgrywa kluczową rolę. Jednak sztuczna inteligencja nie funkcjonuje w odosobnieniu. Rozproszona AI już teraz zmienia oblicze branż, przyspiesza odkrycia i stwarza nieograniczone możliwości. Jednak innowacje nie mogą się rozwijać bez rosnącej świadomości społecznej, która zapewni dostępność, akceptację i efektywne wykorzystanie tej technologii na dużą skalę.
O badaniu
W ramach niezależnego badania zleconego przez Equinix przebadano 6000 konsumentów w wieku powyżej 16 lat na sześciu rynkach: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide, uznaną na całym świecie firmę zajmującą się badaniami rynku, a dane zebrano w okresie od 28 sierpnia do 3 września 2025 r. Censuswide jest członkiem Market Research Society i przestrzega kodeksu postępowania MRS oraz zasad ESOMAR.
