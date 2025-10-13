Sztuczna inteligencja wokół nas. Dlaczego jej nie zauważamy?

Mimo że sztuczna inteligencja na dobre zagościła w codziennym życiu Europejczyków, aż 41% z nich deklaruje, że korzysta z niej rzadko lub nawet wcale – wynika z najnowszego badania Equinix. Tylko jedna trzecia respondentów dostrzega obecność AI w codziennych aplikacjach, mimo że technologie te wspierają m.in. zakupy online, zdrowie, a nawet rozwój farmacji. Eksperci podkreślają rosnące zaufanie do AI oraz potrzebę edukacji społecznej w tym zakresie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co powoduje, że w codziennym życiu Europejczycy nie zauważają obecności AI?

W jakich obszarach sztuczna inteligencja już dziś wspiera użytkowników?

Jak zmienia się poziom zaufania do AI w różnych grupach wiekowych?

Dlaczego edukacja społeczna jest kluczowa dla rozwoju sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja jest już w Twojej kieszeni, na nadgarstku i w skrzynce mailowej, ale dane wskazują, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeśli chcemy wykorzystać prawdziwy potencjał AI, musimy lepiej zrozumieć, w jaki sposób już ją wykorzystujemy. Innowacje zaczynają się od edukacji – podkreśla Bruce Owen, prezes Equinix w regionie EMEA.

Dziś, dzięki sztucznej inteligencji, rozwija się wiele sektorów gospodarki, w tym te, które mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa, takie jak przemysł farmaceutyczny. Bogactwo danych medycznych, badań i analiz, które zasilają algorytmy sztucznej inteligencji, umożliwia opracowywanie nowych leków i przełomowych terapii. Istotne postępy, które kiedyś zajmowały wiele lat, obecnie są osiągane w ciągu zaledwie kilku miesięcy – wyjaśnia Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.

Centra danych są niezbędne do budowania łączności, która wspiera rozwój sztucznej inteligencji, jednak sama technologia nie wystarczy, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Aby dalej rozwijać społeczeństwo i gospodarkę, infrastruktura cyfrowa musi iść w parze z edukacją i zrozumieniem wyzwań społecznych. Większy nacisk na edukowanie w zakresie AI zapewni szybszą adaptację innowacji i ich skuteczne wykorzystanie – dodaje Pyśkiewicz.

Inne kluczowe wnioski z badania Equinix pokazują, że:

Ponad połowa respondentów z regionu EMEA (56%) jest przekonana, że rozumie, jak działa sztuczna inteligencja.

Poziom zaufania różni się znacznie w zależności od grupy wiekowej – 72% osób poniżej 35 roku życia czuje się pewnie, w porównaniu z zaledwie 41% osób w wieku 55 lat i starszych.

Istnieje również zauważalna różnica między płciami – 62% mężczyzn deklaruje zaufanie do sztucznej inteligencji, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi zaledwie 50%.

4 na 5 (77%) konsumentów z regionu EMEA nie odczuwa obaw ani niepokoju w związku z rosnącą rolą sztucznej inteligencji w społeczeństwie.

Jedna trzecia (33%) konsumentów w regionie EMEA twierdzi, że codziennie korzysta z usług lub aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, a jedna czwarta (25%) korzysta z AI kilka razy w tygodniu.